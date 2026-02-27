Ft
esztergom tisza párt mandiner szabó zsófi háborúellenes gyűlés brüsszel élő kijev miniszterelnök orbán viktor

Esztergomi Háborúellenes Gyűlés – szombaton élő közvetítés a Mandineren

2026. február 27. 11:18

Élő műsorfolyammal jelentkezik szombaton a Mandiner! Kövesse nálunk a miniszterelnök beszédét!

2026. február 27. 11:18
null

Háborúellenes Gyűlés Esztergomból. Kövesse Ön is élőben Orbán Viktor miniszterelnök beszédét  szombaton a Mandineren! Közelednek az országgyűlési választások.  

Brüsszel és Kijev a Tisza Párt támogatásával magyarellenes politikát folytat.

 Nem fogadják el, hogy a magyarok nemet mondanak a háborúra. Ilyenkor kiemelt jelentősége van a Háborúellenes Gyűléseknek. A Mandiner egész napos élő műsorban követi majd az eseményeket a helyszínről és a stúdióból egyaránt. A műsort Hoppál Hunor és Szabó Zsófi vezetik.

 Tartson szombaton Ön is velünk! Kövesse a Mandiner YouTube csatornáját!

 

