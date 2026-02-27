Esztergomi Háborúellenes Gyűlés – szombaton élő közvetítés a Mandineren

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Élő műsorfolyammal jelentkezik szombaton a Mandiner! Kövesse nálunk a miniszterelnök beszédét!
Háborúellenes Gyűlés Esztergomból. Kövesse Ön is élőben Orbán Viktor miniszterelnök beszédét szombaton a Mandineren! Közelednek az országgyűlési választások.
Brüsszel és Kijev a Tisza Párt támogatásával magyarellenes politikát folytat.
Nem fogadják el, hogy a magyarok nemet mondanak a háborúra. Ilyenkor kiemelt jelentősége van a Háborúellenes Gyűléseknek. A Mandiner egész napos élő műsorban követi majd az eseményeket a helyszínről és a stúdióból egyaránt. A műsort Hoppál Hunor és Szabó Zsófi vezetik.
Tartson szombaton Ön is velünk! Kövesse a Mandiner YouTube csatornáját!