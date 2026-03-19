iráni háború világgazdaság Irán energiapiac világrend világkereskedelem globalizáció Egyesült Államok

Új világrend küszöbén állunk a brit professzor szerint: rendszerszintű fordulatot élünk át az iráni háborúval

2026. március 19. 19:50

Az elemző szerint a liberális világrenddel az olcsónak hazudott globalizmusnak is befellegzett.

null

A Trend magazinban megjelent véleménycikkében Doug Stokes, a Modul University Vienna professzora arra hívja fel a figyelmet: a jelenlegi válság nem csupán geopolitikai konfliktus, hanem egy mélyebb, strukturális átalakulás jele. Mint fogalmaz: „nem ciklikus zavarról van szó, hanem egy új rendbe való átmenetről”.

Kína nem szövetséges, hanem „optimalizáló”

Stokes szerint különösen tanulságos Kína viselkedése az iráni konfliktus kapcsán. Bár Peking elítélte az amerikai lépéseket, tényleges támogatást nem nyújtott a perzsa államnak.

Kína nem egy alternatív blokk vezetője, hanem egy kifejezetten érdekmaximalizáló szereplő.”

– fogalmaz a szerző.

Ez azt jelenti, hogy Kína nem ideológiai alapon cselekszik, hanem kizárólag saját érdekei szerint, és adott esetben könnyedén cserben hagyja addigi partnereit, ha a Washingtonnal fennálló kapcsolatai forognak kockán.

Az energiaárak csak a felszínt mutatják

A szerző rámutat, hogy a közel-keleti feszültség az energiapiacot is felkavarta: a Brent olaj ára 100 dollár fölé emelkedett, az európai gázárak pedig 60 százalékkal ugrottak meg. Stokes szerint azonban hiba ezt átmeneti jelenségként kezelni:

A valóságos értelmezés az, hogy ez a sokk láthatóvá teszi egy soha teljesen meg nem valósított energiapolitika valódi költségeit.”

Vagyis nem egyszeri krízisről van szó, hanem a korábbi stratégiai hiányosságok következményeiről, amelyek bele voltak kódolva az eddigi működési mechanizmusokba.

Megroppant a globális rendszer

A szerző szerint a jelenlegi helyzet mögött egy mélyebb folyamat húzódik meg:

A liberális nemzetközi rend, amely négy évtizeden át lehetővé tette az olcsó globalizációt, már nem a tervek szerint működik.”

Ez a rendszer három pillérre épült:

  • az amerikai katonai védelemre,
  • a szabályalapú kereskedelemre, valamint
  • arra a feltételezésre, hogy a gazdasági összefonódás mindenki számára előnyös.

Stokes szerint mostanra

mindhárom pillér meggyengült”.

Új korszak, új kockázatok

A professzor szerint a vállalatoknak is alkalmazkodniuk kell az új helyzethez. A korábbi modellek ugyanis már nem működnek:

Azok az ellátásilánc-modellek, amelyek figyelmen kívül hagyják a geopolitikai okokat, rendszerszerűen alábecsülik a kockázatokat.”

Szerinte hasonlóképpen problematikusak azok az energiastratégiák is, amelyek zökkenőmentes átmenettel számolnak a fosszilis és megújuló energiaforrások között.

A régi világ nem tér vissza

Stokes végkövetkeztetése egyértelmű:

Azok a feltételek, amelyek között a régi stratégiák működtek, megváltoztak. Nem fognak visszatérni.”

A közel-keleti háború tehát nem csupán egy újabb válság a kutató szerint, hanem egy korszakhatár, amellyel a gazdasági, energetikai és geopolitikai logikák is alapjaikban alakulnak át.

***

Fotó: Alain JOCARD / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. március 19. 20:34
Észak Pakisztán az már , és nem Britania . Ilyen apróságokat nem vesz észre a nagy szakértő ?
Palatin
•••
2026. március 19. 20:31 Szerkesztve
Így van ez minden nagy háború elött. Egy világméretü frusztráció tanui vagyunk. Ezek periódikusan és szükségszerüen fellépnek. Ennek nem szükségképpen a a rossz életszinvonal, vagy az tényleges veszélyek az okai. Nemcsak az emberek, a népek, söt az emberiség is, "változatosságra", kalandra, valami mégjobbra, perspektívákra, több befolyásra, "önmegvalósításra" vágyik. A sima jólét nem elég. mindenki szeretne jobb lenni, jobban élni, nagyobb befolyással rendelkezni mint mások, mégha ez az érzés látensen mutatkozik is meg. De csak azok tudnak "kitörni", akik elegendö hatalommal, elegendö eszközökkel rendelkeznek. A nagyhatalmak vetélkedése döntö tényezö. Az ö legfontosabb törekvésük a hatalmuk növelése a potenciális ellenfelekkel szemben. Ez mindent visz. A háborúhoz szükséges mesét, könnyen le lehet gyártani, a nép mindent elhisz, ha megfelelöen tálalják neki. Az igazi katasztrófának azt tartom, hogy nem lehet "tisztességesen" veszíteni, mert annál még a halál is jobb.
Takagi
2026. március 19. 19:59
Pontosan igaza van. Viktor már ezt mikor megmondta.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!