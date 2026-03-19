Új világrend küszöbén állunk a brit professzor szerint: rendszerszintű fordulatot élünk át az iráni háborúval
2026. március 19. 19:50
Az elemző szerint a liberális világrenddel az olcsónak hazudott globalizmusnak is befellegzett.
A Trend magazinban megjelent véleménycikkében Doug Stokes, a Modul University Vienna professzora arra hívja fel a figyelmet: a jelenlegi válság nem csupán geopolitikai konfliktus, hanem egy mélyebb, strukturális átalakulás jele. Mint fogalmaz: „nem ciklikus zavarról van szó, hanem egy új rendbe való átmenetről”.
Kína nem egy alternatív blokk vezetője, hanem egy kifejezetten érdekmaximalizáló szereplő.”
– fogalmaz a szerző.
Ez azt jelenti, hogy Kína nem ideológiai alapon cselekszik, hanem kizárólag saját érdekei szerint, és adott esetben könnyedén cserben hagyja addigi partnereit, ha a Washingtonnal fennálló kapcsolatai forognak kockán.
Peking szerint a támadás súlyos jogsértés, és azonnali tűzszünetre van szükség. A kínai elemzők úgy látják, a Közel-Kelet egy kiszámíthatatlan, új korszakba léphet.
Az energiaárak csak a felszínt mutatják
A szerző rámutat, hogy a közel-keleti feszültség az energiapiacot is felkavarta: a Brent olaj ára 100 dollár fölé emelkedett, az európai gázárak pedig 60 százalékkal ugrottak meg. Stokes szerint azonban hiba ezt átmeneti jelenségként kezelni:
A valóságos értelmezés az, hogy ez a sokk láthatóvá teszi egy soha teljesen meg nem valósított energiapolitika valódi költségeit.”
Vagyis nem egyszeri krízisről van szó, hanem a korábbi stratégiai hiányosságok következményeiről, amelyek bele voltak kódolva az eddigi működési mechanizmusokba.
Megroppant a globális rendszer
A szerző szerint a jelenlegi helyzet mögött egy mélyebb folyamat húzódik meg:
A liberális nemzetközi rend, amely négy évtizeden át lehetővé tette az olcsó globalizációt, már nem a tervek szerint működik.”
Ez a rendszer három pillérre épült:
az amerikai katonai védelemre,
a szabályalapú kereskedelemre, valamint
arra a feltételezésre, hogy a gazdasági összefonódás mindenki számára előnyös.