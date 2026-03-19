Egekben az energiaárak, miközben Brüsszel, a Tisza és Ukrajna továbbra is az orosz energia ellen dolgozik (VIDEÓK)

A QatarEnergy ezek után leállította az LNG-termelést, ami különösen érzékeny pont, hiszen Katar a világ egyik legnagyobb cseppfolyósítottgáz-exportőre, és a globális kínálat jelentős részét adja.

Március 7-én Izrael már közvetlenül iráni célpontokra csapott le, amikor Teherán és Karadzs környékén üzemanyag-tárolókat és energia-komplexumokat támadott. A hivatalos közlés szerint ezek katonai célokat szolgáltak, de a támadások egyértelműen az energiaszektort érintették, és jelezték, hogy a konfliktus egyre inkább a gazdasági ütőerek felé tolódik.

Március 13-án az Egyesült Államok nagyszabású légicsapást hajtott végre a Kharg-szigeten, amely Irán egyik legfontosabb olajexport-központja, és az export akár 90 százaléka is ezen a csomóponton halad át. Bár az amerikai hadművelet kifejezetten kerülte az olajinfrastruktúra közvetlen támadását, a térségben így is több mint tizenöt robbanást jelentettek, és a figyelmeztetés egyértelmű volt: a következő lépés már az energiaszektor teljes megbénítása is lehet.