03. 19.
csütörtök
katar irán támadás

Irán bosszút állt: megtámadták Katart, lángokban a világ legnagyobb LNG-központja

2026. március 18. 22:57

A komplexum kulcsszerepet tölt be az ázsiai és európai piacok energiaellátásában.

Rakétacsapás érte Katar egyik legfontosabb gázipari központját, a Ras Laffan Industrial City-t, ahol a találat következtében tűz keletkezett, és jelentős anyagi károkról érkeztek jelentések. A támadást Irán hajtotta végre, és az incidens közvetlenül érinti a világ egyik legkritikusabb energiaipari csomópontját, amely a globális cseppfolyósított földgáz-termelés mintegy ötödét biztosítja – írja a Világgazdaság

A katari belügyminisztérium tájékoztatása szerint a polgári védelem egységei haladéktalanul megkezdték a lángok megfékezését. A QatarEnergy megerősítette, hogy a rakétatámadás súlyos károkat okozott a létesítményben, ugyanakkor közölték: minden munkavállalót sikerült azonosítani, és az eddigi információk alapján személyi sérülés nem történt.

A támadásra néhány órával azt követően került sor, hogy Irán nyíltan jelezte: válaszul a South Pars gas field ellen irányuló csapásra a Perzsa-öböl térségének meghatározó olaj- és gázipari létesítményeit is célba veheti. A fenyegetések konkrét célpontokat is megneveztek, köztük katari, szaúd-arábiai és egyesült arab emírségekbeli üzemeket.

Katar külügyminisztériuma határozottan elítélte a történteket, és „brutális támadásként” hivatkozott a Ras Laffan elleni akcióra. Közleményük szerint az incidens komoly eszkalációt jelent, sérti az ország szuverenitását, és közvetlen veszélyt jelent a nemzetbiztonságra.

A Ras Laffan komplexum stratégiai jelentősége kiemelkedő: a Dohától mintegy 80 kilométerre északkeletre elhelyezkedő létesítmény a világ legnagyobb LNG-termelő központja, amely kulcsszerepet tölt be az ázsiai és európai piacok energiaellátásában. Katar gazdasága nagyrészt erre az infrastruktúrára épül, így a támadás hatásai nemcsak regionális, hanem globális szinten is érezhetők lehetnek.

Záporoztak az iráni rakéták Katarra

Március 2-án Katar ideiglenesen leállította LNG-termelését, miután korábbi támadások érték a Ras Laffan Industrial City létesítményét, valamint egy víztározót a Mesaieed Industrial Area területén.

A konfliktus gyorsan regionális szintre emelkedett: Szaúd-Arábia légvédelme több ballisztikus rakétát semmisített meg Rijád és a keleti régió felé, míg az Egyesült Arab Emírségek 13 rakétát és 27 drónt hárított el, és a konfliktus kezdete óta több száz hasonló támadást észlelt.

Mindeközben Rijádban arab és muszlim országok külügyminiszterei tárgyalnak a helyzet rendezéséről, azonban a fókusz egyre inkább az azonnali biztonsági fenyegetések kezelésére tolódik.

Fotó: AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaboGeza
2026. március 19. 00:03
Arról volt szó, hogy Európa leválik róla!!!! :) SENKINEK NEM KELL!!!!!:)))))
Válasz erre
0
0
europész
2026. március 19. 00:00
Ez meg csak a kezdet.Naprol napra egyre sulyosbodik a helyzet.Kivancsi vagyok mi lesz a vegkifejlet?Az eu nagyot fog szivni.
Válasz erre
1
0
simakutya
2026. március 18. 23:55
A brüsszeli csürhe kezdhet aggodni,Trump előtt ereszkednek térdre vagy putyin előtt.Putyin,ezzel akár meg is buktathatja őket ha nem szállít nekik gázt ,ugyanis a tározóik csak 28 százalékon vannak.Olyan gázár robbanás következik be hogy lázadás lesz, mert mindenki gázt akar venni. Egyébként ez Orbán malmára is hajhatja a vízet a választásokon.A tiszások nem de a normális bizonytalanok elgondolkoznak akarnak e milliókat fizetni a rezsire!
Válasz erre
2
0
SzaboGeza
•••
2026. március 18. 23:49 Szerkesztve
Nem gond már csinálja az UNIÓ a 21. szankciót Oroszország ellen !!!! MÉG MINDENKI ÉL AZ UNIÓBAN AZ A BAJ!!!!:))))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!