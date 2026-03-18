Irán bosszút állt: megtámadták Katart, lángokban a világ legnagyobb LNG-központja

Rakétacsapás érte Katar egyik legfontosabb gázipari központját, a Ras Laffan Industrial City-t, ahol a találat következtében tűz keletkezett, és jelentős anyagi károkról érkeztek jelentések. A támadást Irán hajtotta végre, és az incidens közvetlenül érinti a világ egyik legkritikusabb energiaipari csomópontját, amely a globális cseppfolyósított földgáz-termelés mintegy ötödét biztosítja – írja a Világgazdaság.

A katari belügyminisztérium tájékoztatása szerint a polgári védelem egységei haladéktalanul megkezdték a lángok megfékezését. A QatarEnergy megerősítette, hogy a rakétatámadás súlyos károkat okozott a létesítményben, ugyanakkor közölték: minden munkavállalót sikerült azonosítani, és az eddigi információk alapján személyi sérülés nem történt.