Irán bosszút állt: megtámadták Katart, lángokban a világ legnagyobb LNG-központja

A komplexum kulcsszerepet tölt be az ázsiai és európai piacok energiaellátásában.
Rakétacsapás érte Katar egyik legfontosabb gázipari központját, a Ras Laffan Industrial City-t, ahol a találat következtében tűz keletkezett, és jelentős anyagi károkról érkeztek jelentések. A támadást Irán hajtotta végre, és az incidens közvetlenül érinti a világ egyik legkritikusabb energiaipari csomópontját, amely a globális cseppfolyósított földgáz-termelés mintegy ötödét biztosítja – írja a Világgazdaság.
A katari belügyminisztérium tájékoztatása szerint a polgári védelem egységei haladéktalanul megkezdték a lángok megfékezését. A QatarEnergy megerősítette, hogy a rakétatámadás súlyos károkat okozott a létesítményben, ugyanakkor közölték: minden munkavállalót sikerült azonosítani, és az eddigi információk alapján személyi sérülés nem történt.
A támadásra néhány órával azt követően került sor, hogy Irán nyíltan jelezte: válaszul a South Pars gas field ellen irányuló csapásra a Perzsa-öböl térségének meghatározó olaj- és gázipari létesítményeit is célba veheti. A fenyegetések konkrét célpontokat is megneveztek, köztük katari, szaúd-arábiai és egyesült arab emírségekbeli üzemeket.
Katar külügyminisztériuma határozottan elítélte a történteket, és „brutális támadásként” hivatkozott a Ras Laffan elleni akcióra. Közleményük szerint az incidens komoly eszkalációt jelent, sérti az ország szuverenitását, és közvetlen veszélyt jelent a nemzetbiztonságra.
A Ras Laffan komplexum stratégiai jelentősége kiemelkedő: a Dohától mintegy 80 kilométerre északkeletre elhelyezkedő létesítmény a világ legnagyobb LNG-termelő központja, amely kulcsszerepet tölt be az ázsiai és európai piacok energiaellátásában. Katar gazdasága nagyrészt erre az infrastruktúrára épül, így a támadás hatásai nemcsak regionális, hanem globális szinten is érezhetők lehetnek.
Március 2-án Katar ideiglenesen leállította LNG-termelését, miután korábbi támadások érték a Ras Laffan Industrial City létesítményét, valamint egy víztározót a Mesaieed Industrial Area területén.
A konfliktus gyorsan regionális szintre emelkedett: Szaúd-Arábia légvédelme több ballisztikus rakétát semmisített meg Rijád és a keleti régió felé, míg az Egyesült Arab Emírségek 13 rakétát és 27 drónt hárított el, és a konfliktus kezdete óta több száz hasonló támadást észlelt.
Mindeközben Rijádban arab és muszlim országok külügyminiszterei tárgyalnak a helyzet rendezéséről, azonban a fókusz egyre inkább az azonnali biztonsági fenyegetések kezelésére tolódik.
Fotó: AFP