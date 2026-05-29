Itt a Z-generációs terrorizmus: Tik-Tokon radikalizálódnak, és az AI segítségével építenek bombát

„Fokoznunk kell a baloldali terror elleni harcot” – Németországban teljes tévút volt az orosz szabotázsakciók híre
Felveszik a kesztyűt a németek, megelégelték a több száz, szélsőbaloldal által elkövetett akciót.
Európában még mindig az iszlamista terror jelenti a legnagyobb veszélyt, de megjelent a szélsőbaloldali terroristáknak is egy új generációja, akik kizárólag az interneten keresztül radikalizálódtak. Florian Hartlebbel német politológussal beszélgettünk az európai terrorveszélyről.
Florian Hartleb német politológus, 1979. június 3-án született Passauban. Több egyetemen, többek között Bonnban, Eichstättben és Münchenben is tanított. Kutatási területei közé tartozik a digitalizáció és az e-kormányzat, az európai politika, a terrorizmus, a szélsőségesség és a populizmus. Hartleb több könyv szerzője, és rendszeresen megjelenik a német és nemzetközi médiában. Hartleb az MCC Migrációkutató Intézetének meghívására érkezett Budapestre, ahol a „Terrorizmus határok nélkül: Európa a radikalizáció új korában” címmel tarottak workshopot.
Európa az elmúlt két évtizedben több iszlamista terrorhullámot élt át, aminek következtében az országok terrorelhárítása rákényszerült arra, hogy jelentősen felfejlődjön. Azonban az internet és a közösségi oldalak korában az európai titkosszolgálatoknak még mindig kihívást jelent a fenyegetések kiszűrése, különösen mert megjelentek, a teljesen izolált, senkihez sem kötődő, online radikalizált „magányos farkasok”. Ráadásul az iszlamista fenyegetés mellett újra felbukkantak a szélsőbaloldali radikálisok.
Az elmúlt években több jelentős támadás érte a német infrastruktúrát, amelyek többségének hátterében egy szélsőbaloldali csoport állt. Berlinben januárban a leghidegebb időszakban egy szabotázsakciót követően áramszünet volt a német főváros egyik jómódú negyedében. Erről is kérdeztük Florian Hartleb jelenleg Bécsben élő német politológust, aki elmondta: felfedezhető némi kontinuitás az olyan korábbi szélsőbaloldali-csoportok között, mint a Vörös Hadsereg Frakció, amelynek egyik hírhedt tagját nemrég ítélték el, és az új csoportok között.
Ezt is ajánljuk a témában
Felveszik a kesztyűt a németek, megelégelték a több száz, szélsőbaloldal által elkövetett akciót.
„A múlt héten Berlinben a parlamentben jártam, így nyertem némi információt a helyzettel kapcsolatban. Ezek az új csoportok a németországi baloldali terrorizmus hagyományainak egyfajta folytatásának tekinthetőek. A Vörös Hadsereg frakciónak volt több generációja, és az új szerveztről az úgynevezett Vulkangruppe/Vulkán-csoportról keveset lehet tudni. Olyannyira kevés róluk az információ, hogy a belügyminisztérium egymillió eurót ad annak, aki bármit megtud róluk.
Ami új: elsősorban a kritikus infrastruktúrát támadják.”
A szakértő felidézte: korábban a Teslát is megtámadták, és volt a szilveszteri támadás, amely következtében 50 ezer ember maradt áram nélkül. A csoport antikapitalistának nevezte, akik az ökológiai terrorizmust folytatnak, amelynek már volt egy hulláma a vietnámi háború idején. Helyi szinten leginkább Berlinben és Leipzigben tevékenykednek.
A baloldali terrorizmus egyik jellmezője, hogy a kultúra egy része szinte romanticizálja a tevékenységüket, és vannak olyan poltikai szervezetek, amelyek meg is védik az ilyen militáns csoportok tagjait. Példaként említette az antifás Maja T. esetét, ahol baloldali EP képviselők Magyarországra utaztak, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a Németország által Magyarországnak kiadott aktivista mellett.
Florian Hartleb azt is elmondta, hogy az elmúlt években jelentősen megnőttek az antiszemita támadások is, amelyek mögött szintén egyre többször baloldali szélsőségesek vagy iszlamisták állnak, noha korábban a szélsőjobb követte el a legtöbb atrocitást.
Az elmúlt években kevesebb iszlamista terrortámadás történt, mivel az elhárítás sok kísérletet időben lefülelt. Azonban a késeléses támadások megszaparodtak, mert azokat szinte lehetetlen időben megakadályozni. A héten is Svájcban egy vasútállomson egy „Allahu akbárt” kiabáló férfi három embert késelt meg.
Hartleb felhívta rá a figyelmet, hogy az egyik legdurvább támadás a bécsi Taylor Swift koncert ellen készült, amelyen a két elkövető a Tik-Tokon radikalizálódott, és több ezer embert akartak megölni.
„Az utóbbi négy évben a terrorista támadások kétharmadát tinédzserek követték el, és a kísérletek közt is sok tini volt”
– mondta a szakértő, aki könyvet is jelentetett meg a tini terroristákról.
„Egyre dominánsabb a Tik-Tok radikalizáció” – tette hozzá.
Ami még aggasztóbb az a mesterséges intelligencia növekvő szerepe a radikalizálódásban. Hartleb elmondta, hogy izraeli terror-szakértők arról számoltak be, hogy nagyon könnyű kikerülni az AI cégek által elhelyezett fékeket, és a nagyon fontos új eszközévé válhat a terroristáknak a mesterséges intelligencia.
A terrorelhárítók folyamatosan készültségben vannak, különösen az iráni háború miatt. Németországban több szakértő is attól tart, hogy Irán valószínűleg támadást fog megkísérelni német területen.
A szakértő a lehetséges veszélyekkel kapcsolatban elmondta:
„Először is: a fenyegetés elsősorban Nyugat-Európában jelentkezik.
Másodszor: a legnagyobb veszélyt továbbra is az iszlám jelenti, de nem szabad alábecsülnünk azt a veszélyt sem, amelyet a szélsőjobboldali és a szélsőbaloldali mozgalmak jelentenek. A vezető terrorizmus-szakértők szerint emellett új hibrid ideológiákkal is számolnunk kell. Tehát különböző ideológiák ötvöződhetnek egymással; ezt láthatjuk például az erősödő antiszemita tendenciák esetében, amelyek összehozzák a baloldalt az iszlamistákkal” – fejtette ki Florian Hartleb.
Nyitókép: Egy lány palesztin sálban Bécsben. /Joe Klamar / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Volodimir Zelenszkij történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást.
***