Itt a Z-generációs terrorizmus: Tik-Tokon radikalizálódnak, és az AI segítségével építenek bombát



„A múlt héten Berlinben a parlamentben jártam, így nyertem némi információt a helyzettel kapcsolatban. Ezek az új csoportok a németországi baloldali terrorizmus hagyományainak egyfajta folytatásának tekinthetőek. A Vörös Hadsereg frakciónak volt több generációja, és az új szerveztről az úgynevezett Vulkangruppe/Vulkán-csoportról keveset lehet tudni. Olyannyira kevés róluk az információ, hogy a belügyminisztérium egymillió eurót ad annak, aki bármit megtud róluk.

Ami új: elsősorban a kritikus infrastruktúrát támadják.”

A szakértő felidézte: korábban a Teslát is megtámadták, és volt a szilveszteri támadás, amely következtében 50 ezer ember maradt áram nélkül. A csoport antikapitalistának nevezte, akik az ökológiai terrorizmust folytatnak, amelynek már volt egy hulláma a vietnámi háború idején. Helyi szinten leginkább Berlinben és Leipzigben tevékenykednek.