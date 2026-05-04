„Fokoznunk kell a baloldali terror elleni harcot” – Németországban teljes tévút volt az orosz szabotázsakciók híre

A biztonsági hatóságok úgy vélik, hogy a johannisthali gyújtogatás elkövetői és a berlini délnyugati részén történt januári áramszünet mögött álló személyek ugyanabból a közegből származnak: egy laza, titkos baloldali aktivista hálózatból, amelyet a hatóságoknak nehéz nyomon követni, nemhogy megállítani.

A WELT által megkérdezett német nyomozók szerint a hálózat nem annyira szervezet, mint inkább egy szcénaközösség, egy ad hoc módon koordináló társaság.

A hatóságok 2011 óta nyomoznak az úgynevezett Volcano Group által végrehajtott támadások ügyében, de eddig kevés eredményt értek el. A hálózathoz kapcsolódó személyek felbukkannak egy-egy támadás kapcsán, majd eltűnnek.

2024 márciusában felgyújtottak egy villanyoszlopot a Tesla gigagyár építkezése közelében, ami napokra leállította a termelést. A nyomozók egy berlini sejtre összpontosítottak, amelynek tagjai között volt egy férfi, akiről úgy vélték, hogy köze van a 2017-es hamburgi zavargásokhoz és több gyújtogatáshoz.

A hatóságok nyomkövető eszközöket helyeztek el a járművekben, de a csoport felfedezte az eszközöket és eltávolította őket. A rendőrség bejelentést kapott egy közelgő támadásról egy parkolóban, ahol a Tesla tárolta járműveit. Száz rendőr helyezkedett el a közeli erdőben, de a maszkos gyanúsítottak elmenekültek.