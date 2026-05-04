„Fokoznunk kell a baloldali terror elleni harcot” – Németországban teljes tévút volt az orosz szabotázsakciók híre

A hatóságok hónapokon át az orosz szabotázs veszélyére összpontosították a figyelmüket, de közben kiderült, a legnagyobb fenyegetés otthonról és nem külföldről érkezik. Az elmúlt években több jelentős támadás érte a német infrastruktúrát, amelyek többségének hátterében egy kis, decentralizált hálózat áll, amelyet a szélsőbaloldali szélsőségesség motivál. Ez az opportunista és nehezen nyomon követhető, hazai eredetű hálózat egyre inkább hajlandó kritikus rendszereket támadni, ami potenciálisan halálos következményekkel járhat – írja a Welt nyomozása alapján a Politico.
Január elején a legnagyobb hidegben Berlinben váratlan áramszünet állt be. Egy Volcano Group néven működő csoport vállalta a felelősséget a támadásért. Egy online közzétett nyilatkozatában elutasította, hogy szimpátiát érezzen az érintett jómódú környékek lakóival szemben.
A Volcano Group az elmúlt évtizedben többször is felbukkant vasúti hálózatok, villamosvezetékek és a Tesla első európai gigagyárának építkezése ellen elkövetett szabotázsokkal kapcsolatban.
A német belügyminisztérium legalább 13 támadást tulajdonít a csoportnak, de a nyomozók úgy vélik, hogy ez inkább egy címke, mint egy szervezet – amelyet különböző elkövetők vesznek fel.
A hatóságok gyanítják, hogy a januári áramszünet összefüggésben áll egy hasonló, 2025 szeptemberi támadással, amikor ismeretlen elkövetők felgyújtottak két villanyoszlopot Berlin délkeleti részén, Johannisthal településen. Célpontjuk az Adlershof technológiai park áramellátása volt, amely Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű létesítménye. Több tízezer háztartás maradt áram nélkül, néhányuk napokig. A kár több tízmillió euróra rúgott. Röviddel ezután felbukkant az interneten egy felelősségvállalás, amelyet egyszerűen így írtak alá: „Néhány anarchista.”
A biztonsági hatóságok úgy vélik, hogy a johannisthali gyújtogatás elkövetői és a berlini délnyugati részén történt januári áramszünet mögött álló személyek ugyanabból a közegből származnak: egy laza, titkos baloldali aktivista hálózatból, amelyet a hatóságoknak nehéz nyomon követni, nemhogy megállítani.
A WELT által megkérdezett német nyomozók szerint a hálózat nem annyira szervezet, mint inkább egy szcénaközösség, egy ad hoc módon koordináló társaság.
A hatóságok 2011 óta nyomoznak az úgynevezett Volcano Group által végrehajtott támadások ügyében, de eddig kevés eredményt értek el. A hálózathoz kapcsolódó személyek felbukkannak egy-egy támadás kapcsán, majd eltűnnek.
2024 márciusában felgyújtottak egy villanyoszlopot a Tesla gigagyár építkezése közelében, ami napokra leállította a termelést. A nyomozók egy berlini sejtre összpontosítottak, amelynek tagjai között volt egy férfi, akiről úgy vélték, hogy köze van a 2017-es hamburgi zavargásokhoz és több gyújtogatáshoz.
A hatóságok nyomkövető eszközöket helyeztek el a járművekben, de a csoport felfedezte az eszközöket és eltávolította őket. A rendőrség bejelentést kapott egy közelgő támadásról egy parkolóban, ahol a Tesla tárolta járműveit. Száz rendőr helyezkedett el a közeli erdőben, de a maszkos gyanúsítottak elmenekültek.
Ezt követően 2025 szeptemberében és 2026 januárjában támadások érték Berlin villamosenergia-hálózatát.
A januári támadás Berlin második világháború utáni legnagyobb áramkimaradását eredményezte. Elsőként a hálózatüzemeltető irányítóközpontjának személyzete vette észre a problémát, miután 16 automatikusan generált hibaüzenet érkezett a telefonjaikra. A riasztások puszta mennyisége nem illett egy szokványos áramkimaradáshoz.
A hatóságok számára ez a támadás fordulópontot jelentett. „Fokoznunk kell a baloldali terror elleni harcot” – mondta Alexander Dobrindt német belügyminiszter a következő hetekben.
A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal bizalmas elemzése szerint tavaly országszerte 321 szabotázs esetet regisztráltak, beleértve a harmadik negyedévben tapasztalt hirtelen emelkedést, amikor a hatóságok 94 esetet rögzítettek. A célpontok között szerepeltek katonai és rendőrségi létesítmények, valamint a vasúti infrastruktúra, majd egyre több támadás érte az energiahálózatot.
