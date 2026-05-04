Kényszerhelyzetben a légitársaságok: beindultak a járattörlések, csőd veszélyezteti a fapados cégeket

Az Air France-tól a Lufthansáig a légitársaságok csökkentették útvonalhálózatukat az üzemanyagköltségek megtakarítása érdekében.

Az American Airlines áprilisban úgy becsülte, hogy üzemanyagköltségei 4 milliárd dollárral emelkednek, és figyelmeztetett, hogy veszteséget szenvedhet el 2026-ban. Három hónappal korábban a texasi Fort Worth-i székhelyű légitársaság még azt jósolta, hogy a kiigazított nyereség elérheti az egy részvényre jutó 2,70 dollárt.

A repülőgép-üzemanyaggal kapcsolatos növekvő nyomás egyre nagyobb szakadékot hoz létre azok között a nagy légitársaságok között – amelyek úgy vélik, hogy a jegyárak emelésével és a járatok csökkentésével boldogulni tudnak –, és a kisebb szereplők között, akik csődbe mehetnek.

Az üzemanyagárak emelkedése gyakran volt katalizátora a légiközlekedési ágazat átrendeződésének. 2008-ban a megrendült világgazdaság és az emelkedő üzemanyagárak több légitársaságot is csődbe sodortak. Abban az évben az Aloha Airlines, az ATA Airlines és a Skybus Airlines egy héten belül bezárt.

A régóta a légiközlekedési ágazatban dolgozó vezetők azt mondják, hogy a jól bevált stratégiát alkalmazzák: