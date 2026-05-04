wall street journal american airlines ata airlines aloha airlines spirit airlines üzemanyag légitársaság üzemanyagárak repülőgép

Kényszerhelyzetben a légitársaságok: beindultak a járattörlések, csőd veszélyezteti a fapados cégeket

2026. május 04. 10:28

Emelkedő jegyárak és csökkentett járatszámok miatt veszélybe kerülhetnek a nyaralások.

A repülőgép-üzemanyag-válság katasztrófává válik a légitársaságok számára – írja a Wall Street Journal. A közel-keleti háború kezdete óta ráadásul nem csak a kerozin ára emelkedett a duplájára, de még hiány is van belőle. A légitársaságok komoly bajba kerültek, kénytelenek árat emelni, járatokat átszervezni vagy nagy mértékben törölni.
 

Világszerte a légitársaságok igyekeznek megbirkózni az emelkedő üzemanyagárakkal, amelyek idén több milliárd dollárnyi váratlan kiadással fenyegetnek.

A fapados légitársaságok helyzete különösen nehéz – írja a lap.  A Spirit Airlines légitársaság már leállította működését, miután kudarcba fulladtak az egyeztetések, hogy segítséget kapjanak az amerikai kormánytól.

A nagyobb vállalatok pénzügyi helyzete is romlik, miközben az utasokat az utazási költségek megdöbbentő emelkedése sokkolja. 

Ez radikális fordulatot jelent azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2026-ot azzal a jóslattal kezdték, hogy az utazási kereslet erős nyereséget fog generálni, és útvonalak bővítését, valamint új várótermek megnyitását tervezték.

Az Air France-tól a Lufthansáig a légitársaságok csökkentették útvonalhálózatukat az üzemanyagköltségek megtakarítása érdekében.

Az American Airlines áprilisban úgy becsülte, hogy üzemanyagköltségei 4 milliárd dollárral emelkednek, és figyelmeztetett, hogy veszteséget szenvedhet el 2026-ban. Három hónappal korábban a texasi Fort Worth-i székhelyű légitársaság még azt jósolta, hogy a kiigazított nyereség elérheti az egy részvényre jutó 2,70 dollárt.

A repülőgép-üzemanyaggal kapcsolatos növekvő nyomás egyre nagyobb szakadékot hoz létre azok között a nagy légitársaságok között – amelyek úgy vélik, hogy a jegyárak emelésével és a járatok csökkentésével boldogulni tudnak –, és a kisebb szereplők között, akik csődbe mehetnek. 

Az üzemanyagárak emelkedése gyakran volt katalizátora a légiközlekedési ágazat átrendeződésének. 2008-ban a megrendült világgazdaság és az emelkedő üzemanyagárak több légitársaságot is csődbe sodortak. Abban az évben az Aloha Airlines, az ATA Airlines és a Skybus Airlines egy héten belül bezárt.

A régóta a légiközlekedési ágazatban dolgozó vezetők azt mondják, hogy a jól bevált stratégiát alkalmazzák: 

emelik a jegyárakat és csökkentik a járatok számát.

A légitársaságok szerint várhatóan az év végére szinte teljes mértékben megtérül az üzemanyagárak emelkedése.

A jegyárak ötször emelkedtek azóta, hogy az iráni háború drágította a repülőgép-üzemanyag-ellátást. A vezetők szerint a múlt hónap végén már a hatodik áremelés volt folyamatban.

2026. május 04. 10:33
Most először végre betartják a levegő tisztaságának a védelmét.
