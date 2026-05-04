L. Simon László: Jogos a felháborodás az NKA-támogatás miatt

A Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója „botrányos döntéseknek” nevezte a Nemzeti Kulturális Alap támogatásait.
L. Simon László, Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója szerint jogos a felháborodás a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) vitatott támogatási döntései miatt.
A botrányos döntések fényében végképp nem értem, miért nem volt erő, figyelem és pénz az Iparművészeti Múzeum épületének felújítására és folytathatnám a sort”
– írta L. Simon Kenyeres István, a Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója által írt Facebook-bejegyzését kommentálva.
Kenyeres arról írt, hogy miközben „a munkatársak éhbérért dolgoztak/dolgoznak a hazai kulturális javak gyűjtésén, megmentésén, közzétételén”, addig az R56 „két és félszer (!) annyi támogatást kap úgynevezett kulturális programok szervezésére (180 millió forint), mint a Magyar Nemzeti Levéltárt leszámítva a magyar levéltárak összesen”.
L. Simon kifogásolta, hogy mindössze 70 millió forintot kapott Mezőgazdasági Múzeum Gödöllőre tervezett költöztetésének projektje, miközben, „Mága fotósa” 500 milliót. Az ügyben a hegedűművész is megszólalt, azt állítva, hogy semmilyen anyagi részesedése nem származott az NKA-támogatásból, az adminisztrációt pedig nem ő intézte.
Mint arról a Mandiner beszámolt: 17 milliárd forintot osztott ki a Nemzeti Kulturális Alap többek között olyan zenészeknek, akik a Fidesz holdudvarában állnak, ezért a Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról Bús Balázs alelnök és Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója is lemondott. Baán hangsúlyozta, hogy lemondása nem a bűnösségének elismerése, hanem tiltakozás a „vállalhatatlan” helyzet ellen, amelyben a névleges döntéshozók csupán felsőbb utasításokat végrehajtó minisztériumi tisztviselők voltak. „Az egész bizottságot átverték” – emelte ki.
Nem sokkal később Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója és Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is lemondott az NKA bizottsági tagságáról. Both a Válaszonline-nak adott interjúban hangsúlyozta, nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek.
