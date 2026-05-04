nemzeti múzeum nemzeti kulturális alap iparművészeti múzeum

L. Simon László: Jogos a felháborodás az NKA-támogatás miatt

2026. május 04. 11:17

A Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója „botrányos döntéseknek” nevezte a Nemzeti Kulturális Alap támogatásait.

L. Simon László, Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója szerint jogos a felháborodás a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) vitatott támogatási döntései miatt. 

A botrányos döntések fényében végképp nem értem, miért nem volt erő, figyelem és pénz az Iparművészeti Múzeum épületének felújítására és folytathatnám a sort” 

– írta L. Simon Kenyeres István, a Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója által írt Facebook-bejegyzését kommentálva.

Kenyeres arról írt, hogy miközben „a munkatársak éhbérért dolgoztak/dolgoznak a hazai kulturális javak gyűjtésén, megmentésén, közzétételén”, addig az R56 „két és félszer (!) annyi támogatást kap úgynevezett kulturális programok szervezésére (180 millió forint), mint a Magyar Nemzeti Levéltárt leszámítva a magyar levéltárak összesen”.

70 vs. 500 millió

L. Simon kifogásolta, hogy mindössze 70 millió forintot kapott Mezőgazdasági Múzeum Gödöllőre tervezett költöztetésének projektje, miközben, „Mága fotósa” 500 milliót. Az ügyben a hegedűművész is megszólalt, azt állítva, hogy semmilyen anyagi részesedése nem származott az NKA-támogatásból, az adminisztrációt pedig nem ő intézte.

Mint arról a Mandiner beszámolt: 17 milliárd forintot osztott ki a Nemzeti Kulturális Alap többek között olyan zenészeknek, akik a Fidesz holdudvarában állnak, ezért a Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról Bús Balázs alelnök és Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója is lemondott. Baán hangsúlyozta, hogy lemondása nem a bűnösségének elismerése, hanem tiltakozás a „vállalhatatlan” helyzet ellen, amelyben a névleges döntéshozók csupán felsőbb utasításokat végrehajtó minisztériumi tisztviselők voltak. „Az egész bizottságot átverték” – emelte ki.

Nem sokkal később Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója és Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is lemondott az NKA bizottsági tagságáról. Both a Válaszonline-nak adott interjúban hangsúlyozta, nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csodálatos Pukkanndúr
2026. május 04. 14:06
Nehéz megítélni, L.Simon naiv, jóhiszemű ember - vagy az új világban helyét kereső, opportunista túlélő. Én ez utóbbira szavaznék inkább, az biztos, hogy jobboldalinak mindig is túl liberális volt. És most nem a World Press botrányra gondolok, a Nemzeti Múzeum csak otthont adott egy nemzetközi vándorkiállításnak, ahol értelemszerűen a mai, degenerált nyugati trendek szerint válogatták össze a képanyagot, ami nyilván nem az ő sara. Az persze már múlhatott rajta, hogy miért épp ott rendezték meg ezt a kiállítást, a mocskos LMBTQ propagandának tényleg semmi helye a Nemzeti Múzeumban - ahogy ennek az embernek sem a jobboldalon. Sok ilyen hirtelen megvilágosodó figurát látunk most, ennek legyen tanulsága a mindenkori "jobb" oldal számára!
elfújta az ellenszél
2026. május 04. 14:03
Kiábrándult fideszesek igyekeznek áthangolódni az új hullámhosszra, élen a legkiábrándultabbal, Magyarpetivel. Minél inkább kihagyták az osztásból, annál hamarabb kiábrándul az ilyen.
galancza-2
2026. május 04. 13:47
simip@tkány! 1000% hogy te mindenről tudtál, te totálisan belső p@tkány vagy régóta. Most meg próbálsz átállni.Bár ez valószínüleg nem átállás, hanem visszaállás, mert egész életedben lipsi p@tkány voltál. Elég szomorú hogy ov megbízott benned. Amúgy brutálisan bűnös vagy abban hogy rengeteg sz@r alakot neveztetek ki kulturális,muzeális intézmények élére,meg szakdolgozónak, akik aztán teljes gőzzel a fidesz lejáratásán dolgoztak, aljas módon a fidesz ellen hergelték beosztottjaikat, munkatásaikat.
VeressZoltán
2026. május 04. 13:24
Így vót ez mindig - mondta volt a nagybátyám - a pízen és a kurván mindig összevesznek a latrok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!