Mága Zoltán is megszólalt az NKA-botrány kapcsán

Mága Zoltán az elmúlt napok eseményei után fontosnak érezte, hogy hosszú posztban tisztázza a helyzetét, kijelentette, hogy az NKA-támogatási döntésének meghozatala nem a pályázók hatáskörébe tartozik.

„A minisztériumtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 2026-os zenekari működés közvetlen finanszírozására nincs lehetőség, ugyanakkor jelezték, hogy az év végén várhatóan az NKA keretében nyílik pályázati lehetőség. Ennek alapján azt javasolták, hogy egy nagyszabású koncertsorozat keretében, pályázati úton kíséreljük meg a program finanszírozását” – írta posztjában.

Azt is rögzítette, hogy személyesen már nem tudta koordinálni a pályázati adminisztratív folyamatokat, ezért vette fel Földházi Balázst a feladatra, aki nem a fotósa (az Egyenes beszéd című műsorban, ahol Hankó Balázst kérdezte Rónai Egon, ez a titulus hangzik el – a szerk.). Az idén februárban alapított, Földházi Balázs nevén lévő cég 500 millió forintot kapott a támogatásokból. A zenész kiemelte, a támogatási keret nem egy személy támogatását jelenti, hanem egy száz állomásos országos turné lebonyolítását finanszírozza, az előadók ebből kapnak tiszteletdíjat.

