nka baán lászló mága zoltán nemzeti kulturális alap Hankó Balázs

Mága Zoltán is megszólalt az NKA-botrány kapcsán

2026. május 04. 10:40

A hegedűművész állítja: semmilyen anyagi részesedése nem származott az NKA-támogatásból, az adminisztrációt pedig nem ő intézte.

Az NKA támogatásából személyesen semmilyen anyagi részesedésem nem származott, abból tiszteletdíjban nem részesültem és a támogatási összegből saját részemre semmilyen kifizetés nem történt – írta Mága Zoltán, a leköszönő kormány támogatását hosszú évek óta élvező hegedűművész a Facebookon vasárnap a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) körüli tízmilliárdos botrány kapcsán. 

Mint arról a Mandiner beszámolt: 17 milliárd forintot osztott ki a Nemzeti Kulturális Alap többek között olyan zenészeknek, akik a Fidesz holdudvarában állnak, ezért a Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról Bús Balázs alelnök és Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója is lemondott. Baán hangsúlyozta, hogy lemondása nem a bűnösségének elismerése, hanem tiltakozás a „vállalhatatlan” helyzet ellen, amelyben a névleges döntéshozók csupán felsőbb utasításokat végrehajtó minisztériumi tisztviselők voltak.

Az egész bizottságot átverték” 

– emelte ki.

Nem sokkal később Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója és Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is lemondott az NKA bizottsági tagságáról. Both a Válaszonline-nak adott interjúban hangsúlyozta, nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek.

Mága Zoltán az elmúlt napok eseményei után fontosnak érezte, hogy hosszú posztban tisztázza a helyzetét, kijelentette, hogy az NKA-támogatási döntésének meghozatala nem a pályázók hatáskörébe tartozik.

„A minisztériumtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 2026-os zenekari működés közvetlen finanszírozására nincs lehetőség, ugyanakkor jelezték, hogy az év végén várhatóan az NKA keretében nyílik pályázati lehetőség. Ennek alapján azt javasolták, hogy egy nagyszabású koncertsorozat keretében, pályázati úton kíséreljük meg a program finanszírozását” – írta posztjában.

Azt is rögzítette, hogy személyesen már nem tudta koordinálni a pályázati adminisztratív folyamatokat, ezért vette fel Földházi Balázst a feladatra, aki nem a fotósa (az Egyenes beszéd című műsorban, ahol Hankó Balázst kérdezte Rónai Egon, ez a titulus hangzik el – a szerk.). Az idén februárban alapított, Földházi Balázs nevén lévő cég 500 millió forintot kapott a támogatásokból. A zenész kiemelte, a támogatási keret nem egy személy támogatását jelenti, hanem egy száz állomásos országos turné lebonyolítását finanszírozza, az előadók ebből kapnak tiszteletdíjat.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fer70
2026. május 04. 10:58
Ennyi. Rónai - szokás szerint - hazudott. És persze majd az jön le, hogy Mága csak Orbán pénzéből tud megélni... Miközben ez az ember évtizedek óta képviseli hazánkat a világ bármely pontján! Rendszeresen adakozik, nehéz sorsú embereken segít, Ezalatt több ezer koncerten, emberek százezrei előtt mutatja meg ország-világ előtt hazánkat, képviseli Magyarországot. Ja, hogy az a baj, hogy nem egy globalista csicska, hanem egy magyar ember, aki mondjuk egy valóban magyarokért dolgozó párttal szimpatizál és nem a globalista bábokkal, mint a csak nevében Magyar? Van ez így. És még mindig inkább 100 Mága Zoltán, mint egy Majka, vagy Azahriah, vagy akár Bródy János - akik kb. a semmiért lettek milliomosok!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!