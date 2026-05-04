Mága Zoltán is megszólalt az NKA-botrány kapcsán

Káosz vagy reform? Így írhatják át Magyar Péterék az állam működését!
A Tisza kétharmados győzelme után vajon újabb államreform érkezik?
A hegedűművész állítja: semmilyen anyagi részesedése nem származott az NKA-támogatásból, az adminisztrációt pedig nem ő intézte.
Az NKA támogatásából személyesen semmilyen anyagi részesedésem nem származott, abból tiszteletdíjban nem részesültem és a támogatási összegből saját részemre semmilyen kifizetés nem történt – írta Mága Zoltán, a leköszönő kormány támogatását hosszú évek óta élvező hegedűművész a Facebookon vasárnap a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) körüli tízmilliárdos botrány kapcsán.
Mint arról a Mandiner beszámolt: 17 milliárd forintot osztott ki a Nemzeti Kulturális Alap többek között olyan zenészeknek, akik a Fidesz holdudvarában állnak, ezért a Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról Bús Balázs alelnök és Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója is lemondott. Baán hangsúlyozta, hogy lemondása nem a bűnösségének elismerése, hanem tiltakozás a „vállalhatatlan” helyzet ellen, amelyben a névleges döntéshozók csupán felsőbb utasításokat végrehajtó minisztériumi tisztviselők voltak.
Az egész bizottságot átverték”
– emelte ki.
Nem sokkal később Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója és Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is lemondott az NKA bizottsági tagságáról. Both a Válaszonline-nak adott interjúban hangsúlyozta, nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek.
Mága Zoltán az elmúlt napok eseményei után fontosnak érezte, hogy hosszú posztban tisztázza a helyzetét, kijelentette, hogy az NKA-támogatási döntésének meghozatala nem a pályázók hatáskörébe tartozik.
„A minisztériumtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 2026-os zenekari működés közvetlen finanszírozására nincs lehetőség, ugyanakkor jelezték, hogy az év végén várhatóan az NKA keretében nyílik pályázati lehetőség. Ennek alapján azt javasolták, hogy egy nagyszabású koncertsorozat keretében, pályázati úton kíséreljük meg a program finanszírozását” – írta posztjában.
Azt is rögzítette, hogy személyesen már nem tudta koordinálni a pályázati adminisztratív folyamatokat, ezért vette fel Földházi Balázst a feladatra, aki nem a fotósa (az Egyenes beszéd című műsorban, ahol Hankó Balázst kérdezte Rónai Egon, ez a titulus hangzik el – a szerk.). Az idén februárban alapított, Földházi Balázs nevén lévő cég 500 millió forintot kapott a támogatásokból. A zenész kiemelte, a támogatási keret nem egy személy támogatását jelenti, hanem egy száz állomásos országos turné lebonyolítását finanszírozza, az előadók ebből kapnak tiszteletdíjat.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás