Turi Attila: A Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiuma döntéseiről a Magyar Művészeti Akadémiának nem volt tudomása

A közgyűlés megerősítette az elnökség döntését, amely szerint a köztestület június 23-án ünnepélyes keretek között MMA Életműdíjat, MMA Nagydíjat, MMA Aranyérmet, MMA Művészeti Írói Díjat, MMA Kováts Flórián-emlékérmet adományoz az arra érdemes művészeknek, majd az akadémia rendes tagjává választotta Geiger György trombitaművészt. Az egyéb napirendi pontban volt lehetőség az akadémikusok felszólalására. A lehetőséggel élve Kabay Barna filmrendező, a Film- és Fotóművészeti Tagozat tagja hozzászólásában azt emelte ki, hogy az akadémiának nyitnia kellene Európa felé, szükség van arra, hogy az európai kultúrát „erősebben és hangosabban” képviselje programjában Magyarországon.
Emellett felháborodásának adott hangot az NKA-döntésekkel és a leköszönő miniszter intézkedéseivel kapcsolatban, és javasolta az elnöknek, hogy annak ellenére, hogy csak sajtóinformációk vannak, az akadémia határolódjon el azoktól az esetektől,
amikor „arra nem érdemes emberek” kaptak támogatást.