Magyar Péter erőszakos fellépésével éppen diktatúrát épít – és nem jogállamot, nem demokráciát

Miért mondott volna a valóságnak megfelelő érvet Magyar Péter éppen hétfő reggel, miután beszédet mondott a köztársasági elnöknél tett látogatása után a Sándor-palota előtt? Szavazói tájékozatlanságát újból kihasználva arról beszélt, hogy az Alaptörvényben jelenleg is benne van a megfosztási eljárás lehetősége, de nem ezt fogják választani, hanem módosítani fogják az Alaptörvényt. Ez úgy hangzik, mintha egyenesen kegyet akarna gyakorolni a közjogi méltósággal szemben, akinek a neve és titulusa kimondásakor következetesen elhagyja az „úr” kifejezést, ami egyet jelent azzal, hogy valójában semmibe veszi az államfőt. Ez eleve komoly neveltetésbeli hiányosságokra utal.

Tisztelettel megszólítani a köztársasági elnököt ugyanis nemcsak a magas beosztásához, hanem az egyszerű emberek erkölcsi minimumához is hozzátartozna, illetve hozzá is tartozik. Utóbbiak meg is teszik.

Magyar jól tudja ugyanis, hogy az alkotmányjogban nem létezik „az alkotmány a jogfosztásról” elnevezésű dokumentum vagy jogszabály. A kifejezések mögött – a jogi pontatlanság mellett – két, valós folyamat összekapcsolódása állhat. A magyar közjog ismeri a megfosztási eljárás fogalmát, amikor az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság megfosztja tisztségétől a köztársasági elnököt, ha az szándékos bűncselekményt követ el vagy megsérti az Alaptörvényt. Ilyen helyzet azonban nem áll fenn. Az országgyűlési képviselők egyötödének indítványára, kétharmados döntéssel indulhatna meg az eljárás. A tényleges jogsértést és a tisztségtől való megfosztást pedig kizárólag az Alkotmánybíróság mondhatja ki.