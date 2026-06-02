Magyar Péter erőszakos fellépésével éppen diktatúrát épít – és nem jogállamot, nem demokráciát

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Magyar Péter igazán irigységben, gyűlöletkeltésben, bosszúforralásban, de mindenekelőtt valótlanságok sorozatos állításában jó.
Miért mondott volna a valóságnak megfelelő érvet Magyar Péter éppen hétfő reggel, miután beszédet mondott a köztársasági elnöknél tett látogatása után a Sándor-palota előtt? Szavazói tájékozatlanságát újból kihasználva arról beszélt, hogy az Alaptörvényben jelenleg is benne van a megfosztási eljárás lehetősége, de nem ezt fogják választani, hanem módosítani fogják az Alaptörvényt. Ez úgy hangzik, mintha egyenesen kegyet akarna gyakorolni a közjogi méltósággal szemben, akinek a neve és titulusa kimondásakor következetesen elhagyja az „úr” kifejezést, ami egyet jelent azzal, hogy valójában semmibe veszi az államfőt. Ez eleve komoly neveltetésbeli hiányosságokra utal.
Tisztelettel megszólítani a köztársasági elnököt ugyanis nemcsak a magas beosztásához, hanem az egyszerű emberek erkölcsi minimumához is hozzátartozna, illetve hozzá is tartozik. Utóbbiak meg is teszik.
Magyar jól tudja ugyanis, hogy az alkotmányjogban nem létezik „az alkotmány a jogfosztásról” elnevezésű dokumentum vagy jogszabály. A kifejezések mögött – a jogi pontatlanság mellett – két, valós folyamat összekapcsolódása állhat. A magyar közjog ismeri a megfosztási eljárás fogalmát, amikor az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság megfosztja tisztségétől a köztársasági elnököt, ha az szándékos bűncselekményt követ el vagy megsérti az Alaptörvényt. Ilyen helyzet azonban nem áll fenn. Az országgyűlési képviselők egyötödének indítványára, kétharmados döntéssel indulhatna meg az eljárás. A tényleges jogsértést és a tisztségtől való megfosztást pedig kizárólag az Alkotmánybíróság mondhatja ki.
Nyilvánvaló, hogy ez az út járhatatlan.
Ezért aztán
az alkotmányozó többséget kénytelen felhasználni, hogy elérje erőszakos célját, az Alaptörvény módosítását.
Pedig ha valamikor volt az emberek által nem kedvelt köztársasági elnöke az országnak, az Göncz Árpád volt. A Fidesz ennek ellenére sem tett egyetlen lépést sem, hogy hatalmával visszaélve lemondásra kényszerítse. Pedig Göncz – Antall Józsefet átverve – folyamatosan az SZDSZ érdekeit képviselte. Még olyan konfliktushelyzetben is, mint a taxisblokád, amikor néhány hónappal a szabad választás után, fittyet hányva arra is, hogy Antall miniszterelnök halálos betegen fekszik, olyan puccsot támogatott, amellyel vissza akarták állítani a kommunisták pártállami hatalmát a nehezen kivívott pluralista demokrácia helyett.
Most azt kiabálja Magyar Péter: „A magyar köztársaság nem Sulyok Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem is egy párté és nem egy politikai rendszeré, a magyar köztársaságot generációk építették, védték.”
Az általánosítás a hazugság köpönyege.
A magyar Köztársaság egy államforma, amelyet esetünkben az Alaptörvény mond ki. Generációk nem tudnak köztársaságot építeni. Egyszerűen azért, mert nincs rá jogosítványuk. Ők a képviselőket tudják megválasztani, akik aztán gondoskodnak az Alaptörvény megalkotásáról. Ez alapján lehet köztársasági elnököt választani.
Ez eddig is így volt. Van törvényes, az állampolgárok többségi döntése alapján megszületett Alaptörvényünk.
Ezt akarja erőszakosan módosítani Magyar Péter, hogy elmozdíthassa Sulyok Tamást.
A törvényellenes szándék nyilvánvaló. Ha nem lenne az, akkor nyilvánosságra hozná, mit akar. Szegény Görög Márta igazságügyi miniszter egy kukkot sem szólt a mai sajtótájékoztatón. Ő ugyanis, mint korábbi jogi kari rektor, pontosan tudja, hogy törvényes úton nem lehet elmozdítani a köztársasági elnököt.
Magyar olyan kamugolyót görgetett, miszerint
ezt az utat a Köztársasági Hivatal védelme érdekében választják azért, hogy helyreállítsák a magyar emberek felhatalmazása alapján a magyar jogállamot és demokráciát. Egy lószart, mama – idézhetnénk az őszödi szónokot. Magyar Péter éppen az önkényt, a diktatúrát építi ezzel, nem pedig a jogállamot, a demokráciát.
Az országot a jelenlegi köztársasági elnökkel is kormányozni tudja, minden kétharmados törvényt megalkothat.
Mégis hol lehet a kutya elásva?
Talán ott, hogy új választásokat a köztársasági elnök írhat ki, ez pedig potenciálisan veszélyforrás az új Tisza kormányzat számára. Tudjuk, hogy el akarják foglalni az önkormányzatokat is. Erről szólhat a polgármesterek fizetésének csökkentése. Dornfeld László politológus szerint ha ezt komolyan gondolják, és mondjuk törvényben előírják az új választásokat, akkor „végső soron a köztársasági elnöknek kéne azt kiírnia.
De mi van, ha ezt ő az önkormányzatiság súlyos megsértése miatt megtagadja?
Ilyen helyzet aligha állhat elő, ha a Tiszához hű ember ül a székben.”
Erről Magyar Péter egy szót sem szólt a mai tájékoztatón. A nemzeti érzelmű emberek azonban átlátnak a szitán, és tudják, hogy
