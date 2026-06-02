sulyok tamás országgyűlés alaptörvény elnök Magyar Péter alkotmánybíróság

Magyar Péter erőszakos fellépésével éppen diktatúrát épít – és nem jogállamot, nem demokráciát

2026. június 02. 05:30

Magyar Péter igazán irigységben, gyűlöletkeltésben, bosszúforralásban, de mindenekelőtt valótlanságok sorozatos állításában jó.

Horváth K. József
Horváth K. József

Miért mondott volna a valóságnak megfelelő érvet Magyar Péter éppen hétfő reggel, miután beszédet mondott a köztársasági elnöknél tett látogatása után a Sándor-palota előtt? Szavazói tájékozatlanságát újból kihasználva arról beszélt, hogy az Alaptörvényben jelenleg is benne van a megfosztási eljárás lehetősége, de nem ezt fogják választani, hanem módosítani fogják az Alaptörvényt. Ez úgy hangzik, mintha egyenesen kegyet akarna gyakorolni a közjogi méltósággal szemben, akinek a neve és titulusa kimondásakor következetesen elhagyja az „úr” kifejezést, ami egyet jelent azzal, hogy valójában semmibe veszi az államfőt. Ez eleve komoly neveltetésbeli hiányosságokra utal.

Tisztelettel megszólítani a köztársasági elnököt ugyanis nemcsak a magas beosztásához, hanem az egyszerű emberek erkölcsi minimumához is hozzátartozna, illetve hozzá is tartozik. Utóbbiak meg is teszik.

Magyar jól tudja ugyanis, hogy az alkotmányjogban nem létezik „az alkotmány a jogfosztásról” elnevezésű dokumentum vagy jogszabály. A kifejezések mögött – a jogi pontatlanság mellett – két, valós folyamat összekapcsolódása állhat. A magyar közjog ismeri a megfosztási eljárás fogalmát, amikor az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság megfosztja tisztségétől a köztársasági elnököt, ha az szándékos bűncselekményt követ el vagy megsérti az Alaptörvényt. Ilyen helyzet azonban nem áll fenn. Az országgyűlési képviselők egyötödének indítványára, kétharmados döntéssel indulhatna meg az eljárás. A tényleges jogsértést és a tisztségtől való megfosztást pedig kizárólag az Alkotmánybíróság mondhatja ki.

Nyilvánvaló, hogy ez az út járhatatlan. 

Ezért aztán 

az alkotmányozó többséget kénytelen felhasználni, hogy elérje erőszakos célját, az Alaptörvény módosítását.

Pedig ha valamikor volt az emberek által nem kedvelt köztársasági elnöke az országnak, az Göncz Árpád volt. A Fidesz ennek ellenére sem tett egyetlen lépést sem, hogy hatalmával visszaélve lemondásra kényszerítse. Pedig Göncz – Antall Józsefet átverve – folyamatosan az SZDSZ érdekeit képviselte. Még olyan konfliktushelyzetben is, mint a taxisblokád, amikor néhány hónappal a szabad választás után, fittyet hányva arra is, hogy Antall miniszterelnök halálos betegen fekszik, olyan puccsot támogatott, amellyel vissza akarták állítani a kommunisták pártállami hatalmát a nehezen kivívott pluralista demokrácia helyett.

Most azt kiabálja Magyar Péter: „A magyar köztársaság nem Sulyok Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem is egy párté és nem egy politikai rendszeré, a magyar köztársaságot generációk építették, védték.” 

Az általánosítás a hazugság köpönyege. 

A magyar Köztársaság egy államforma, amelyet esetünkben az Alaptörvény mond ki. Generációk nem tudnak köztársaságot építeni. Egyszerűen azért, mert nincs rá jogosítványuk. Ők a képviselőket tudják megválasztani, akik aztán gondoskodnak az Alaptörvény megalkotásáról. Ez alapján lehet köztársasági elnököt választani. 

Ez eddig is így volt. Van törvényes, az állampolgárok többségi döntése alapján megszületett Alaptörvényünk. 

Ezt akarja erőszakosan módosítani Magyar Péter, hogy elmozdíthassa Sulyok Tamást. 

A törvényellenes szándék nyilvánvaló. Ha nem lenne az, akkor nyilvánosságra hozná, mit akar. Szegény Görög Márta igazságügyi miniszter egy kukkot sem szólt a mai sajtótájékoztatón. Ő ugyanis, mint korábbi jogi kari rektor, pontosan tudja, hogy törvényes úton nem lehet elmozdítani a köztársasági elnököt. 

Magyar olyan kamugolyót görgetett, miszerint 

ezt az utat a Köztársasági Hivatal védelme érdekében választják azért, hogy helyreállítsák a magyar emberek felhatalmazása alapján a magyar jogállamot és demokráciát. Egy lószart, mama – idézhetnénk az őszödi szónokot. Magyar Péter éppen az önkényt, a diktatúrát építi ezzel, nem pedig a jogállamot, a demokráciát.

Az országot a jelenlegi köztársasági elnökkel is kormányozni tudja, minden kétharmados törvényt megalkothat. 

Mégis hol lehet a kutya elásva?

Talán ott, hogy új választásokat a köztársasági elnök írhat ki, ez pedig potenciálisan veszélyforrás az új Tisza kormányzat számára. Tudjuk, hogy el akarják foglalni az önkormányzatokat is. Erről szólhat a polgármesterek fizetésének csökkentése. Dornfeld László politológus szerint ha ezt komolyan gondolják, és mondjuk törvényben előírják az új választásokat, akkor „végső soron a köztársasági elnöknek kéne azt kiírnia. 

De mi van, ha ezt ő az önkormányzatiság súlyos megsértése miatt megtagadja? 

Ilyen helyzet aligha állhat elő, ha a Tiszához hű ember ül a székben.” 

Erről Magyar Péter egy szót sem szólt a mai tájékoztatón. A nemzeti érzelmű emberek azonban átlátnak a szitán, és tudják, hogy 

Magyar Péter igazán irigységben, gyűlöletkeltésben, bosszúforralásban, de mindenekelőtt valótlanságok sorozatos állításában jó.

(Fotó: Koszticsák Szilárd (MTI/MTVA) 

 

Összesen 116 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Dixtroy
•••
2026. június 02. 08:39 Szerkesztve
"az Alaptörvényben jelenleg is benne van a megfosztási eljárás lehetősége, de nem ezt fogják választani, hanem módosítani fogják az Alaptörvényt." A megfosztással nem mennek semmire, mert az AB megvizsgálja, hogy jogos-e, és ha nem, mert nem, akkor megsemmisíti. Ha olyasmire módosítják, hogy az ogy 2/3-al leválthatja a közt.elnököt, az nagyon sok szempontból problémás precedenst teremt, ha olyasmire, hogy ezzel a módosítással a mostani elnök megbízatása megszűnik, amit még az alkotmánybíróság sem vizsgálhat az még durvább. De van itt egy áthidaló megoldás, ami még akár nekem is tetszene. Módosítsák az alkotmányt úgy, hogy népszavazással közvetlenül választható a köztársasági elnök! Ezzel ugyan megszűnne Sulyok megbizatása, viszont az utódjára senki se mondhatná, hogy politikai pártnyomásra választották meg. Na ez az én kurvanagy ötletem.
polárüveg
2026. június 02. 08:34
Jogtalanságra épített jog az nem jogszerű, amíg ilyen fennáll, az mindig vitatható lesz. Morál az nem jog. A többségi vélemény sem jog, csak jogalkotásra alkalmas. Amúgy meg olyan jog, ami visszatartott, eltitkolt jogkövetkezmény hiányában jött létre, az ugyanúgy vitatható, mert ugyanúgy jogszerűtlennek állítható. Utóbbi már él, az előbbi még nem. Mindezzel Magyarország kormányzását vékony jégre vihetik, mert fentiek miatt a kormányzás a jogszerűségének vitathatóságával informálisan befolyásolható.
nuevas-reglas
2026. június 02. 08:33
1 diktatura is lehet jogallam, tehat a szerzo alapveto jogi fogalmakkal sincs tisztaban habar orulnek a diktaturanak, egyelore szabadlabon vannak a fideszesek sivalkodasuk zene a magyar emberek fuleinek
recipp
2026. június 02. 08:33
Türelem seggszáj takonynáci ma Berlinben megállapodnak a Werchmacht mielőbbi bevonulásáról. Az ország német megszállása 1944. március 19-én (Margarethe-hadművelet) lényegében harc és számottevő ellenállás nélkül zajlott le. A hadművelet irányítója, Maximilian von Weichs vezérezredes korábban így fogalmazott:„Magyarország harc nélküli megszállása 24 óra, harccal csak 12, mert akkor elmaradnak az üdvözlő beszédek. Horthy a náci Hitler utolsó csatlósa hívta be őket nem kellett volna a dicső magyar katonáknak a SZU-ban vadállat módjára gyilkolászni,gyereket,nőket ,öregeket,falvakat kifosztani,felégetni lakosaival együtt,nem kellett volna nőket erőszakolni,nem kellett volna terhes nők hasát felvágni ,a csecsemőket a tűzbe dobálni és akkor nem jönnek ide az oroszok
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.