Szigorúan elszámoltatják az NKA-támogatásokat, van, aki már vissza is fizette a pénzt

Minden dokumentumot bizonylattal, számlával, megrendelővel, szerződéssel, kifizetési bizonylattal kell alátámasztani. Ha ez nem megfelelő, akkor itt is hiánypótlásra szólítják fel a pályázót, és

ha nem tudja pótolni a hiányzó elemet, akkor visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

Minden állami forrással precízen el kell számolni. Az elszámolásokat követően helyszíni ellenőrzéseket is végez az NKTK. „Igyekszünk meggyőződni arról, hogy valóban arra fordították-e az állami forrást, amire a támogatást megítélték. Ez bonyolult, összetett folyamat, aminek megvannak a megfelelő rendszerei: más informatikai rendszerben dolgozik a kulturális alap, és egy másik, zárt, online rendszerben mennek a minisztérium pályázatai” – emelte ki a főigazgató. Hozzátette:

ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítunk, elindulunk a NAV felé, hogy behajtsuk a pénzt.

„A szervezetünk célja, hogy az átláthatóság minden esetben, minden körülmények között megvalósulhasson, és nagyon fontos, hogy az állami forrásokat azokra a célokra fordítsák, amire a pályázatot benyújtották. Ha valaki nem arra fordítja, akkor visszafizet, sőt kamatot is fizet. Mi tehát végrehajtunk, kezelünk, lebonyolítunk és adminisztrálunk.”