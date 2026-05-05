Szigorúan elszámoltatják az NKA-támogatásokat, van, aki már vissza is fizette a pénzt

Vizsgálják, mire ment el a 17 milliárd forint.
„Már volt, aki visszafizette a pénzt” – mondta az Indexnek adott interjúban Krucsainé Herter Anikó. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatója először szólal meg azóta, hogy kiderült: az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató ígéri:
nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz.
Kiemelte: a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő – ahogy a nevében is szerepel – kezeli azokat a döntéseket, amelyeket a döntéshozók hoznak. Évi 30 ezer pályázatot kezelünk, az NKA és a kulturális minisztérium forrásait is. Ez egy nagy, hierarchikusan felépülő szervezet. Ha tehát valaki azt mondja, hogy NKTK-támogatás, olyan nincs, mert
a Támogatáskezelő nem hoz döntést, hanem lebonyolítja a támogatói döntéshez kapcsolódó feladatokat.
„Fontos, hogy egy-egy pályázati kérelem megfeleljen a jogszabályoknak. Például minden hiánypótlást bekérünk annak érdekében, hogy a pályázat teljesen jogszerű legyen, ami alapján a döntéshozó meg tudja hozni a szakmai döntését. De nem csak a döntés-előkészítésben veszünk részt: a döntést követően támogatói okiratokat állítunk ki, kifizetünk, és ami a legfontosabb, nagyon szigorú pénzügyi elszámolást végzünk. Megvannak a megfelelő jogszabályok, és a pénzügyi elszámolásnak nálunk nagyon-nagyon precíznek és szigorúnak kell lennie” – részletezte Krucsainé Herter Anikó.
Minden dokumentumot bizonylattal, számlával, megrendelővel, szerződéssel, kifizetési bizonylattal kell alátámasztani. Ha ez nem megfelelő, akkor itt is hiánypótlásra szólítják fel a pályázót, és
ha nem tudja pótolni a hiányzó elemet, akkor visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
Minden állami forrással precízen el kell számolni. Az elszámolásokat követően helyszíni ellenőrzéseket is végez az NKTK. „Igyekszünk meggyőződni arról, hogy valóban arra fordították-e az állami forrást, amire a támogatást megítélték. Ez bonyolult, összetett folyamat, aminek megvannak a megfelelő rendszerei: más informatikai rendszerben dolgozik a kulturális alap, és egy másik, zárt, online rendszerben mennek a minisztérium pályázatai” – emelte ki a főigazgató. Hozzátette:
ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítunk, elindulunk a NAV felé, hogy behajtsuk a pénzt.
„A szervezetünk célja, hogy az átláthatóság minden esetben, minden körülmények között megvalósulhasson, és nagyon fontos, hogy az állami forrásokat azokra a célokra fordítsák, amire a pályázatot benyújtották. Ha valaki nem arra fordítja, akkor visszafizet, sőt kamatot is fizet. Mi tehát végrehajtunk, kezelünk, lebonyolítunk és adminisztrálunk.”
