Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
05. 05.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 05.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzeti kulturális alap nemzeti kulturális támogatáskezelő krucsainé herter anikó krucsainé herter támogatás pénz

Szigorúan elszámoltatják az NKA-támogatásokat, van, aki már vissza is fizette a pénzt

2026. május 05. 18:58

Vizsgálják, mire ment el a 17 milliárd forint.

2026. május 05. 18:58
null

„Már volt, aki visszafizette a pénzt” – mondta az Indexnek adott interjúban Krucsainé Herter Anikó. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatója először szólal meg azóta, hogy kiderült: az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató ígéri: 

nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz.

Kiemelte: a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő – ahogy a nevében is szerepel – kezeli azokat a döntéseket, amelyeket a döntéshozók hoznak. Évi 30 ezer pályázatot kezelünk, az NKA és a kulturális minisztérium forrásait is. Ez egy nagy, hierarchikusan felépülő szervezet. Ha tehát valaki azt mondja, hogy NKTK-támogatás, olyan nincs, mert 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a Támogatáskezelő nem hoz döntést, hanem lebonyolítja a támogatói döntéshez kapcsolódó feladatokat.

„Fontos, hogy egy-egy pályázati kérelem megfeleljen a jogszabályoknak. Például minden hiánypótlást bekérünk annak érdekében, hogy a pályázat teljesen jogszerű legyen, ami alapján a döntéshozó meg tudja hozni a szakmai döntését. De nem csak a döntés-előkészítésben veszünk részt: a döntést követően támogatói okiratokat állítunk ki, kifizetünk, és ami a legfontosabb, nagyon szigorú pénzügyi elszámolást végzünk. Megvannak a megfelelő jogszabályok, és a pénzügyi elszámolásnak nálunk nagyon-nagyon precíznek és szigorúnak kell lennie” – részletezte Krucsainé Herter Anikó.

Minden dokumentumot bizonylattal, számlával, megrendelővel, szerződéssel, kifizetési bizonylattal kell alátámasztani. Ha ez nem megfelelő, akkor itt is hiánypótlásra szólítják fel a pályázót, és

ha nem tudja pótolni a hiányzó elemet, akkor visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

Minden állami forrással precízen el kell számolni. Az elszámolásokat követően helyszíni ellenőrzéseket is végez az NKTK. „Igyekszünk meggyőződni arról, hogy valóban arra fordították-e az állami forrást, amire a támogatást megítélték. Ez bonyolult, összetett folyamat, aminek megvannak a megfelelő rendszerei: más informatikai rendszerben dolgozik a kulturális alap, és egy másik, zárt, online rendszerben mennek a minisztérium pályázatai” – emelte ki a főigazgató. Hozzátette:

ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítunk, elindulunk a NAV felé, hogy behajtsuk a pénzt.

„A szervezetünk célja, hogy az átláthatóság minden esetben, minden körülmények között megvalósulhasson, és nagyon fontos, hogy az állami forrásokat azokra a célokra fordítsák, amire a pályázatot benyújtották. Ha valaki nem arra fordítja, akkor visszafizet, sőt kamatot is fizet. Mi tehát végrehajtunk, kezelünk, lebonyolítunk és adminisztrálunk.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
you-brought-2-too-many
2026. május 05. 19:32
"Miért szabad még az ilyen?" Amièrt a gazdád is az Bennfentes kereskedès Telefon eltulajdonîtás Túlárazott szerződès kötèsek Kábítószer visszaèlèssel kapcsolatos büntènyről való tudomás és erről a rendőrség èrtesîtèsènek elmulasztása. Ezekről tudunk. A nyílt színi hazudozást, hergelèst, megvezetèst most hagyjuk. Az nàla alap.
Válasz erre
0
0
angeleye
2026. május 05. 19:29
„A szervezetünk célja, hogy az átláthatóság minden esetben, minden körülmények között megvalósulhasson, és nagyon fontos, hogy az állami forrásokat azokra a célokra fordítsák, amire a pályázatot benyújtották. Ha valaki nem arra fordítja, akkor visszafizet, sőt kamatot is fizet. Mi tehát végrehajtunk, kezelünk, lebonyolítunk és adminisztrálunk.” Ez jól jegyezzétek meg.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. május 05. 19:13 Szerkesztve
K Hankó Balázs ggyszueréász úr alternatív bizottságain át símán levágta a pályázati utak buktatóit. Miért szabad még az ilyen?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!