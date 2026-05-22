Érdekes csellel csapta be a MOHU-automatákat egy áruházi dolgozó: óriási összeget szerzett a visszaváltott palackokkal

Információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség egy áruházi dolgozóval szemben, aki a már újrahasznosított műanyag palackokat ismételten visszaváltotta a MOHU automatáiban – számolt be róla az ATV.

Kiderült, hogy az elkövető két korábban felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el a csalási sorozatot. A férfi 2024 ősze és 2025 tavasza között a munkakörét kihasználva a már korábban visszaváltott palackokat kihozta a raktárból kis mennyiségben, majd az áruházban kihelyezett automatánál ismét beváltotta azokat, így pénzhez jutva.