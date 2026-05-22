Érdekes csellel csapta be a MOHU-automatákat egy áruházi dolgozó: óriási összeget szerzett a visszaváltott palackokkal

Tüzet gyújtott egy rab a budapesti börtönben: hét embert szállítottak kórházba
Meggyújtotta a matracát egy női fogvatartott.
A munkavállaló ellen csalás miatt emeltek vádat.
Információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség egy áruházi dolgozóval szemben, aki a már újrahasznosított műanyag palackokat ismételten visszaváltotta a MOHU automatáiban – számolt be róla az ATV.
Kiderült, hogy az elkövető két korábban felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el a csalási sorozatot. A férfi 2024 ősze és 2025 tavasza között a munkakörét kihasználva a már korábban visszaváltott palackokat kihozta a raktárból kis mennyiségben, majd az áruházban kihelyezett automatánál ismét beváltotta azokat, így pénzhez jutva.
Az illető fél alatt összesen 365 esetben utaltatott ki pénzt a saját bankszámlájára, ez idő alatt pedig 1,6 millió forint jogosulatlan pénzhez jutott.
Ezen felül 57 alkalommal a kiutalás helyett vásárlási utalványt igényelt, amely blokkokat a munkahelyén váltotta be az önkiszolgáló kassza segítségével, így további 261 356 forinttal megkárosítva a munkaadóját.
A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolja az áruházi dolgozót. Így vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozzák azzal, hogy a korábbi felfüggesztett büntetéseit is utólag végre kell hajtani. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – áll a cikkben.
Nyitókép forrása: MTI/Kocsis Zoltán