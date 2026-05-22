Érdekes csellel csapta be a MOHU-automatákat egy áruházi dolgozó: óriási összeget szerzett a visszaváltott palackokkal

2026. május 22. 06:52

A munkavállaló ellen csalás miatt emeltek vádat.

Információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség egy áruházi dolgozóval szemben, aki a már újrahasznosított műanyag palackokat ismételten visszaváltotta a MOHU automatáiban – számolt be róla az ATV.

Kiderült, hogy az elkövető két korábban felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el a csalási sorozatot. A férfi 2024 ősze és 2025 tavasza között a munkakörét kihasználva a már korábban visszaváltott palackokat kihozta a raktárból kis mennyiségben, majd az áruházban kihelyezett automatánál ismét beváltotta azokat, így pénzhez jutva.

Az illető fél alatt összesen 365 esetben utaltatott ki pénzt a saját bankszámlájára, ez idő alatt pedig 1,6 millió forint jogosulatlan pénzhez jutott.

Ezen felül 57 alkalommal a kiutalás helyett vásárlási utalványt igényelt, amely blokkokat a munkahelyén váltotta be az önkiszolgáló kassza segítségével, így további 261 356 forinttal megkárosítva a munkaadóját.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolja az áruházi dolgozót. Így vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozzák azzal, hogy a korábbi felfüggesztett büntetéseit is utólag végre kell hajtani. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – áll a cikkben.

Nyitókép forrása: MTI/Kocsis Zoltán

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vezker
2026. május 22. 09:16
Mitől lesz TOVÁBBI 261 ezer? Hülye médiamunkás! Kifelé megy palack, amikor ellopja. Kifelé megy áru, amikor beváltja cetlit. DE BEFELÉ VISSZAJÖN A PALACK, mert arra kapja a cetlit, bazmeg!
gullwing
2026. május 22. 08:42
Nos ezek a tiszaszavazók.....
masikhozzaszolo
2026. május 22. 08:37
Ez nem csalás. A visszaváltás célja pont az, hogy az embereket idomítsuk arra, hogy váltsanak vissza, Minél inkább. Ezt tette. Csal a gép is, mert ráteszem, és már vissza is dobja. Akkor felfújom a sörösdobozt, vagy a cólásüveget, és harmadszorra esetleg elfogadja. És jutalmaz. Illetve hát nem, mert én azt a pénzt csak visszakapom. Már befizettem. Egyébként ha többször, akkor olyan lehet, mint a bank kamatemelése. Felmegy 4 százalékról 8-ra, és rögtön kétszerannyi a törlesztőrészlet.
ördöngös pepecselés
2026. május 22. 08:12
ez az input oldali csalás de mi volt a output oldalon? mert oda nem érkeztek palackok így ott is történnie kellett valaminek mert vagy a megsemmisítés költségeit spórolta meg valaki vagy az újrahasznosításuk nyeresége nem hiányzott valakinek
