Mérő László a tiszásokról: „Én legjobban attól félek, hogy most túl nagy lesz a pofájuk”

Mérő kritikával illette azokat az egykori ellenzékieket, akik az elmúlt években „lapítottak a fűben, nem csináltak semmit”, most viszont fölényesen, pökhendin, gúnyos „jó reggelt kívánok”-kal fogadják az „ébredező”, „megvezetett szavazókat”. Szerinte pszichológiai szempontból „nincs annál sértőbb”, mint amikor egy hitét vesztett, sérült embert ilyen arroganciával és kárörömmel szembesítenek.

Úgy véli, az arrogáns fogadtatás ahelyett, hogy átsegítené ezeket az embereket a Tisza táborába, éppen ellenkező hatást válthat ki: „ezzel még öt évre, tíz évre vissza lehet lökni őket oda, hogy abban [a Fideszben – a szerk.] higgyenek, ragaszkodjanak hozzá”. A pszichológus ezt a jelenséget jelenleg mindennél veszélyesebbnek tartja: „én ettől most éppen jobban félek, mint attól, hogy az Orbán mit kavar”.

A feszültségkeltés, a gúnyolódás és a másik tábor lekezelése helyett Mérő egy békésebb társadalom képét rajzolja fel. Reményét fejezte ki, hogy az indulatok csillapodásával a jövőben „az lesz a normális, hogy szép nyugodtan elkvaterkázunk egy családi asztalnál: az egyik ebben hisz, a másik abban”.