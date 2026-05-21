05. 22.
tisza párt radnai márk alkotmánymódosítási

Csak sikerült: Radnai Márk eloszlatott minden kételyt a Tisza Párt valódi céljával kapcsolatban

2026. május 21. 23:00

Kocsis a javaslatot a „tanácsköztársaság első szellemi termékének” nevezte.

Orbán Viktor nem lesz többé miniszterelnök” – írja Facebook-oldalán Radnai Márk, a Tisza alelnöke, nyíltan beismerve, hogy Orbán Viktorra szabták a Tisza Párt tervezett alkotmánymódosítását, amely két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot, ráadásul a szabályozás visszamenőlegesen is érvényes lenne.

Kocsis Máté mai bejegyzésében azt írta: miközben a Tisza Párt korábban arról beszélt, hogy „Orbánnak és pártjának vége”, most mégis törvényi úton akadályoznák meg, hogy Orbán Viktor ismét választást nyerjen. Kocsis a javaslatot a „tanácsköztársaság első szellemi termékének” nevezte.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Élesen bírálta a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció is a Tisza Párt javaslatát; a frakció szerint a javaslat sérti a jogállamiság és a demokrácia alapelveit, az ügy kapcsán pedig Manfred Weberéket is állásfoglalásra szólították fel.

 Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Da Vinci
2026. május 22. 00:39
Majd lesz Varga Judit! Ehelyett a gatyába fosó képződmény helyett!
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
•••
2026. május 22. 00:32 Szerkesztve
no, pont az ilyen helyzetek miatt tartják ilyen sekélyes szinten 1919 feldolgozását! A vörös pedOgógusok nagyon kevés valódi infót adnak át a kunbéla-hordáról! Pedig rettenetes a párhuzam, kezdve a Károlyi féle őrülethez vezető félretájékoztatással, folytatva a román és ukrán megszállás lehetővé tételével. Szörnyű, szörnyű hogy a birkamód gondolkozás 100 év után is vidám öngyilkos bandává varázsolta az ország nagyobbik felét!
Válasz erre
0
0
Treeoflife
•••
2026. május 22. 00:18 Szerkesztve
"Orbán Viktor nem lesz többé miniszterelnök” – írja Facebook-oldalán Radnai Márk, a Tisza alelnöke, nyíltan beismerve, hogy Orbán Viktorra szabták a Tisza Párt tervezett alkotmánymódosítását," Egyértelmű volt, hiszen már a tervet is előre bevallották, teljesen be vannak tojva, hogy a pünkösdi királyságuk rövid életű lesz, hiába minden brüsszeli meg kijevi pelenkázás. Nem kell sok hibát elkövetniük - ha a migránsokat beengedik, vagy elkezdenek "kiárusítani", végük.
Válasz erre
3
0
nemecsek-3
2026. május 21. 23:54
Azt hiszi Kocsis, hogy van fogalma a negyvenes alattiaknak mi is volt az a "dicsőséges" 133 nap mint tanácsköztársaság és az a korszak amikor időzőjel nélkül volt dicsőséges?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!