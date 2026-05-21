Csak sikerült: Radnai Márk eloszlatott minden kételyt a Tisza Párt valódi céljával kapcsolatban

Benyújtotta a Tisza az Alaptörvény Orbán Viktorra szabott módosítását
A kétharmados kormánypárti többség első Alaptörvény-módosítása Orbán Viktor ellen irányul.
Kocsis a javaslatot a „tanácsköztársaság első szellemi termékének” nevezte.
„Orbán Viktor nem lesz többé miniszterelnök” – írja Facebook-oldalán Radnai Márk, a Tisza alelnöke, nyíltan beismerve, hogy Orbán Viktorra szabták a Tisza Párt tervezett alkotmánymódosítását, amely két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot, ráadásul a szabályozás visszamenőlegesen is érvényes lenne.
Kocsis Máté mai bejegyzésében azt írta: miközben a Tisza Párt korábban arról beszélt, hogy „Orbánnak és pártjának vége”, most mégis törvényi úton akadályoznák meg, hogy Orbán Viktor ismét választást nyerjen. Kocsis a javaslatot a „tanácsköztársaság első szellemi termékének” nevezte.
Élesen bírálta a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció is a Tisza Párt javaslatát; a frakció szerint a javaslat sérti a jogállamiság és a demokrácia alapelveit, az ügy kapcsán pedig Manfred Weberéket is állásfoglalásra szólították fel.
„Egy demokratikus rendszerben a törvényeket nem lehet egy konkrét politikai szereplő közéletből való kiszorításának szándékával megalkotni, különösen nem visszamenőleges hatállyal.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala