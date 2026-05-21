Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
varga mihály mnb magyar nemzeti bank alapítvány

Itt a vége: Varga Mihály elárulta, mi lesz a sorsa a jegybanki alapítványnak (VIDEÓ)

2026. május 21. 19:57

Az MNB elnöke arról is beszámolt, eddig mennyi pénzt sikerült megtakarítaniuk.

2026. május 21. 19:57
null

Eredményesen működött az utóbbi több mint egy évben az alapfeladatai ellátására összpontosító Magyar Nemzeti Bank (MNB) – mondta Varga Mihály jegybankelnök a Kell még mondanom valamit, Ildikó? podcast csütörtöki adásában.

Az MNB elnöke szerint a forint erősödése, az infláció csökkenése, a devizatartalék gyarapodása egyaránt azt mutatja, hogy helyes döntés volt az irányváltás, ahogy a szükségtelen tevékenységek beszüntetése is. A monetáris politikának jelentős szerepe volt az árstabilitás elérésében, hozzájárulva a jövedelmek értékállóságához.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A kamatszintek csökkenése támogathatja a növekedést a stabilitás jót tesz a gazdasági szereplőknek, ezért a forintnak kiszámítható sávban kell maradnia. Az MNB-nek továbbra sincs árfolyamcélja, a kedvező folyamatok fenntartása érdekében 2025 végén adatalapú döntéshozatalra állt át – összegezte az eredményeket a jegybank elnöke. Varga Mihály hangsúlyozta:

az eredményes működés alapfeltétele a jegybanki függetlenség.

Kármán András pénzügyminiszerrel az alapkérdésekben „összhangot lát” és a következő időszakban „kedvező gazdaságpolitikai összhangra” számít, továbbá nyitott a találkozóra Magyar Péter miniszterelnökkel is – tette hozzá. Az euró bevezetéséről a jegybankelnök úgy nyilatkozott, hogy a 2030-as céldátum „ambiciózus”, de a feltételek teljesítése önmagában is kedvező a gazdaságnak, és ha a kormány elkötelezett az uniós valuta mellett, számíthat az MNB-re a bevezetéshez vezető folyamat során.

Viták természetesen lehetnek, hiszen sokféle következménnyel kell számolni, és kérdés az is, hogyan alakulnak a világgazdasági feltételek. Kedvező jel ugyanakkor, hogy az állampapírpiaci folyamatok jól alakulnak, a hitelezés fellendült, a befektetői környezet javult, Magyarország bízhat benne, hogy a nemzetközi hitelminősítők adnak némi haladékot a következő értékelésük előtt – mondta.

A jegybank vezetője bizakodóan beszélt az alapítványi vagyonmentésről is, megjegyezve:

a működés átalakítása és a szerződésmegszüntetések eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást eredményeztek.

Elődje, Matolcsy György büntetőjogi felelősségéről az alapítványi ügyekben nem kívánt nyilatkozni, de kijelentette: a jegybanki céloktól letérő Pallas Athéné alapítvány néhány éven belül megszűnhet.

Beszámolt arról is: a székházfelújítás vizsgálatakor „szerződésdzsungelbe” ütköztek, a munkálatok költségnövekedésének okát nem látják. Az átláthatóság és a tisztességes elszámolás érdekében az MNB minden eszközzel segíti a felderítést, és megpróbálják a felújításra indokolatlanul elköltött összegnek legalább egy részét visszavenni.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. május 21. 21:26
a forint erosodesenek mi koze a Jegybankhoz ? akkor kezdett erosodni, amikor a fogadoirodak rajottek hogy a geci megbukott (olyan januar fele)
Válasz erre
0
2
isler111
2026. május 21. 20:25
Elmebetegek!!!
Válasz erre
0
1
fintaj-2
2026. május 21. 20:13
Itt a vége a jogállamnak! Magyar Péter bár azt üzeni Sulyok Tamásnak, hogy "Ön egy külön hatalmi ág", de ugyanazon modatában mégis azt üzeni, hogy a kormány utasíthatja, "Ne várjon a kormány utasítására!" Normális? Magyar Péter azt írta: "Köztársasági elnök úr! Ne várjon a kormány utasítására! Ön egy külön hatalmi ág képviselője". "Hozza nyilvánosságra a kegyelmi dosszié önnél lévő példányát! Még ma."
Válasz erre
3
0
Amerigo
2026. május 21. 20:09
V.M. lehetne a következő min.elnök? Rovar úr maga alá piszkitana.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!