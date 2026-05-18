Fontos részleteket osztott meg Varga Mihály az euró bevezetéséről

Az euróövezeti csatlakozásnak akkor jöhet el az ideje, amikor a magyar gazdaság képes maximalizálni az egységes valuta előnyeit, miközben minimalizálni tudja a fix árfolyamrendszerből és az egységes monetáris politikából fakadó kockázatokat.

Adam Glapinski lengyel jegybankelnök, akit vasárnap az MNB Lámfalussy Sándor-díjjal tüntetett ki, a konferencián tartott nyitóelőadásában arról beszélt, hogy a geopolitikai konfliktusok és a nagyhatalmi verseny tartósan alakítják át a világrendet. Felidézte: a Nemzetközi Valutaalap adatai szerint jelenleg több mint 60 fegyveres konfliktus zajlik világszerte, amire a második világháború óta nem volt példa.

A lengyel jegybankelnök hangsúlyozta: Lengyelország történelmi tapasztalatai és Oroszország szomszédos országokkal szembeni agresszív fellépése miatt Varsó a NATO-tagállamok között az egyik legmagasabb védelmi kiadással rendelkezik GDP-arányosan. Glapinski szerint a Szovjetunió felbomlása után kialakult egypólusú világrend átalakulóban van, Kína felemelkedése pedig alapvetően változtatja meg a globális gazdasági és geopolitikai viszonyokat. Úgy vélte: Európa relatív gazdasági súlya és versenyképessége folyamatosan csökken, amit a túlzott szabályozás, a bürokrácia és a magas energiaárak is erősítenek.