Világbékét nem, de stratégia stabilitást hozhat Trump pekingi látogatása – szakértőt kérdeztünk

Donald Trump kilenc év után újra elrepült Pekingbe, ahol egy háromnapos látogatáson vett részt. Az elmúlt években turbulens volt a két ország kapcsolata, amin sokat rontott az amerikaiak által kezdeményezett kereskedelmi háború, amely kihatott a világgazdaságra is. A látogatással kapcsolatban Horváth Levente Kína-szakértő, az MCC Ázsiai–Magyar Kapcsolatok Irodájának vezetője a Mandinernek elmondta: eredményes volt a találkozó, hiszen hosszú idő után az amerikai-kínai kapcsolatokat egy új, konstruktív stratégiai stabilitáson alapuló együttműködésre helyezték.

„Az elmúlt években a két nagyhatalom között elég nagy konfliktusok voltak, ami kihatott a teljes világgazdaság növekedésére is. Egyes statisztikák szerint ez 10 százalékkal lassította a világgazdaság növekedését. Pozitív eredmény, hogy most összeültek és Trump meg is hívta a kínai államfőt Amerikába szeptemberben, és akkor ott folytatódhatnak a tárgyalások”

– jelentette ki a szakértő. Horváth Levente hozzátette: a kínaiak „történelminek” nevezték a találkozót, és az amerikaiak is fel tudnak mutatni gazdasági eredményeket, például azt, hogy Kína rendelt 200 Boeinget, és 25 millió tonna szójababot.