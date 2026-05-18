Vitézy Dávid: Lemondtam (VIDEÓ)

Személyi változásokat jelentett be a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciója: a jövőben új frakcióvezető, Gál József irányítja a közgyűlési munkát. A politikus közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a feladat egyszerre jelent „nagy megtiszteltetést és hatalmas felelősséget”.

A bejelentéssel együtt az is kiderült, hogy Hutiray Borbála csatlakozik a frakcióhoz. Hutiray az elmúlt másfél évben a Tulajdonosi Bizottság külsős tagjaként dolgozott, most pedig a Fővárosi Közgyűlésben folytatja munkáját a Podmaniczky Mozgalom képviselőjeként.