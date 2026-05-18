Vitézy Dávid: Lemondtam (VIDEÓ)

Az újdonsült közlekedési és beruházási miniszter lemondott korábbi pozíciójáról. Vitézy Dávid helyét Gál József veszi át a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciójának élén.
Személyi változásokat jelentett be a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciója: a jövőben új frakcióvezető, Gál József irányítja a közgyűlési munkát. A politikus közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a feladat egyszerre jelent „nagy megtiszteltetést és hatalmas felelősséget”.
A bejelentéssel együtt az is kiderült, hogy Hutiray Borbála csatlakozik a frakcióhoz. Hutiray az elmúlt másfél évben a Tulajdonosi Bizottság külsős tagjaként dolgozott, most pedig a Fővárosi Közgyűlésben folytatja munkáját a Podmaniczky Mozgalom képviselőjeként.
A frakcióvezető külön gratulált Vitézy Dávid miniszteri kinevezéséhez is, egyben sok sikert kívánva neki új pozíciójához.
A bejegyzés szerint a mozgalom a következő időszakban is folytatni kívánja korábban meghirdetett, 101 pontos programjának megvalósítását. Kiemelték: továbbra is Budapest és a budapestiek érdekeit kívánják szem előtt tartani, és céljuk, hogy a fővárosi döntéshozatal a pártpolitikai konfliktusok helyett a városfejlesztésről szóljon.
Gál József arról is írt, hogy a jövőben a Városháza és a kormány kapcsolatának új alapokra helyezésén dolgoznának. A tervek szerint a fővárosi képviselők helyi szinten, míg Vitézy Dávid tiszás miniszterként segítheti ezt a folyamatot.
