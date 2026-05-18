fővárosi közgyűlés vitézy dávid podmaniczky mozgalom városháza

Vitézy Dávid: Lemondtam (VIDEÓ)

2026. május 18. 11:26

Az újdonsült közlekedési és beruházási miniszter lemondott korábbi pozíciójáról. Vitézy Dávid helyét Gál József veszi át a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciójának élén.

2026. május 18. 11:26
Személyi változásokat jelentett be a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciója: a jövőben új frakcióvezető, Gál József irányítja a közgyűlési munkát. A politikus közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a feladat egyszerre jelent „nagy megtiszteltetést és hatalmas felelősséget”.

A bejelentéssel együtt az is kiderült, hogy Hutiray Borbála csatlakozik a frakcióhoz. Hutiray az elmúlt másfél évben a Tulajdonosi Bizottság külsős tagjaként dolgozott, most pedig a Fővárosi Közgyűlésben folytatja munkáját a Podmaniczky Mozgalom képviselőjeként.

A frakcióvezető külön gratulált Vitézy Dávid miniszteri kinevezéséhez is, egyben sok sikert kívánva neki új pozíciójához.

A bejegyzés szerint a mozgalom a következő időszakban is folytatni kívánja korábban meghirdetett, 101 pontos programjának megvalósítását. Kiemelték: továbbra is Budapest és a budapestiek érdekeit kívánják szem előtt tartani, és céljuk, hogy a fővárosi döntéshozatal a pártpolitikai konfliktusok helyett a városfejlesztésről szóljon.

Gál József arról is írt, hogy a jövőben a Városháza és a kormány kapcsolatának új alapokra helyezésén dolgoznának. A tervek szerint a fővárosi képviselők helyi szinten, míg Vitézy Dávid tiszás miniszterként segítheti ezt a folyamatot.

Összesen 50 komment

pollip
2026. május 18. 14:31
Vitézynek: Helló szia szevasz Van nálatok terasz?
Magyarorszag-elveszett
2026. május 18. 13:52
VASÚTROMBOLÁS MEG ÁTLALAD LESZ. Egy biztos, Lázárt ezzel vádolni a legnagyobb szakmaiatlanságok egyike.
Vasalo
2026. május 18. 13:30
Kár, hogy csak erröl a funkciorol mondott le, mert a másikban is már több rosszat tett, mint elödje egy év alatt.
alex44
2026. május 18. 13:29
na mi van,lemondott az asszony?peti mondta:)
