Szürreális videó: hajszálon múlt a baleset, miközben Szabó Bálint Vitézy Dávidot próbálta kérdezni

Érdekes videó került fel pénteken az internetre. Az alább látható képsorok alapján annyi elmondható, hogy Szabó Bálint szeretett volna rögtönzött interjút készíteni az új közlekedési miniszterrel, aki láthatóan nem érzett túl nagy lelkesedést, hogy válaszoljon a botrányhős provokatív kérdéseire. A legszürreálisabb jelenet azonban a videó végén 2:16-tól látható, amikor a Vitézy Dávidot szállító taxis még azelőtt elindul, hogy a miniszter munkatársa beült volna az autóba. A jelenetet elnézve kijelenthető: szerencséje volt az új miniszter munkatársának, rosszabbul is járhatott volna.

