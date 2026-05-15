A Fidesz a politika olyan vastörvényeit szegte meg, melyeket büntetlenül megszegni nem lehet – és meg is kapta érte büntetését

Vegyük például a környezetvédelem ügyét, mint az egyik legmostohább szakpolitikáét az Orbán-kormányok alatt. Ez utóbbi terület fontossága egyáltalán nem szerepelt a kormányzatban annak társadalmi súlyán. Ennek semmilyen racionális magyarázata nincsen, hiszen a társadalom többségéhez hasonlóan a jobboldali szavazók jelentős része számára is fontos szempont a környezet megóvása. Nem csoda, hiszen a klímaváltozás és a Kárpát-medence kiszáradása napi tapasztalat a magyar emberek számára. Rejtély, hogy mégis miképpen képzelte a fiatal generációk megnyerését Orbán Viktor vagy a Fidesz vezetése e téma felkarolása nélkül?

A fenti, szakpolitikai kudarcokként azonosított problémákhoz társul alpontként a legfontosabb szakpolitikai faktor, a gazdaság kérdése. 2022 óta érdemben nem volt gazdasági növekedés Magyarországon. Ez régiós összevetésben kifejezetten gyenge eredménynek számít. Az inflációs adatok katasztrofálisak voltak, az ipari termelés zuhant. A politika nagykönyve szerint ilyen esetben a választási vereség szinte elkerülhetetlen a kormányzó erő számára.

Orbán Viktor döntése nyomán azonban a mind szakmailag, mind politikailag, mind emberileg nyilvánvalóan teljesen alkalmatlan Nagy Márton gazdasági csúcsvezetőként kitölthette a ciklusát.

Sőt, Nagy 2024-től koncentrálta is hatalmát a kormányon belül, hiszen a Nemzetgazdaság Minisztérium bekebelezte a Pénzügyminisztériumot is. Nagy Márton képességeinek korlátait szinte mindenki látta és ismerte, Orbán Viktor azonban nem korrigált. A korrekció elmaradásáért – mint tudjuk – súlyos árat kellett fizetnie a Fidesznek.

2. Hitelesség

Mindezek után nézzük az egyik politikai vastörvényként azonosított hitelesség kérdését. Ez részben kapcsolódik a szakpolitikai sikerekhez, illetve ebben az esetben azok elmaradásához, hiszen a szakpolitikai kudarcok erodálják a kormányzóképesség képét, mint a politikai hitelesség egyik legfontosabb feltételét.

Hogyan lássa hitelesnek a választópolgár azt a politikust vagy kormányzatot, amely állandóan magyarázkodni kényszerül az fűtetlen vagy éppen hűtetlen kórházak, a lángoló mozdonyok és az egy helyben toporgó gazdaság miatt?

A kompetencia a politikai hitelesség egyik legfontosabb összetevője. Sok politikai elemző fontosabb elemnek tartja, mint a népszerűséget.

A hitelesség kérdésében nem csak döntésekre, hanem személyükben is hiteles politikusokra kell gondolnunk. A magukat kereszténydemokratának valló politikusok és a holdudvarhoz tartozó körök életvitele irritálta a társadalmat, ezek az ellentmondásos jelenségek sokszor váltak gúny tárgyává. Egyértelmű, hogy a több tízmillió forint értékű táskák látványa, a luxusvadászatok, a luxus életmód fenntartása és szinte propagálása a politika vastörvényeibe ütközik, pláne, ha az adott politikusok rendre keresztény értékrendre hivatkoznak. Nem hiteles az a szereplő, aki a saját maga által támasztott feltételeknek sem akar megfelelni. Bort iszik és vizet prédikál, tartja a mondás.

A hitelesség kérdéskörébe tartozónak vélem a korrupciós vádak, a hatalmas tőkefelhalmozások témakörét is. Nem tudok és nem is kívánok abban állást foglalni, hogy vajon a jogszabályoknak megfelelt-e mindig mindenki, aki meggazdagodott az elmúlt 16 évben.

Az azonban biztos, hogy az állami megrendelésekre alapozott vállalkozási modellből tetemes vagyonra szert tevő réteg luxus életvitele az, ami különösen irritáló.

Hibásnak tartom a jelenséget bagatellizáló kommentárokat, amelyek szerint a gazdag emberek életvitele mindig ilyen zavaró a széles közvélemény számára. Ugyanis a magyar társadalmat nyilvánvaló módon nem önmagában a gazdag emberek életvitele irritálta. Senki nem beszélt a magyar milliárdosok többségéről, hanem kifejezetten az állami megrendelésekben érintett milliárdosok életvitele lett pellengérre állítva.

Itt beszélnünk kell a hitelességet szintén romboló jelenségről is. Ez pedig az, hogy a politika világában soha nem szerencsés, ha egy politikus rokona, közeli barátja az adott politikus közhatalomban töltött évei alatt gazdagodik meg. Pláne ízléstelen, ha a vagyont jórészt állami közbeszerzéseken vagy tőkejuttatásokon történő sikeres szereplés alapozza meg.

Ilyenkor egyedül az önkorlátozás lehet a megoldás, ezt várta volna el a hazai közvélemény is. Ez akkor is igaz, ha egy konkrét személy vagy vállalkozása alkalmas egy adott tender elnyerésére.

Ilyenkor dönteni kell, akár önkorlátozó módon. Ha nem tesznek így a felek, az törvényszerűen vezet a korrupciós vádakhoz. Ha tetszik ez valakinek, ha nem, így működik a politika. Sajnos a hitelesség politikai vastörvényét többen nem tartották be. Amennyiben minden jogszerű volt, és minden állami fillérrel el is tudnak számolni a felek, akkor is akkora súlyt rakott a Fideszre Tiborcz István, Mészáros Lőrinc és mások meggazdagodása, hogy azt nem tudta elhordozni a jobboldali politikai közösség.

Úgy vélem: Orbán Viktor történelmi lehetősége, a kétharmados parlamenti felhatalmazások felelőssége és jelentősége volt akkora, hogy a közvetlen környezetében lévő gazdasági szereplők önkorlátozó magatartása elvárható lett volna.

Nyilván naivitás lenne azt gondolni, hogy az említett gazdasági szereplők Orbán Viktor ellenében erőszakolták át magukat közbeszerzéseken vagy állami tőkeprogramokon. Ez pedig hibának bizonyult. Az persze már másik kérdés, és a gazdaságpolitika szakpolitikai témaköréhez vezetne vissza, hogy az állami források egyes nagyvállalkozói csoportok irányába történő koncentrálása mennyire segítette a magyar gazdaság növekedését, exportképességét és termelési hatékonyságát.

Ugyanilyen érthetetlen és hitelességet romboló, kudarcos téma volt a csádi misszió története is.

A szövetségi keretrendszer feltétele a misszióval kapcsolatos országgyűlési határozatban ugyan szerepelt, azonban a kormányzati kommunikációból nem derült ki, hogy pontosan mely szövetségeseinkkel együtt tervezte volna a kormány a misszió megvalósítását.

A helyzet ott vált különösen kínossá, amikor a történet a közvélemény számára – vélt vagy valós módon – összekapcsolódott Orbán Gáspárral, Orbán Viktor fiával. Semmilyen politikai racionalitás nem szólt az azóta már leszerelt Orbán százados kiemelt szerepvállalása mellett, hiszen ez olyan támadási felületet jelentett, amelyet nem lett volna szabad megalkotni.

3. Jó kommunikáció és marketing

A hitelességi deficit kérdésköre után kanyarodjunk a kommunikációéra. Először is megállapíthatjuk, hogy az országot elborító plakáterdő önmagában semmilyen, a Fidesz számára pozitív hatással nem bírt a választások kimenetele szempontjából. Ennek az avítt kommunikációs formának az erőltetése rengeteg erőforrásba került, inkább kontraproduktív volt.

Nem túlzás kijelenteni, hogy az azóta előlépett Balásy Gyulán kívül nem sokan profitáltak a túlburjánzó, rettentően primitív üzeneteket hordozó offline kampányból.

Ezzel összefüggésben a Fidesz vezetése eleve elengedte az értelmiség meggyőzését. Véleményem szerint ez óriási, stratégiai hibának bizonyult. Számos kutatás bizonyítja, hogy a közösségekben léteznek véleményformáló személyek. Joggal feltételezhetjük, hogy ezen személyek egy-egy kritikus funkció ellátásáért felelősek, és mint ilyenek, általában magasabb iskolai végzettségűek is, azaz aktívabb hírfogyasztók, akik politikai véleménnyel is bírnak. Őket biztosan nem lehet meggyőzni emojikkal, vagy már-már az abszurditásig egyszerű üzenetekkel. Pláne úgy, hogy a kormányzat szakpolitikai kudarcai által személyükben is érintettek voltak. Azaz ismerte az orvos, a tanár, az állatorvos, a postás, hogy melyek a problémák az adott ágazatban, így őket igencsak nehéz lett volna meggyőzni arról, hogy ezen problémák valójában nem is léteznek, vagy legalábbis másodlagosak – pláne a Fidesz által alkalmazott szuperprimitív kommunikációval.

Mivel ezeknek az embereknek a hatása jelentős saját közösségükben – pusztán önmagában azért, mert munkájuk során több emberrel találkoznak –, az, hogy a velük folytatott párbeszédet nem tartotta fontosnak a Fidesz kampánya, stratégiai hibának bizonyult.

A média szerepét szintén nem lehet megkerülni. Nyilván naivitás azt feltételezni, hogy létezik érdekek nélküli, teljesen független újságírás. De érdekes, informatív újságírás igenis létezik. A jobboldali média zöme, ahogy a Fidesz és a kormány üzenetei, nem volt elég érdekes. Sőt: egyre inkább egy elvakult szurkoló jellemvonásait vették fel, amelyre nem voltak kíváncsiak a széles tömegek, a „véleménybuborékon” túl létező szereplők.

Török Gábor mondta még tavaly, hogy a Fidesz a Tisza fémjelezte politikai kihívásra tartalmi helyett technológiai megoldásokat keresett. Ez véleményem szerint találó megfogalmazás.

Azt képzelték a Fidesz kampányának irányítói, hogy nem a tartalom minősége az elsődleges a politikai kommunikációban, hanem a kommunikációs platform, vagy a mesterségesen gründolt virtuális közösségek. A Fidesz kampányát és kommunikációját irányítóknak rögeszméjévé vált, hogy a lájkok és megosztások száma a választási siker alfája és omegája. Ennek ellenére nem foglalkoztak azzal a jelenséggel, mely szerint a fideszes, jobboldali tartalmak megközelítőleg sem tudtak annyi reakciót begyűjteni, mint az ellenzékiek. Az egy adott posztra kapott reakciók számában utolérhetetlennek bizonyultak Magyar Péterék és az ő narratívájukat szolgáló ellenzéki tartalmak.

A Fidesz kampánystratégái nem ismerték fel, hogy az ellenzéki narratíva találkozott a választók többségének véleményével, valóságérzékelésével.

Nem a Fidesz kampánygépezetének technológiai hátránya, hanem az üzeneteik tartalmi problémája volt az oka annak, a Fidesz narratívájára kevésbé, a Tiszáéra pedig jobban rezonáltak a magyar emberek tömegei.

Nyilvánvaló hiba volt a Trump-kampányok szolgalelkű másolása is. Egy kontinensnyi méretű, 350 milliós katonai és gazdasági szuperhatalom választási kampányait egy az egyben átültetni a magyar viszonyokra már első ránézésre is meredek lépésnek tűnik. Elmélyülhetünk abban, hogy mennyire segítette a Fidesz kampányát Orbán Viktor podcast-turnéja, a nagyon is offline Digitális Polgári Körös rendezvények, a kampány rajtjánál elhasalt Harcosok Klubja, az influenszerek és trash celebek szerepeltetése.

Azonban egy fundamentális tényre már az amerikai kampány copy paste átvételekor fel kellett volna figyelni: Donald Trump két, ellenzékből vezetett kampányt nyert meg. Közismert, az USA-ban ritkán sikerül zsinórban harmadik alkalommal is ugyanannak a pártnak elnököt adnia.

2016-ban sem sikerült, a második ciklusát töltő Obama után a republikánus Trump lett az elnök. 2024-ben pedig a harmatgyenge, a woke-al és az orosz-ukrán háborúval terhelt, nyilvánvaló egészségügyi gondokkal küzdő Joe Biden adminisztrációjának alelnökét győzte le Trump. Mégis miképpen lehetett ezeket a kampányokat kiindulási alapnak tekinteni, Trump és a Republikánus Párt helyzetét Orbán Viktor és a 16 éve domináns pártként regnáló Fidesz helyzetéhez hasonlítani?

Látható tehát, hogy a valóság figyelmen kívül hagyása, a felvázolt politikai vastörvények primer áthágása számos esetben megtörtént.

Ennek következtében 2026-ra az a kép alakult ki a választók többségében, hogy az Orbán-kormány szakpolitikai kérdésekben számos esetben kudarcot vallott, politikája és egyes vezető politikusai hiteltelenek. Mindezt a problémahalmazt tetőzte a tragikus kommunikációs és az alapjaiban félretervezett kampánystratégia.

A Fidesz és a kormány vezetése a hibás döntéseket követően képtelen volt az érdemi korrekciókra. Ez azért lehetett így, mert a Fidesz és a kormányzat vezetésében eluralkodó kritikátlan paternalizmus megkövetelése törvényszerűen vezetett a kontraszelekcióhoz. A kritika elviselésének hiánya, sőt a kritikáért adott megtorlás, a belátásképtelenség és a valós politikai és szakmai képességekkel nem rendelkező politikai réteg egyre jelentősebb térnyerése nem tette lehetővé a problémákkal való őszinte szembenézést.

Mindezek ellenére muszáj emlékeztetni magunkat, hogy négy választás során a társadalom többsége minden anomáliával és problémával együtt a Fideszben látta a jobb alternatívát.

A magyar választók azért választották meg négyszer Orbán Viktort és csapatát, mert úgy vélték: összességében jobb választás, mint a baloldali és liberális roncspártok és roncsbaloldal hiteltelen és kudarcos csapata. Ebben az elemzésben most a problémákat vettük górcső alá, de a hiteles és teljes képhez a számos eredményt is számba kell majd venni, mert azok magyarázzák a Fidesz páratlan sikerét az elmúlt több, mint másfél évtizedben. A vereséget azonban nem a 16 év eredményei, hanem a kudarcai okozták. Egy ilyen nagyarányú és súlyos vereség esetén első körben a hibákat kell feltárni.

Az, hogy mikor lesz képes a magyar konzervatív tábor újra hiteles alternatívát kínálni a Tiszával vagy későbbi utódpártjaival szemben, az azon múlik, hogy a fenti kérdésekkel mennyire őszintén nézünk szembe.

Azokkal a politikusokkal, akik elhasználódtak vagy hiteltelenné váltak, azokkal a szlogenekkel, amelyek felett eljárt az idő, semmiképpen nem lehet továbbmenni.

2010-ben óriási intellektuális fölénye volt a polgári politikai oldalnak, amely előny a Fidesz csúcsvezetői szintjein mára erősen erodálódott. Újra teret kell engedni a gondolkodásnak, új szereplőkkel, új struktúrákban.

A magyar konzervatív, polgári szavazók egy része 2026-ban a Tiszára szavazott. Az a mi közös felelősségünk, hogy olyan politikai építményt hozzunk létre, amely ezen honfitársaink számára is otthont kínál.

A szerző politológus, a Fidesz-KDNP józsefvárosi önkormányzati képviselője

