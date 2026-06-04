„Itt senki nem akar bíbelődni a kormányzással” – megszólalt a volt főispán

Komoly teljesítményt ért el Magyar Péter: ő a második legtöbbet hiányzó EP-képviselő
Úgy tűnik, a busás fizetés és a mentelmi jog jól jön a Tisza-vezérnek, viszont a munkát igyekszik megkerülni Brüsszelben is.
„Úgy telt el másfél hónap, hogy a kétharmados felhatalmazás ellenére nem volt sem készség, sem képesség arra, hogy bárki bármit tegyen. Nagy a bizonytalanség a területi közigazgatás területén” – mondta el a Mandiner megkeresésére Tarnai Richárd.
Területi közigazgatás – Bár már lassan egy hónapja, hogy beiktatták az új kormányt, még mindig megannyi kérdés merül fel a kormányhivatalok és kormányablakok sorsát illetően. Egy korábbi Magyar Közlönyből annyi derült ki eddig, hogy a jövőben ezek az intézmények a Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter tárcája alá tartoznak majd.
Ezért kérdésekkel fordultunk a Tisza Párt országgyűlési frakciójának sajtóosztályához. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy kik követik majd a május 9-én leköszönt főispánokat a hivatalok élén, illetve hogy a jövőben miként változik meg ennek az intézményrendszernek a feladatköre.
Horváth Nándor sajtófőnöktől rövid időn belül kaptunk is egy rövid választ. Mint megtudtuk,
a témában semmilyen döntés nem született a TISZA frakcióján belül”.
Az eddigi „kusza” viszonyokról megkérdeztük Tarnai Richárdot is, a nemrég leköszönt Pest vármegyei főispánt, aki a Mandinert arról tájékoztatta, hogy a hivatalokban dolgozók hetek óta nem kapnak megfelelő információt a további működést illetően, és bár valamennyi államtitkár személye nyilvános, addig nem tudni, melyikük felel majd a területért, amíg nem jelenik meg a minisztérium SZMSZ-e.
„Megközelítőleg 35 ezer ember dolgozik Magyarországon a kormányhivatalokban, és közülük senkit sem tájékoztattak hivatalosan a jövőt illetően, annak ellenére, hogy április 12-én volt az országgyűlési választás. A területért legutóbb György István felelt államtitkárként, akinek az Orbán-kormány távozásával lejárt a mandátuma, viszont azóta még nem láttunk előremutató munkát az új kabinettől.
Úgy telt el lényegében másfél hónap, hogy a kétharmados felhatalmazás ellenére nem volt sem készség, sem képesség arra, hogy bárki bármit tegyen a területi közigazgatással”
– húzta alá.
Arra a kérdésünkre, hogy mindez a mindennapi ügyintézésben mit jelent, Tarnai azt felelte: „A főispánok átadták a feladataikat helyetteseiknek és a főigazgatóknak, átadás-átvételi eljárás keretében. A hatályos jogszabály szerint ez az állapot az új főispán kinevezéséig tart, ám a hírek szerint az új kormány nem kívánja betölteni ezt a pozíciót”.
„Azért nem beszélek ezekről múlt időben, mert most hallottuk a híreket, hogy a jelenlegi kormány meg kívánja szüntetni a kormányhivatalokat, a kormányablakokat viszont nem. Ugyanakkor ez fából vaskarika, mivel a kormányablakok azért tudnak működni, mert minden, az állammal kapcsolatos ügyet ott lehet elintézni, és ezek az ügyek mind a kormányhivatalokhoz tartoznak. Vagyis a kormányablak a kormányhivatal ügyfélszolgálata.
Ha kiszedjük az ügyeket intéző szervet, a kormányhivatalt, amely jelenleg főosztályokból és járásokból áll, akkor kijelenthető, hogy az eddigi rendszert szétkapják”
– magyarázta.
Tarnai Richárd ezután arra is felhívta a figyelmet, hogy míg 2010-hez képest 2026-ban mintegy 40 százalékkal kevesebben dolgoztak a területi közigazgatásban, addig a tervezett átszabások ahhoz vezetnek majd, hogy ismét felduzzasztják a köztisztviselők számát – főként vezetői szinten –, így az oly sokat emlegetett, már-már követelt bürokráciacsökkentés véleménye szerint meghiúsulhat.
„Fontos megjegyezni, hogy
amióta 2011 januárjában létrejöttek a kormányhivatalok, senki nem kritizálta a működésüket, egyetlen ellenzéki párt sem.
Magyarék tehát egy olyan rendszert terveznek »szétverni«, amely mindenki szerint jól működött” – állította.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal egykori vezetője arra a kérdésünkre, hogy a tervezett átalakítások következtében a korábban ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatások fizetőssé válhatnak-e, azt mondta, hogy az ügyfelek 16 év alatt megszokták, hogy számos ügyet
„Amit most természetesnek veszünk, egyáltalán nem biztos, hogy így marad. Emlékszem, 2002-ben Medgyessy Péter még miniszterelnök-jelöltként azt mondta, hogy mindent megtartanak, ami jó volt a Fidesz kormányzásában. Nos, ezt az ígéretet gyakorlatilag fél éven belül sikerült megszegni, és jöttek a megszorítások is. Ahogy elnézem Magyar Péter eddigi »munkásságát«, olyan érzésem van, mintha ezt már láttam volna” – mutatott rá.
Tarnai arra is felhívta a figyelmet a Tisza-kormány eddigi „teljesítménye” kapcsán, hogy
igazából az a kérdés, meddig tart a 133 nap.
„Magyar Péterék most azzal vannak elfoglalva, mint a Tanácsköztársaság idején: terrorizálnak és megfélemlítenek. Közben közeleg a nyár, és a miniszterelnök nem mutatja a változás jeleit, továbbra sem tűnik a munka bajnokának. Az EP-ben is ő volt az egyik legtöbbet hiányzó képviselő.”
„Nem hiszem, hogy itt bárki is bíbelődni fog a kormányzással. Pedig a kormányzás az emberek mindennapi életének szolgálatát jelenti.
Az állam feladata az, hogy szolgálja és kiszolgálja az embereket, ennek pedig eddig a kormányhivatali rendszer volt a legközvetlenebb formája.
Ha ezzel a következő időszakban sem történik semmi, és továbbra is bizonytalanságban tartanak mindenkit, akkor a kormányzat nem teljesíti a feladatát és kötelességét” – húzta alá.
Ezt is ajánljuk a témában
Úgy tűnik, a busás fizetés és a mentelmi jog jól jön a Tisza-vezérnek, viszont a munkát igyekszik megkerülni Brüsszelben is.
Zárásként még arra is kitért, hogy az sem biztató előjel a Tisza-kormány működését illetően, hogy úgy akarja átalakítani a közjegyzők feladatkörét, és annak egyes elemeit a kormányhivatalokhoz, illetve a bíróságokhoz telepíteni, hogy erről magukat a közjegyzőket nem kérdezi meg.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter helyreigazította Lőrincz Viktóriát.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha a Tisza-kormány megszünteti a jelenlegi kormányhivatali struktúrát, akkor jóval drágább és lassabb lesz bármilyen hivatalos ügyet elintézni Tarnai Richárd szerint.