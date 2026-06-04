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kormány főispán tisza párt tarnai richárd lőrincz viktória kormányablak magyar közlöny területi közigazgatás

„Itt senki nem akar bíbelődni a kormányzással” – megszólalt a volt főispán

2026. június 04. 09:15

„Úgy telt el másfél hónap, hogy a kétharmados felhatalmazás ellenére nem volt sem készség, sem képesség arra, hogy bárki bármit tegyen. Nagy a bizonytalanség a területi közigazgatás területén” – mondta el a Mandiner megkeresésére Tarnai Richárd.

2026. június 04. 09:15
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Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Területi közigazgatás – Bár már lassan egy hónapja, hogy beiktatták az új kormányt, még mindig megannyi kérdés merül fel a kormányhivatalok és kormányablakok sorsát illetően. Egy korábbi Magyar Közlönyből annyi derült ki eddig, hogy a jövőben ezek az intézmények a Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter tárcája alá tartoznak majd.

Területi közigazgatás – Tarnai Richárd, a nemrég leköszönt Pest vármegyei főispán a Mandinernek elmondta, hogy a hivatalokban dolgozók hetek óta nem kapnak megfelelő információt a további működést illetően.
Területi közigazgatás – Tarnai Richárd, a nemrég leköszönt Pest vármegyei főispán a Mandinernek elmondta, hogy a hivatalokban dolgozók hetek óta nem kapnak megfelelő információt a további működést illetően. Fotó: Tarnai Richárd Facebook-oldala

Ezért kérdésekkel fordultunk a Tisza Párt országgyűlési frakciójának sajtóosztályához. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy kik követik majd a május 9-én leköszönt főispánokat a hivatalok élén, illetve hogy a jövőben miként változik meg ennek az intézményrendszernek a feladatköre.

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Horváth Nándor sajtófőnöktől rövid időn belül kaptunk is egy rövid választ. Mint megtudtuk, 

a témában semmilyen döntés nem született a TISZA frakcióján belül”.

Az eddigi „kusza” viszonyokról megkérdeztük Tarnai Richárdot is, a nemrég leköszönt Pest vármegyei főispánt, aki a Mandinert arról tájékoztatta, hogy a hivatalokban dolgozók hetek óta nem kapnak megfelelő információt a további működést illetően, és bár valamennyi államtitkár személye nyilvános, addig nem tudni, melyikük felel majd a területért, amíg nem jelenik meg a minisztérium SZMSZ-e.

„Megközelítőleg 35 ezer ember dolgozik Magyarországon a kormányhivatalokban, és közülük senkit sem tájékoztattak hivatalosan a jövőt illetően, annak ellenére, hogy április 12-én volt az országgyűlési választás. A területért legutóbb György István felelt államtitkárként, akinek az Orbán-kormány távozásával lejárt a mandátuma, viszont azóta még nem láttunk előremutató munkát az új kabinettől. 

Úgy telt el lényegében másfél hónap, hogy a kétharmados felhatalmazás ellenére nem volt sem készség, sem képesség arra, hogy bárki bármit tegyen a területi közigazgatással 

– húzta alá.

Közigazgatás: A kormányablakok maradnának, míg a hivatalok nem, de ez „fából vaskarika”

Arra a kérdésünkre, hogy mindez a mindennapi ügyintézésben mit jelent, Tarnai azt felelte: „A főispánok átadták a feladataikat helyetteseiknek és a főigazgatóknak, átadás-átvételi eljárás keretében. A hatályos jogszabály szerint ez az állapot az új főispán kinevezéséig tart, ám a hírek szerint az új kormány nem kívánja betölteni ezt a pozíciót”.

„Azért nem beszélek ezekről múlt időben, mert most hallottuk a híreket, hogy a jelenlegi kormány meg kívánja szüntetni a kormányhivatalokat, a kormányablakokat viszont nem. Ugyanakkor ez fából vaskarika, mivel a kormányablakok azért tudnak működni, mert minden, az állammal kapcsolatos ügyet ott lehet elintézni, és ezek az ügyek mind a kormányhivatalokhoz tartoznak. Vagyis a kormányablak a kormányhivatal ügyfélszolgálata. 

Ha kiszedjük az ügyeket intéző szervet, a kormányhivatalt, amely jelenleg főosztályokból és járásokból áll, akkor kijelenthető, hogy az eddigi rendszert szétkapják” 

– magyarázta.

Megvan rá az esély, hogy a kormányzat nem teljesíti a jövőben feladatát

Tarnai Richárd ezután arra is felhívta a figyelmet, hogy míg 2010-hez képest 2026-ban mintegy 40 százalékkal kevesebben dolgoztak a területi közigazgatásban, addig a tervezett átszabások ahhoz vezetnek majd, hogy ismét felduzzasztják a köztisztviselők számát – főként vezetői szinten –, így az oly sokat emlegetett, már-már követelt bürokráciacsökkentés véleménye szerint meghiúsulhat.

„Fontos megjegyezni, hogy 

amióta 2011 januárjában létrejöttek a kormányhivatalok, senki nem kritizálta a működésüket, egyetlen ellenzéki párt sem. 

Magyarék tehát egy olyan rendszert terveznek »szétverni«, amely mindenki szerint jól működött” – állította.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal egykori vezetője arra a kérdésünkre, hogy a tervezett átalakítások következtében a korábban ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatások fizetőssé válhatnak-e, azt mondta, hogy az ügyfelek 16 év alatt megszokták, hogy számos ügyet 

  • ingyenesen
  • vagy pénztárcabarát módon intézhettek el.

„Amit most természetesnek veszünk, egyáltalán nem biztos, hogy így marad. Emlékszem, 2002-ben Medgyessy Péter még miniszterelnök-jelöltként azt mondta, hogy mindent megtartanak, ami jó volt a Fidesz kormányzásában. Nos, ezt az ígéretet gyakorlatilag fél éven belül sikerült megszegni, és jöttek a megszorítások is. Ahogy elnézem Magyar Péter eddigi »munkásságát«, olyan érzésem van, mintha ezt már láttam volna” – mutatott rá.

Tarnai arra is felhívta a figyelmet a Tisza-kormány eddigi „teljesítménye” kapcsán, hogy 

igazából az a kérdés, meddig tart a 133 nap.

„Magyar Péterék most azzal vannak elfoglalva, mint a Tanácsköztársaság idején: terrorizálnak és megfélemlítenek. Közben közeleg a nyár, és a miniszterelnök nem mutatja a változás jeleit, továbbra sem tűnik a munka bajnokának. Az EP-ben is ő volt az egyik legtöbbet hiányzó képviselő.”

„Nem hiszem, hogy itt bárki is bíbelődni fog a kormányzással. Pedig a kormányzás az emberek mindennapi életének szolgálatát jelenti. 

Az állam feladata az, hogy szolgálja és kiszolgálja az embereket, ennek pedig eddig a kormányhivatali rendszer volt a legközvetlenebb formája. 

Ha ezzel a következő időszakban sem történik semmi, és továbbra is bizonytalanságban tartanak mindenkit, akkor a kormányzat nem teljesíti a feladatát és kötelességét” – húzta alá.

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Zárásként még arra is kitért, hogy az sem biztató előjel a Tisza-kormány működését illetően, hogy úgy akarja átalakítani a közjegyzők feladatkörét, és annak egyes elemeit a kormányhivatalokhoz, illetve a bíróságokhoz telepíteni, hogy erről magukat a közjegyzőket nem kérdezi meg.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 11 komment

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Sándor
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2026. június 04. 10:28 Szerkesztve
A mentelmi jog mögött lapitó sunyi fos foltos gatyás ávósivadék és bűntársai miatt óriási beruházást elveszített magyarország!! Ez történik amikor alkalmatlanok kerülnek poziciókba, csak Facebook-kormányzás van, és valódi kormányzás nincs. A magyar munkahelyekért nem dolgoznak, csak posztolgatnak.🤮
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2
1
Treeoflife
2026. június 04. 10:24
"Úgy telt el lényegében másfél hónap, hogy a kétharmados felhatalmazás ellenére nem volt sem készség, sem képesség arra, hogy bárki bármit tegyen a területi közigazgatással” Ez a féregsereg nem dolgozni szegődött el. Rabló-privatizálni, lopni, csalni, és eltaposni mindenkit a fékezhetetlen bosszúja kielégítéséhez. De annyira ostobák, hogy képtelenek megérteni, a hatalmuk megtartásához a győzelmi örömujjongás kevés lesz. Pedig az előző libsi-bolsi Medgyessy-Fleto kormány előttük lebeghetne. Azok is Brüsszel kedvencei voltak, egészen addig, amíg át nem verték őket. Azok is képesek voltak elmenni Putyinhoz hitelért - na akkor vágták ki őket. A lé el fog fogyni minden kirúgott embernél, akik között lesznek jócskán Tiszarosok is. No nem sajnálom őket, azt kapják, amit megérdemeltek. Üres zsebbel nem fognak tapsolni, "ütleget" fognak ragadni - és lecsapnak, ahol érik. Nyugodtan várjátok csak meg.
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7
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trokadero
2026. június 04. 10:20
Regimen simulatum est.
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nemecsek-3
2026. június 04. 10:11
Nem újdonság ez. Horn, Medgyessy idején sem lehetett érzékelni minimum az az első évben, hogy kormánya van az országnak. Posztkomcsi libsi tempó. Akkor a régi nomenklatura költözött vissza megnyugodva, hogy visszaállt a világ rendje, beüzemelték a kávéfőzőket, reggelenként elolvasták a népszabit, a hét első felében elmesélték egymásnak hétvégi élményeiket a második felében megbeszélték a hétvégi programot. Akkor kezdődött némi mozgolódás amikor már nem volt mit eladni a kassza meg rémesen ürült. Gyurcsány esetén Öszöd bolygatta meg a méhkast már az elején. Ma annyiban más a helyzet, hogy ezeknek valahogy gps-el be kellene találni az irodába, utca , hsz, emelet/ajó aztán meg kreatívan ki kellene találniuk mit is keresnek ott, mert, hogy mit kellene dolgozni gőzük nincs és ez egy darabig még el fog tartani. Addig is, hogy senki ne unatkozzon az előadás szünetében szamárpofájú adja elő bohócműsorát pont úgy mint a cirkuszi bohóc csak a már meg sem kérdőjelezett szellemi adottságokkal
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