„Itt senki nem akar bíbelődni a kormányzással” – megszólalt a volt főispán

Területi közigazgatás – Bár már lassan egy hónapja, hogy beiktatták az új kormányt, még mindig megannyi kérdés merül fel a kormányhivatalok és kormányablakok sorsát illetően. Egy korábbi Magyar Közlönyből annyi derült ki eddig, hogy a jövőben ezek az intézmények a Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter tárcája alá tartoznak majd.

Területi közigazgatás – Tarnai Richárd, a nemrég leköszönt Pest vármegyei főispán a Mandinernek elmondta, hogy a hivatalokban dolgozók hetek óta nem kapnak megfelelő információt a további működést illetően. Fotó: Tarnai Richárd Facebook-oldala

Ezért kérdésekkel fordultunk a Tisza Párt országgyűlési frakciójának sajtóosztályához. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy kik követik majd a május 9-én leköszönt főispánokat a hivatalok élén, illetve hogy a jövőben miként változik meg ennek az intézményrendszernek a feladatköre.