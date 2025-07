Komoly teljesítményt ért el Magyar Péter: ő a második legtöbbet hiányzó EP-képviselő

Magyar Péter a második legtöbbet hiányzó EP-képviselő: az elmúlt egy évben mindössze 15 alkalommal szólalt fel, és ezeket egy híján mind Magyarország és a magyar kormány ellen intézte. Tette mindezt úgy, Mindezt úgy, hogy milliókat keres havonta Brüsszelben.

Így már kezd érthető lenni, annak idején miért nevezte kamuállásnak az uniós képviselői pozíciót

– hívta fel a figyelmet összeállításában a Magyar Nemzet.

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy több mint egy évvel az EP-választást követően egyre inkább úgy fest, Magyar Péter pontosan tudta, hogy az Európai Parlamentet kizárólag a kampánycéljainak rendeli alá: ott érdemi munkát nem fog végezni, és csupán azokat a fórumokat, felszólalási lehetőségeket használja ki, amelyeken nagy médianyilvánosság előtt támadhatja az Orbán-kormányt.

A Magyar Nemzet arra is emlékeztetett, hogy a tavalyi választási kampányban jól hangzó szlogen volt az ellenzéki szimpatizánsok megnyeréséhez, hogy nem megy ki Brüsszelbe, mert itthon van dolga, ám mivel korábban – még Varga Judit későbbi igazságügyi miniszter férjeként – éveket töltött az Unió központjában, tisztában volt azzal, hogy milyen lehetőségeket nyújt mind anyagi, mind politikai szempontból egy EP-mandátum.

Az összeállításban kitértek arra is, hogy a 2024. június 9-i választást megelőzően már tárgyalások kezdődtek Magyar Péter és Manfred Weber között a Tisza Párt későbbi csatlakozásáról az Európai Néppárthoz, és az elmúlt egy év eseményei is azt mutatják, hogy Magyar és Weber részletesen megbeszélték a következő időszak politikai stratégiáját, és abban a Tisza elnökének, valamint a többi EP-képviselőjének szerepét.

Emlékezetes, Magyar Péter kerülte az EP központját, a plenáris és a bizottsági üléseket.

A Tisza-vezér az Európai Parlament egészében a második legtöbbet hiányzó képviselő

Az EP őszi ülésszakának első hónapjában, szeptemberben egyetlen ülésen sem jelent meg, majd a 33. napon látta elérkezettnek az időt, hogy meglátogassa a munkahelyét. A munkahelyén tett ritka látogatások alkalmával összesen csak 15 felszólalása volt, és ezeket egy híján mind Magyarország és a magyar kormány ellen intézte.

A tiszás kollégái sem voltak sokkal aktívabbak, illetve ők is legtöbbször Magyarországot és az Orbán-kormányt támadták – idézte fel a Magyar Nemzet.

Volt, hogy mások szavaztak helyette

De mint ismert, arra is volt példa, hogy Magyar Péter helyett az egyik kollégája szavazott. Erről Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője is megosztott egy bejegyzést a közösségi oldalán, fotóval illusztrálva a történteket. példaként hozta, hogy a mezőgazdasági bizottság szavazásán, március 20-án Magyar Péter nem vállalta fel saját előterjesztését, nem volt jelen, nem is szavazott róla, a néppárti képviselőtársai viszont megszavazták helyette – ismertette Dömötör, aki szemtanúja volt az eseményeknek, hiszen ő is a bizottság tagja.

Legutóbb a nagy vihart kavart új uniós költségvetési tervezet agrártámogatásokat érintő vitájáról is távolmaradt Magyar, az az ülés idején inkább a 80 napos kampánykörútjának két állomása között kenuzgatott a Tiszán – emlékeztetett a Magyar Nemzet.