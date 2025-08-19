Forint menetel, euró zuhan – csúnyán beárazták Európát

Erősödésnek indult a dollárhoz képest a magyar deviza:

már 337,8-nál mozog az árfolyam.

Így már csupán egy egységnyire van a hároméves forintcsúcstól – írta a Portfolió.

Hozzátették, hogy a reggeli órákban egy euró 394,3-ba került, mindez pedig már 11 hónapos csúcsot jelent.

A lap felhívta arra a figyelmet, hogy a hétfő esti ukrán–európai–amerikai egyeztetésről érkező hírek sorsdöntők lehetnek a forint irányának szempontjából, hiszen bár az Ukrajnának ígért biztonsági garanciákról nem született kézzelfogható eredmény, a Putyin–Zelenszkij találkozó előkészítése áttörésként értékelhető.

A piacok számára az is meghatározó, hogy Donald Trump amerikai elnök közvetlenül is bekapcsolódna a béketárgyalásokba, ami felerősíti egy tűzszünet kilátásait. Így a befektetők reakciói nagymértékben attól függnek majd, milyen konkrétumok derülnek ki a hétfői megbeszélések után – írta a lap.

Nyitókép: A Fehér Ház X-oldala