08. 19.
kedd
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Forint menetel, euró zuhan – csúnyán beárazták Európát

Forint menetel, euró zuhan – csúnyán beárazták Európát

2025. augusztus 19. 09:45

A hétfő esti ukrán–európai–amerikai egyeztetések pozitív hatást gyakoroltak a magyar deviza árfolyamára.

2025. augusztus 19. 09:45
null

Erősödésnek indult a dollárhoz képest a magyar deviza: 

már 337,8-nál mozog az árfolyam. 

Így már csupán egy egységnyire van a hároméves forintcsúcstól – írta a Portfolió.

Hozzátették, hogy a reggeli órákban egy euró 394,3-ba került, mindez pedig már 11 hónapos csúcsot jelent.

A lap felhívta arra a figyelmet, hogy a hétfő esti ukrán–európai–amerikai egyeztetésről érkező hírek sorsdöntők lehetnek a forint irányának szempontjából, hiszen bár az Ukrajnának ígért biztonsági garanciákról nem született kézzelfogható eredmény, a Putyin–Zelenszkij találkozó előkészítése áttörésként értékelhető.

A piacok számára az is meghatározó, hogy Donald Trump amerikai elnök közvetlenül is bekapcsolódna a béketárgyalásokba, ami felerősíti egy tűzszünet kilátásait. Így a befektetők reakciói nagymértékben attól függnek majd, milyen konkrétumok derülnek ki a hétfői megbeszélések után – írta a lap.

Nyitókép: A Fehér Ház X-oldala

salátás
2025. augusztus 19. 10:34
ilyenkor jutnak eszembe azok az észlények, akik 410nél eurót vettek :DDDD
nyafika
2025. augusztus 19. 10:11
Lehet örömködni, csak éppen azoknak a cégeknek szar, akik euróban exportálnak... Milliós tételnél ez már százezres veszteség.
neszteklipschik
2025. augusztus 19. 09:59 Szerkesztve
Csodálatos a lippsi elme. Múltkor azt olvastam valamelyik libernyák újságban, hogy azért erősödik mostanában a forint, mert "a piac beárazza", hogy bukik a Zorbán!!! Gyönyörű! :-))))
letsgobrandon-2
2025. augusztus 19. 09:55
ez sem lesz vezető hír a libsi propagandában
