primitív Tisza Párt nagy blanka szekta Magyar Péter ellenzék választás

Egyre primitívebb az ellenzék

2025. december 23. 12:27

Egyre hangosabban üvöltenek, egyre elvakultabban hiszik el az egyre hajmeresztőbb idiotizmusokat és hergeléseket, amit a szektavezér produkál nekik.

2025. december 23. 12:27
null
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Pesti Srácok

„Viszont hogy ne kelljen ezzel szembenézniük, és el tudják nyomni magukban (és egymásban) a kognitív disszonanciát, egyre hangosabban üvöltenek, egyre elvakultabban hiszik el az egyre hajmeresztőbb idiotizmusokat és hergeléseket, amit a szektavezér produkál nekik.

És bár sok esetben vezényszóra (ráadásul pénzért, vagy valamilyen későbbi juttatás reményében) ontják a kommenteket, de mivel egyre primitívebbek maguk az emberek is, akiket a fostosgatyás maga mögé tud állítani, ezért abszolút önazonos is, ahogy fröcsögnek.

Jövő áprilisban ugyan nagyon meg fognak szeppenni, de félő, hogy nem fülüket-farkukat behúzva elkullognak majd, mint négy évvel ezelőtt (esetleg sírnak egyet, és a külföldre költözéssel »fenyegetőznek«, mint Nagy Blanka – tényleg, ebből lett valami??), hanem totális őrjöngésbe csapnak majd Budapesten. Egy részük pusztán a frusztrációból fakadóan, akiket aztán persze fullra fel is hergel majd az a rész, amelyiknek fizet is érte a balos, globalista hálózat, hogy balhézzanak.

Szóval még egy pár hónapig el kell viselnünk őket. Kitartás, emberek!”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

almafa123456789
2025. december 23. 13:02
Egyre? A Mariana-árok alatt húzódó mély ,víz alatti barlangok legaljától van még hova süllyedni a lelki nyomorultság amúgy is ingatag létráján?
recipp
2025. december 23. 13:01
Teljesen mindegy, hogy hol született, ha itt él,becsületesen dolgozik, magyarnak vallja magát. Származása,politikai nézetei miatt nem szabadna senkit támadni,elitélni.Ez vezet a gyűlölet, a háború kialakulásához.itt él már 16 éve, gyakorlatilag Magyarként, akkor miért kellett leszlovákasszonyozni?tisztában vagy azzal, hogy Szlovákiában nincs kettős állampolgárság. Aki felveszi a Magyar állampolgárságot, az elveszíti minden Szlovák állampolgársággal járó jogát és kedvezményeket. Az a baj veletek,hogy nem értitek,vagy csak egyszerűen segg hülyék vagytok, amikor tiszásnak nevezitek az összes veletek egyet nem értőt. Pedig a sok "tiszás" tegnap még fideszes volt,de ezekkel a semmit mondó mégis uszító posztokkal,amit az elvtársakkal (Bohár,Filep,Lentulai,Apáti...) csináltok,pont az ő táboruk növekszik.Nem értem, ha kedves vezetőink ilyen fasza gyerekek és mindent is helyesen cselexenek, akkor miért látjuk évről-évre a béka seggét egyre távolabb fölöttünk? Miattatok fog nyerni a Tisza!
mivivi
2025. december 23. 12:54
Primitív ellenzéki nácik.
bakafant-28
2025. december 23. 12:36
Az említett hölgyeményről szóló utolsó információ,hogy Olaszországban dolgozik egy cukrászdában..De lehet,"hazatér",ha a "Megváltó Selyemmajmocska" visszahozza a reményt,nekünk,mucsai rögmagyaroknak...
