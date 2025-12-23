Egyre primitívebb az ellenzék

Magyar Péter és embere hazudtak, provokáltak – hamisítatlan lázárinfós hangulatot teremtve Szegeden
Vajon mi az oka, hogy 2010 előtt a pedofilokat nem üldözték, és nem csukták börtönbe? Horváth K. József írása.
Egyre hangosabban üvöltenek, egyre elvakultabban hiszik el az egyre hajmeresztőbb idiotizmusokat és hergeléseket, amit a szektavezér produkál nekik.
„Viszont hogy ne kelljen ezzel szembenézniük, és el tudják nyomni magukban (és egymásban) a kognitív disszonanciát, egyre hangosabban üvöltenek, egyre elvakultabban hiszik el az egyre hajmeresztőbb idiotizmusokat és hergeléseket, amit a szektavezér produkál nekik.
És bár sok esetben vezényszóra (ráadásul pénzért, vagy valamilyen későbbi juttatás reményében) ontják a kommenteket, de mivel egyre primitívebbek maguk az emberek is, akiket a fostosgatyás maga mögé tud állítani, ezért abszolút önazonos is, ahogy fröcsögnek.
Jövő áprilisban ugyan nagyon meg fognak szeppenni, de félő, hogy nem fülüket-farkukat behúzva elkullognak majd, mint négy évvel ezelőtt (esetleg sírnak egyet, és a külföldre költözéssel »fenyegetőznek«, mint Nagy Blanka – tényleg, ebből lett valami??), hanem totális őrjöngésbe csapnak majd Budapesten. Egy részük pusztán a frusztrációból fakadóan, akiket aztán persze fullra fel is hergel majd az a rész, amelyiknek fizet is érte a balos, globalista hálózat, hogy balhézzanak.
Szóval még egy pár hónapig el kell viselnünk őket. Kitartás, emberek!”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
