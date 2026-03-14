„Nem szégyellem kimondani: szívesen kérek tanácsot Szoboszlai Zsolttól” – Nikolics Nemanja a Mandinernek

Őszintén sajnálom, hogy nem jutottunk ki az idei vébére, mert már elterveztem, hogy a családommal Chicagóba utazunk és meglátogatjuk a régi barátokat, a gyerekeim pedig élőben láthatják majd a magyar válogatottat egy világbajnokságon.

A Nemzetek Ligájáról csak annyit mondanék: szerényen és alázatosan kell tovább dolgozni. Elértük azt, hogy a nemzeti csapat mérkőzésein telt ház van, bárki legyen is az ellenfél. Láttuk azt a nagyszerű sorozatot is, amikor topcsapatok ellen értünk el komoly eredményeket – most is erős ellenfelek várnak ránk.

A legfontosabb cél viszont egyértelmű: a három Európa-bajnoki szereplés után a vébére is ki kell jutnunk, ezt a játékosokon kívül az egész hazai futballközeg és a szurkolók is megérdemlik. Rengeteg munka és befektetés van a magyar labdarúgásban, és szerintem reális cél, hogy 2030-ban ott legyünk a marokkói, portugál, spanyol közös rendezésű tornán.

Marco Rossi vezetésével?

Nézze, van végre egy szövetségi kapitányunk, akiben az emberek többsége hisz. Fontos, hogy jóban-rosszban a válogatott mellett álljunk.

Nekem megadatott, hogy a jelenlegi keret nagy részével együtt futballozzak. Marco Rossi személye kulcsszerepet játszott abban, hogy visszatértem a válogatottba, amikor Amerikában légióskodtam. A mai napig jó személyes kapcsolatot ápolok vele, emberileg és szakmailag is nagyra tartom. Ha egy olyan klasszis, mint Szoboszlai Dominik – aki világhírű edzőkkel dolgozott együtt – elismerően beszél róla, akkor érdemes hinni neki, különösen azoknak, akik nem látják belülről az öltözőt.

Ki kell mondani: ma már reális elvárás a világbajnoki szereplés. Nem szerencsével akarunk kijutni, hanem azért, mert egyre több labdarúgónk szerepel topbajnokságokban. Rossi fiatalított, jönnek az új tehetségek, miközben vannak még rutinos, meghatározó játékosaink is. Az ugyanakkor elképzelhető, hogy 2030-ban már más lesz az összetétel. És talán a legfontosabb, hogy Marco Rossi elérte azt, ami a futballban kulcsfontosságú: újra egymásra talált a csapat és a szurkolótábor. Most azt látom, hogy a kudarc ellenére sincs dráma, inkább dac van bennünk, bizonyítási vágy, hogy újra felálljunk a padlóról és megvalósítsuk mindazt, amit több évtizede vár mindenki: részt vegyünk ismét egy vébén.

Tóth Alex története mennyire meseszerű annak fényében, hogy nemrég még a magyar másodosztályban játszott, most meg már a Premier League-ben nézhetjük?

Az ő esetében fontos tényező volt a márka, a brand is. A Ferencvárosi Torna Club ugyanis az elmúlt években folyamatosan megmutatja magát a nemzetközi porondon, ami rengeteg külföldi megfigyelőt vonz. A figyelem tehát megvan, és ha egy fiatal hazai játékos jól teljesít a Fradiban, sokkal nagyobb eséllyel kerül reflektorfénybe. Az NB I-ben nyújtott teljesítménye önmagában nem elég egy ilyen szerződéshez, ez a környezet, az európai kupaszereplés és a tudatos építkezés együttes eredménye. Valóban nagyon ritka, hogy valaki a magyar első osztályból közvetlenül egy topligába igazoljon, ehhez képest egy éven belül két magyarnak is sikerült: Alex előtt Pécsi Árminnak is.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Tóth egy olyan közegben nevelkedett, mint az FTC, amely az elmúlt évtizedben a legerősebb és stratégiailag is legtudatosabban építkező klub Magyarországon. Évről évre képesek labdarúgókat kinevelni és értékesíteni külföldre. Náluk adott a háttér: van csapatuk az élvonalban, az NB III-ban, valamint kooperációs együttműködés – a Soroksár – révén az NB II-ben. Ez a rendszer lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy megfelelő szinten futballozzanak, majd szükség esetén felkerüljenek az első keretbe. Abban viszont teljesen igaza van, hogy Tóth Alex két és fél éve még Soroksáron focizott, ma pedig már a Bournemouthban. Ez hatalmas lépés, egy akkora ugrás, ami nem hasonlítható Szoboszlai Dominikéhoz, aki végigjárta a lépcsőfokokat. Meglehet, hogy Alexnél több türelem szükségeltetik majd, a NB I intenzitása és stílusa ugyanis teljesen más, mint a Premier League-é. Ugyanakkor az ügynöke nyilatkozatai alapján egy rendkívül profi, tudatos 20 éves tehetségről beszélünk, aki mellett, mögött ott van a családja is. Ez kulcsfontosságú. Most az a feladata, hogy minden nap keményen dolgozzon, és alkalmazkodjon az új közeghez.

De nemcsak a Ferencvárosnak kell nagyon tudatosan mérlegelnie, hova ad el egy játékost. Ha egy magyar focista külföldön beválik, az hosszú távon piacot teremthet: visszatérhetnek hozzánk a vevők, mert látják, hogy innen minőségi labdarúgókat lehet igazolni.

Talán nem túlzást azt állítani, hogy a fiatal- és magyarszabály felkavarta itthon az állóvizet. Ezekről mi a véleménye?

Ebbe azért nem szeretnék mélyen belemenni, mert jelenleg a másodosztályban dolgozom, ahol mások a keretek. Az NB II-ben például kötelező két, 2006-ban vagy később született játékos folyamatos szerepeltetése. Ez számunkra fontos szempont, de a mi filozófiánk egyébként sem abból ered, hogy „eldugjuk” a tehetségeinket, pont az ellenkezője: meg akarjuk mutatni őket. A cél, hogy kirakatban legyenek, mert büszkék vagyunk rájuk, és azért játszanak, mert minőségi futballisták.

Ha a Videotont nézzük, Virágh Milán például hetek óta stabil kezdő nálunk, de Somogyi Ádám – aki NB I-es szintű labdarúgó, és öt évig a saját utánpótlásunkban nevelkedett – is folyamatosan játszik, amióta kölcsönbe visszahoztuk. Mindketten hétről hétre a legjobbak között vannak a teljesítményt illetően, ami azt bizonyítja, hogy nem csupán a szabályozás miatt játszanak, hanem mert megérdemlik. Nyilván a szabályhoz kapcsolódó pénzügyi források is fontosak a hazai egyesületeknek, de a mi hosszú távú célunk az, hogy értéket teremtsünk a magyar futball számára.

Ugyanakkor, ha szabályt kell hozni, hogy a fiatalok játsszanak, az azt is jelzi, hogy valami nem működik megfelelően. Erről órákig lehetne beszélgetni, de ezek a tények. Felmerül a kérdés: van-e elegendő tehetségünk a jelenlegi elitakadémiai rendszerhez? Nekünk stratégiailag fontos, hogy megtartsuk a sportolóinkat 14 éves koruk után is, amikor a nagyobb akadémiák már vinnék őket. Jó példa erre az említett Somogyi Ádám, aki ha nálunk maradt volna és így jutott volna el az első csapatig, akkor most télen nem kölcsönbe kellett volna visszahoznunk, hanem a saját labdarúgónk lenne. Összességében örülök annak, hogy több magyar fiatalt látunk a pályán és csökken a külföldiek száma. Ráadásul Tóth Alex mellett például az MTK-s Vitályos Viktor karrierjében is sorsdöntő lehet a MLSZ-szabály, hiszen – bár az MTK mindig bátran nyúl a saját fiataljaihoz – fél idény után sikerült felhívni magára a figyelmet. Figyelemmel kísérem Szalai Ádám ez irányú törekvéseit, és sok sikert kívánok a munkájához!

Az is igaz, hogy ez közben nagyobb felelősséget rak a klubokra és a megfigyelőkre: olyan légiósokat kell igazolni, akik valóban különbséget jelentenek, és hozzájárulnak a bajnokság színvonalának emelkedéséhez. Hangsúlyozom,

ezek a szabályok csak akkor működnek igazán, ha tényleg azok játszanak, akik megérdemlik.

Varga Barnabás eredményessége kapcsán óhatatlanul eszébe jut az embernek Nikolics Nemanja, aki három különböző országban is gólkirály lett. Van értelme összehasonlítani a két játékost, netán párhuzamot vonni közöttük?

Bizonyos szempontból felfedezhető némi hasonlóság. Ami a különbségeket illeti: fejjátékban sokkal jobb nálam. Bár a pályafutásom során én is szereztem fejes gólokat, de magam sem tudom pontosan, hogyan és mennyit, mert nem ez volt az erősségem. Ha a mentalitásunkat nézzük, ott már nagyobb a párhuzam kettőnk között. Barni kemény munkával, alázattal, karakterrel építette fel újra és újra a karrierjét.

A mai napig nem értem, hogyan engedhették, hogy egy osztrák alsóbb osztályban futballozzon. Őszintén nem tudom elképzelni, hogy az ausztriai időszak felkészítette volna arra, hogy később visszatérve – Gyirmóton, Pakson, majd a Ferencvárosban – ilyen ütemben termelje a gólokat. Sajnálom, hogy a Vidi nem igazolta le, pedig megvolt rá a lehetősége.

Haraszti Zsolt viszont felismerte az értékét, és rajta kívül több olyan játékost is időben Paksra csábított, akikből később gólkirály vagy meghatározó labdarúgó lett. Varga Barnabás komplexebb játékos, mint én voltam. Első számú középcsatárként bizonyított több csapatban, sikerült Szalai Ádámot pótolnia a válogatottban, pedig az nem könnyű feladat. Erős, jó felépítésű, remekül játszik háttal a kapunak, a párharcokban hatékony, kiválóan fejel, technikailag is képzett, jobbal-ballal jó lő, a befejezései erősek. Ráadásul nemcsak az NB I-ben szállította a gólokat, hanem a nemzetközi porondon is megmutatta, mire képes. Ez teszi igazán komplett támadóvá.

Talán könnyebb dolga volt az élvonalban, mint nekem annak idején. Az én időszakomban rendkívül erős volt a konkurencia: olyan klasszis csatárokkal kellett versenyeznem, mint Tököli Attila, Kenesei Krisztián, Oláh Lóránt, André Alves, Adamo Coulibaly, Zé Luís vagy akár Böde Dániel. Sokszor ezek a focisták rutinnal, minimális edzésmunkával is képesek voltak 15-nél több gólt szerezni egy idényben. Nekem rengeteget kellett dolgoznom azért, hogy felvegyem velük a versenyt. Barnán nem volt ekkora nyomás itthon, de ez nem von le az érdemeiből.

Üzletileg hatalmasat húzott az eladásával a Fradi: több mint négymillió euróért értékesített egy harminc év feletti játékost. Támogatom ezt a modellt. A futballban fontos a balansz: nemcsak igazolni kell, hanem értéket is kell teremteni és időben túladni rajta.

Barnabás választása – hogy Görögországba, az AEK Athénhoz szerződött – hasonló helyzet volt, mint amikor én annak idején a Legia Warszawa mellett tettem le a voksomat. Erős, nagy hagyományokkal rendelkező mindkét klub – az athéni meg a varsói –, a görög és a lengyel is komoly liga, ahol lehet gólokat szerezni, fejlődni és Európai versenysorozatokban szerepelni. Utóbbi talán kiegyensúlyozottabb, versenyképesebb közeg, ahol bármikor meglepetés születhet. Ilyen környezetben egy csatár tud építkezni.

Varga Barnabás fizikailag és komplexitásban is más szintet képvisel. Én inkább intelligenciával, helyezkedéssel és hatékonysággal próbáltam kompenzálni a hiányosságaimat, lesipuskás voltam, elsősorban a tizenhatoson belül.

Azt kívánom neki, hogy külföldön is folytassa elképesztő sorozatát, és legyen megint gólkirály.

Lengyelország többször előjön a beszélgetésünk során, de az Egyesült Államok legalább ugyanennyire meghatározó helyszín volt az életében. Az utóbbi években ráadásul egyre többen kerülnek Magyarországról az észak-amerikai profi ligába. Egy tengerentúli transzfer előtt csörög a telefonja, kikérik a véleményét?

Amerika számomra mindig is vonzó volt, és ahogy korábban is mondtam, szívesen visszatérnék oda a jövőben. Egy évvel ezelőtt Miamiban jártunk egy UEFA-program kapcsán, és lehetőségem volt közelebbről is belelátni, hogyan is működik egy MLS-klub a kulisszák mögött. Vezetői szemmel, tanulni vágyó szakemberként egészen más élmény volt ezt megtapasztalni, mint játékosként. Futballistaként az ember elvégzi a munkáját, hazamegy, majd másnap újrakezdi az egészet – nem igazán lát bele a stratégiai döntésekbe vagy a szervezeti működésbe. Az észak-amerikai egy specifikus, zárt liga, ami az európaiaknak szokatlan. Nehéz elképzelni például, hogy Magyarországon lenne 12 csapat, és egyik sem esne ki közülük. Tudatosan felépített struktúra jellemzi az egész szisztémát, amelyből szerintem Európában is sokan tanulhatnának: hogyan kell egy ligát márkaként kezelni, rendszerszinten gondolkodni, és hosszú távon építkezni.

Sok kapcsolatom van az Egyesült Államokban a mai napig, különösen Chicagóban és az MLS központjában. A korábbi pályaedzőm, Marko Mitrovics például a New England Revolution vezetőedzője. Ambiciózus, felkészült tréner, aki szépen felépítette magát. A korábbi chicagói sportigazgatóm, Nelson Rodríguez is aktív még. Időről időre ügynökök is megkeresnek, kikérik a véleményemet – volt például egy magyar játékos, akinek lehetősége adódott Chicagóba szerződni.

Sallói Dániel kapcsán is sok szó esik az észak-amerikai profi bajnokságról manapság. Dani szerintem nagyszerű és rendkívül nehéz utat járt be az Egyesült Államokban. Sokan nem látják, tudják, hogy mennyire kemény dolog a Kansas City akadémiájáról kikerülve, és az első, minimálfizetésről indulva, kiemelt fizetésű kulcsemberré, csapatkapitánnyá válni egy évtized alatt. Hogy miért? Mert az első szerződést még viszonylag könnyen meg lehet kapni ott, de a második, harmadik már sokkal nehezebb. Az MLS-ben nem egyszerű hosszú távon megragadni a rendszerben. A legtöbb labdarúgó két-három év után továbbáll, különösen a külföldiek. Kevés olyan példa van, mint mondjuk David Villa vagy Sebastian Giovinco, akik éveken át meghatározó játékosok maradnak. A Toronto FC viszont kiváló választás számára. Amikor én Amerikában futballoztam, a Toronto és a Seattle Sounders számítottak a legjobb klubnak, rendszeresen a bajnoki címért küzdöttek. Dani topjátékosként érkezett a kanadaiakhoz, aki nagyon jól ismeri a ligát, a közeget, így biztos vagyok benne, hogy a teljesítménye sem marad el – az első gólját már meg is szerezte. Az az út, amit az Egyesült Államokban bejárt, kiemelkedő. Folyamatosan lépett előre, de nemcsak a karrierjében, hanem anyagi téren is – és ezt az MLS-ben nem könnyű elérni.