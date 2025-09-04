Ft
Székesfehérvár Nikolics Nemanja Cser-Palkovics András Videoton

Ennek nemcsak a fehérváriak fognak örülni: hatalmas bejelentést tett Cser-Palkovics András

2025. szeptember 04. 16:29

Új korszak kezdődik Székesfehérváron.

2025. szeptember 04. 16:29
null

A Videoton klublegendája, Nikolics Nemanja Székesfehérvár önkormányzatának sportszakmai tanácsadója lett – jelentette be Facebook-oldalán a megyei jogú város polgármestere, Cser-Palkovics András.

Nikolics Nemanja „mostantól sportszakmai tanácsadóként segíti a tulajdonos önkormányzat Videotont érintő döntéseinek előkészítését, a város labdarúgó utánpótlás-nevelés rendszerének fejlesztését, valamint szakmai tapasztalatával a Klub értékesítésének és fenntartható jövőképének előkészítésében is fontos, reményeink szerint egyre fontosabb szakmai szerepet vállal” – fogalmazott a polgármester.

A 43-szoros válogatott egykori csatár 2010 és 2015, majd 2020 és 2022 között 224 tétmérkőzésen 117 gólt szerzett a Videoton színeiben.

A klubbal 2011-ben és 2015-ben bajnoki címet nyert, 2012-ben szerepelt az Európa-liga csoportkörében, emellett 2010-ben, 2014-ben és 2015-ben NB I-es gólkirály lett. A fehérvári szurkolók körében rendkívüli népszerűségnek örvendő futballista 2023-ban vonult vissza.

Miután a Vidi a 2024–2025-ös idény végén kiesett az élvonalból, felmerült, hogy Nikolics lehet a klub sportigazgatója. Végül azonban nem a klub, hanem a tulajdonos önkormányzat alkalmazottjaként látja el feladatait.

Nyitókép: Földházi Árpád/ Mandiner

