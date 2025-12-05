Ezzel a két szóval mindent elmondott – Székesfehérvár polgármestere ezt gondolja Szoboszlairól

Kapós a Vidi: nemcsak Európából érdeklődtek a fehérvári önkormányzatnál – ismerős név az új sportigazgató (FRISS: megvan az új edző is)
Nagy változások Székesfehérvárott.
Székesfehérvár polgármestere terjedelmes interjút adott az Eurosportnak. Cser-Palkovics András beszélt a Videoton előző tulajdonosáról, Garancsi Istvánról, valamint a város világhírű szülöttéről, Szoboszlai Dominikről is.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere hosszabb interjút adott az eurosport.hu-nak. Ebben a városvezető beszélt a Videoton jelenéről és közelmúltjáról, a Garancsi Istvánhoz fűződő viszonyáról, a klub új tulajdonosának kereséséről és Szoboszlai Dominikről is.
A Videoton idén tavasszal 25 év után esett ki az NB I-ből. A csalódást keltő szezon követően a volt tulajdonos Garancsi István egy forintért adta el a klubot a fehérvári önkormányzatnak.
„Fontos elmondanunk, hogy mielőtt ő átvette a klubot, sokszor került a Vidi pénzügyi értelemben szinte a megszűnés szélére, csőd közelébe – kezdte Cser-Palkovics András. – A klub működtetését a tulajdonos biztosította, finanszírozta és nyilván meghatározta a szakmai és a pénzügyi döntéseket egyaránt. Ez a több mint tizenöt év egy vitathatatlanul sikeres időszaka volt a Videotonnak, hiszen az első bajnoki cím, majd utána további bajnoki sikerek is következtek, voltak kupagyőzelmek, és az európai sorozatokban is szép sikereket ért el a Vidi. Garancsi István pénzügyi stabilitást hozott a klub életébe, és sokáig úgy éreztem, hogy nagy lelkesedéssel végezte a munkáját.”
A polgármester elmondta,
az egyetlen rossz döntésnek azt tartja, hogy a MOL belépésekor megváltoztatták a klub nevét (előbb MOL Vidi FC-re, majd MOL Fehérvár FC-re).
Amikor ez bekövetkezett, a vezetőség azt ígérte a szurkolóknak, hogy a majdani sikereknek ez az ára, szintlépés következik, de ezekből végül szinte semmi sem valósult meg, és a szintlépés nem felfelé, hanem lefelé történt meg.
Cser-Palkovics arról is beszélt, szerinte a szurkolóknak mi volt a fő problémájuk Garancsi Istvánnal.
„A névváltás és a fokozatosan növekvő távolság. (…) Itt az emberek büszkék, lokálpatrióták, szeretik ezt a várost, szeretik ennek a városnak azokat a dolgait, amik a városhoz kötődnek, mondjuk a Videotont. A szurkolóknak fontos az identitás, és úgy érezték, hogy ezt elvették tőlük, míg végül is azokat a dolgokat, amiket ígértek azokban az években, már nem teljesítették.
Látszott, hogy ez egy lefelé menő tendencia, ahol a tulajdonos már érdeklődését vesztette a klubbal szemben. Tehát szerintem itt nem az utolsó pár nap a lényeges. Hosszú-hosszú évekig már azt lehetett érezni, hogy egyre kevesebb a beletett energia, pénz. Az ország egyik leggazdagabb emberéről beszélünk, tehát itt nem a pénz fogyott el, hanem az akarat és a szándék.”
„Azt, hogy ő mit akart vagy nem akart, nem tudom pontosan – folytatta Cser-Palkovics. –
Én évek óta már azt éreztem, hogy valójában kikacsint ebből a történetből. Ez nem az utolsó néhány nap volt, az utolsó néhány esztendő már erről szólt. Pénzt érdemben – legalábbis, amit mi látunk könyvekből, a cég irataiból – már nem tett bele a klubba.
Volt olyan év, amikor osztalékot vett ki. A teljes kép érdekében fontos azonban azt is hozzátenni, hogy a legvégén a klubbal együtt több mint egymilliárd forintot is átadott, ami ugyan nem lett volna elegendő ennek a bajnoki idénynek a teljes finanszírozására, de le lehetett vinni a csapat költségvetését arra a szintre, hogy ez a pénz, plusz a költségcsökkentés együtt már egy stabil működést garantál a Fehérvár FC Kft-nek. (…) Nagyon ambivalens érzéseim vannak az utolsó két-három esztendőről. Mindenki láthatta, hogy volt vitám az utolsó időszakot tekintve Garancsi Istvánnal, ami nem egy személyes vita volt, hanem a város közösségének és a volt tulajdonosnak a vitája, de mindig fontos elmondanunk, hogy neki sokat is köszönhet a klub és a város, és ezért sajnálom nagyon, hogy így zárult ez a történet. Le lehetett volna elegánsabban és szebben is zárni. De hát így alakult…”
A fehérvári polgármester reményét fejezte ki, hogy tavaszra meglesz a Vidi új tulajdonosa, a klub értékesítésére kétfordulós pályázatot indítottak. Elmondta, nyolc-tíz érdeklődő volt az elmúlt hónapokban, Magyarországról és külföldről egyaránt, sőt Európán kívülről is, de a valódi kérdés az, hogy hány pályázó lesz majd. Azt mindenesetre elárulta, volt olyan magyar és külföldi érdeklődő is, akiben „lát fantáziát”.
„Azért döntöttünk a kétkörös pályázat mellett, mert szeretnénk elválasztani a komolyt a komolytalantól. Nem szeretnénk abba a helyzetbe kerülni, hogy értékesítjük valakinek a klubot, aztán fél vagy egy év múlva itt fognak kopogtatni az önkormányzatnál, hogy vegyük vissza, vagy biztosítsunk hozzá támogatást. (…) Ha eladjuk, akkor mindent meg szeretnénk tenni annak érdekében, hogy olyannak adjuk el, aki ezt a dolgot komolyan gondolja, és akinek vannak szakmai és pénzügyi garanciái is arra, hogy ezt a következő években működtetni is tudja.”
Cser-Palkovics kijelentette,
a tulajdonosjelöltektől egy 50 millió forintos letétet is megkövetelnek. Akinek ajánlati biztosítékként nem áll ennyi pénz a rendelkezésére, az véleménye szerint nem fog tudni egy labdarúgóklubot működtetni.
„A pályázat kettő részből kell, hogy álljon: az első részben vállalni kell legalább öt esztendőn keresztül, minimálisan évi egymilliárd forint biztosítását. (…) A másik elem pedig egy olyan kis minidolgozat összeállítása, melyben néhány alapkérdésről az elképzelését felvázolja a pályázó.
Írja le röviden, hogy ezekben a kérdésekben milyen elképzelései vannak.”
Székesfehérvár polgármesterét arról is megkérdezték, mi lehet most vonzó egy befektetőnek a Videotonban.
Azt hiszem, hogy a nemzetközi focihoz képest most nagyon olcsón lehet megvásárolni egy tradicionális, valódi beágyazottsággal rendelkező labdarúgóklubot, melynek gyakorlatilag vadonatúj infrastruktúrája és egy kiváló utánpótlása van
– felelte.
Cser-Palkovics András nem kerülhette el, hogy a székesfehérvári születésű Szoboszlai Dominikről is kikérjék a véleményét.
Ha egy szót kell mondani, akkor büszkeség, ha kettőt, akkor óriási büszkeség. Ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy a labdarúgásban világsztár, a legnagyobbak között kezdik emlegetni, és még mindig nagyon fiatal. Ha továbbra is ugyanezzel az alázattal, akarattal, ambícióval megy előre, akkor még mindig a játékos-pályafutása legszebb időszaka előtt van, és ez nyilván jó hír a magyar labdarúgásnak, jó hír a magyar válogatottnak, és persze nagyon nagy dolog Székesfehérvárnak.