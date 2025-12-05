Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Székesfehérvár Garancsi István Cser-Palkovics András Videoton Szoboszlai Dominik

Ezzel a két szóval mindent elmondott – Székesfehérvár polgármestere ezt gondolja Szoboszlairól

2025. december 05. 09:26

Székesfehérvár polgármestere terjedelmes interjút adott az Eurosportnak. Cser-Palkovics András beszélt a Videoton előző tulajdonosáról, Garancsi Istvánról, valamint a város világhírű szülöttéről, Szoboszlai Dominikről is.

2025. december 05. 09:26
null

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere hosszabb interjút adott az eurosport.hu-nak. Ebben a városvezető beszélt a Videoton jelenéről és közelmúltjáról, a Garancsi Istvánhoz fűződő viszonyáról, a klub új tulajdonosának kereséséről és Szoboszlai Dominikről is.

Cser-Palkovics András, Szoboszlai Dominik, Székesfehérvár, Videoton
Cser-Palkovics András az interjú végén Szoboszéai Dominikről is elmondta a véleményét (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

A Videoton idén tavasszal 25 év után esett ki az NB I-ből. A csalódást keltő szezon követően a volt tulajdonos Garancsi István egy forintért adta el a klubot a fehérvári önkormányzatnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

„Fontos elmondanunk, hogy mielőtt ő átvette a klubot, sokszor került a Vidi pénzügyi értelemben szinte a megszűnés szélére, csőd közelébe – kezdte Cser-Palkovics András. A klub működtetését a tulajdonos biztosította, finanszírozta és nyilván meghatározta a szakmai és a pénzügyi döntéseket egyaránt. Ez a több mint tizenöt év egy vitathatatlanul sikeres időszaka volt a Videotonnak, hiszen az első bajnoki cím, majd utána további bajnoki sikerek is következtek, voltak kupagyőzelmek, és az európai sorozatokban is szép sikereket ért el a Vidi. Garancsi István pénzügyi stabilitást hozott a klub életébe, és sokáig úgy éreztem, hogy nagy lelkesedéssel végezte a munkáját.”

A polgármester elmondta, 

az egyetlen rossz döntésnek azt tartja, hogy a MOL belépésekor megváltoztatták a klub nevét (előbb MOL Vidi FC-re, majd MOL Fehérvár FC-re).

Amikor ez bekövetkezett, a vezetőség azt ígérte a szurkolóknak, hogy a majdani sikereknek ez az ára, szintlépés következik, de ezekből végül szinte semmi sem valósult meg, és a szintlépés nem felfelé, hanem lefelé történt meg.

Garancsi István, a Videoton előző tulajdonosa (Fotó: vidi.hu)

Cser-Palkovics arról is beszélt, szerinte a szurkolóknak mi volt a fő problémájuk Garancsi Istvánnal.

„A névváltás és a fokozatosan növekvő távolság. (…) Itt az emberek büszkék, lokálpatrióták, szeretik ezt a várost, szeretik ennek a városnak azokat a dolgait, amik a városhoz kötődnek, mondjuk a Videotont. A szurkolóknak fontos az identitás, és úgy érezték, hogy ezt elvették tőlük, míg végül is azokat a dolgokat, amiket ígértek azokban az években, már nem teljesítették. 

Látszott, hogy ez egy lefelé menő tendencia, ahol a tulajdonos már érdeklődését vesztette a klubbal szemben. Tehát szerintem itt nem az utolsó pár nap a lényeges. Hosszú-hosszú évekig már azt lehetett érezni, hogy egyre kevesebb a beletett energia, pénz. Az ország egyik leggazdagabb emberéről beszélünk, tehát itt nem a pénz fogyott el, hanem az akarat és a szándék.”

„Azt, hogy ő mit akart vagy nem akart, nem tudom pontosan – folytatta Cser-Palkovics. – 

Én évek óta már azt éreztem, hogy valójában kikacsint ebből a történetből. Ez nem az utolsó néhány nap volt, az utolsó néhány esztendő már erről szólt. Pénzt érdemben – legalábbis, amit mi látunk könyvekből, a cég irataiból – már nem tett bele a klubba.

Volt olyan év, amikor osztalékot vett ki. A teljes kép érdekében fontos azonban azt is hozzátenni, hogy a legvégén a klubbal együtt több mint egymilliárd forintot is átadott, ami ugyan nem lett volna elegendő ennek a bajnoki idénynek a teljes finanszírozására, de le lehetett vinni a csapat költségvetését arra a szintre, hogy ez a pénz, plusz a költségcsökkentés együtt már egy stabil működést garantál a Fehérvár FC Kft-nek. (…) Nagyon ambivalens érzéseim vannak az utolsó két-három esztendőről. Mindenki láthatta, hogy volt vitám az utolsó időszakot tekintve Garancsi Istvánnal, ami nem egy személyes vita volt, hanem a város közösségének és a volt tulajdonosnak a vitája, de mindig fontos elmondanunk, hogy neki sokat is köszönhet a klub és a város, és ezért sajnálom nagyon, hogy így zárult ez a történet. Le lehetett volna elegánsabban és szebben is zárni. De hát így alakult…”

CSER-PALKOVICS András
(Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

A fehérvári polgármester reményét fejezte ki, hogy tavaszra meglesz a Vidi új tulajdonosa, a klub értékesítésére kétfordulós pályázatot indítottak. Elmondta, nyolc-tíz érdeklődő volt az elmúlt hónapokban, Magyarországról és külföldről egyaránt, sőt Európán kívülről is, de a valódi kérdés az, hogy hány pályázó lesz majd. Azt mindenesetre elárulta, volt olyan magyar és külföldi érdeklődő is, akiben „lát fantáziát”.

Ezt is ajánljuk a témában

„Azért döntöttünk a kétkörös pályázat mellett, mert szeretnénk elválasztani a komolyt a komolytalantól. Nem szeretnénk abba a helyzetbe kerülni, hogy értékesítjük valakinek a klubot, aztán fél vagy egy év múlva itt fognak kopogtatni az önkormányzatnál, hogy vegyük vissza, vagy biztosítsunk hozzá támogatást. (…) Ha eladjuk, akkor mindent meg szeretnénk tenni annak érdekében, hogy olyannak adjuk el, aki ezt a dolgot komolyan gondolja, és akinek vannak szakmai és pénzügyi garanciái is arra, hogy ezt a következő években működtetni is tudja.”

Cser-Palkovics kijelentette, 

a tulajdonosjelöltektől egy 50 millió forintos letétet is megkövetelnek. Akinek ajánlati biztosítékként nem áll ennyi pénz a rendelkezésére, az véleménye szerint nem fog tudni egy labdarúgóklubot működtetni.

„A pályázat kettő részből kell, hogy álljon: az első részben vállalni kell legalább öt esztendőn keresztül, minimálisan évi egymilliárd forint biztosítását. (…) A másik elem pedig egy olyan kis minidolgozat összeállítása, melyben néhány alapkérdésről az elképzelését felvázolja a pályázó. 

  • Mit gondol a profi csapat jövőjéről? 
  • Mit gondol az utánpótlás működtetéséről? 
  • Mit gondol a stadion működtetésének kérdéséről? 
  • Mit gondol a szurkolókkal, önkormányzattal történő együttműködésről? 
  • Mit gondol a klubnak az identitásáról? 

Írja le röviden, hogy ezekben a kérdésekben milyen elképzelései vannak.”

Székesfehérvár polgármesterét arról is megkérdezték, mi lehet most vonzó egy befektetőnek a Videotonban.

Azt hiszem, hogy a nemzetközi focihoz képest most nagyon olcsón lehet megvásárolni egy tradicionális, valódi beágyazottsággal rendelkező labdarúgóklubot, melynek gyakorlatilag vadonatúj infrastruktúrája és egy kiváló utánpótlása van

– felelte.

Szoboszlai Dominikre érthető okokból nagyon büszkék Székesfehérváron (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Szoboszlai óriási büszkesége Székesfehérvárnak

Cser-Palkovics András nem kerülhette el, hogy a székesfehérvári születésű Szoboszlai Dominikről is kikérjék a véleményét.

Ha egy szót kell mondani, akkor büszkeség, ha kettőt, akkor óriási büszkeség. Ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy a labdarúgásban világsztár, a legnagyobbak között kezdik emlegetni, és még mindig nagyon fiatal. Ha továbbra is ugyanezzel az alázattal, akarattal, ambícióval megy előre, akkor még mindig a játékos-pályafutása legszebb időszaka előtt van, és ez nyilván jó hír a magyar labdarúgásnak, jó hír a magyar válogatottnak, és persze nagyon nagy dolog Székesfehérvárnak.

A teljes interjút – amelyben szó esik a Kubatov–MLSZ vitáról, a Puskás Akadémiáról, valamint a Videoton jelenlegi szezonjáról is – ide kattintva olvashatja el!

Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burg_kastL71-C
2025. december 05. 10:01
Mocsár, ami úgy 65 éve bugyog.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!