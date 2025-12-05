Ezzel a két szóval mindent elmondott – Székesfehérvár polgármestere ezt gondolja Szoboszlairól

Látszott, hogy ez egy lefelé menő tendencia, ahol a tulajdonos már érdeklődését vesztette a klubbal szemben. Tehát szerintem itt nem az utolsó pár nap a lényeges. Hosszú-hosszú évekig már azt lehetett érezni, hogy egyre kevesebb a beletett energia, pénz. Az ország egyik leggazdagabb emberéről beszélünk, tehát itt nem a pénz fogyott el, hanem az akarat és a szándék.”

„Azt, hogy ő mit akart vagy nem akart, nem tudom pontosan – folytatta Cser-Palkovics. –

Én évek óta már azt éreztem, hogy valójában kikacsint ebből a történetből. Ez nem az utolsó néhány nap volt, az utolsó néhány esztendő már erről szólt. Pénzt érdemben – legalábbis, amit mi látunk könyvekből, a cég irataiból – már nem tett bele a klubba.

Volt olyan év, amikor osztalékot vett ki. A teljes kép érdekében fontos azonban azt is hozzátenni, hogy a legvégén a klubbal együtt több mint egymilliárd forintot is átadott, ami ugyan nem lett volna elegendő ennek a bajnoki idénynek a teljes finanszírozására, de le lehetett vinni a csapat költségvetését arra a szintre, hogy ez a pénz, plusz a költségcsökkentés együtt már egy stabil működést garantál a Fehérvár FC Kft-nek. (…) Nagyon ambivalens érzéseim vannak az utolsó két-három esztendőről. Mindenki láthatta, hogy volt vitám az utolsó időszakot tekintve Garancsi Istvánnal, ami nem egy személyes vita volt, hanem a város közösségének és a volt tulajdonosnak a vitája, de mindig fontos elmondanunk, hogy neki sokat is köszönhet a klub és a város, és ezért sajnálom nagyon, hogy így zárult ez a történet. Le lehetett volna elegánsabban és szebben is zárni. De hát így alakult…”