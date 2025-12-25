Későn felfedezett klasszikus és egy igazi téli csoda – 5 kiváló karácsonyi film a streamingen

Egy tipikus partra vetett hal típusú komédiáról van szó, amelyben a humorforrás nagyrészt abból táplálkozik, hogy a nagyra nőtt csecsemőként viselkedő főszereplő semmit nem ért az emberek világából, de a szíve a helyén van, és a túláradó optimizmusával végül mindenkit levesz a lábáról. Noha tényleg nem kevés alpári poénnal él a film, azért többnyire a jó ízlés határán belül marad, és a faragatlanabb pillanatai is elképesztően viccesek.

Fura is, hogy a szép siker ellenére nem készült hozzá folytatás, Jon Favreau rendező viszont nem sokkal később olyan szuperprodukciókkal vált Hollywood egyik legfontosabb nevévé vált, mint A Vasember vagy A Mandalóri-sorozat.

Durr, durr és csók (2005, Apple TV)

A karácsonyi akciófilmek közül a legtöbb embernek a Die Hard ugrik be, de ennyire egyértelmű tippet nem akartam adni. Shane Black számára nagyon fontos lehet az ünnep; ebben az időszakban játszódnak az olyan klasszikusai, mint a Halálos fegyver vagy Az utolsó cserkész, de nem sokkal marad le mögöttük szórakoztatás tekintetében az Utánunk a tűzözön sem. Utóbbit szerettem volna ajánlani, de sajnos nem lelhető fel egyik streamingszolgáltató kínálatában sem, pedig sok szempontból meghatározó szerepe van az író életében – és nem feltétlenül pozitív szempontból. Akkoriban már hatalmas elismertség övezte Blacket, ezért rekordösszegnek számító hárommillió dollárt vághatott zsebre a szkriptjéért, ám a film hatalmasat bukott, és csaknem ráment a karrierje.

Kilenc év parkolópálya után nemcsak forgatókönyvíróként tért vissza, hanem rendezőként is bemutatkozott. A Durr, durr és csókban egy balek szélhámos karácsonykor betör egy ajándékboltba, de bekapcsol a riasztó, menekülés közben pedig véletlenül egy krimi szereplőválogatásán találja magát. Rá is osztják egy detektív karakterét, majd a felkészülés miatt együtt kell dolgoznia egy valódi nyomozóval, és persze hamar igazi bűnügybe keverednek.