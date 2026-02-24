Óriási az érdeklődés a Baljós közelség című film iránt (VIDEÓ)

Ahogy lapunk korábban megírta, a Baljós közelség című dokumentumfilm átfogó történelmi és politikai kontextusba helyezi az ukrajnai háborút. Egyrészt bemutatja az ukrán nemzettudat kialakulását, az orosz-ukrán viszony történelmi gyökereit, a szovjet korszak traumáit, másrészt a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét is bemutatja. A film a nacionalizmus erősödésére, a kisebbségi jogsérelmekre, a kényszersorozásokra és a háborúval összefüggő bűnözési kockázatokra is kitér.