szalai zoltán baljós közelség uránia nemzeti filmszinház videó film

Óriási az érdeklődés a Baljós közelség című film iránt (VIDEÓ)

2026. február 24. 19:27

Óriási sor állt az Uránia Nemzeti Filmszinház előtt.

2026. február 24. 19:27
null

Óriási érdeklődés fogadta a Baljós közelség című film premierjét – derült ki Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatójának közösségi oldalára feltöltött videóból. A videóban jól látható, hogy hatalmas, kígyózó sor alakult ki a mozi előtt.

Óriási sor az Uránia Nemzeti Filmszinház előtt, hamarosan kezdődik a Baljós közelség című film díszvetítése

– tette hozzá Szalai Zoltán.

Ahogy lapunk korábban megírta, a Baljós közelség című dokumentumfilm átfogó történelmi és politikai kontextusba helyezi az ukrajnai háborút. Egyrészt bemutatja az ukrán nemzettudat kialakulását, az orosz-ukrán viszony történelmi gyökereit, a szovjet korszak traumáit, másrészt a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét is bemutatja. A film a nacionalizmus erősödésére, a kisebbségi jogsérelmekre, a kényszersorozásokra és a háborúval összefüggő bűnözési kockázatokra is kitér.

Nyitókép: Szalai Zoltán Facebook-oldala

***

