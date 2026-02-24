Óriási az érdeklődés a Baljós közelség című film iránt (VIDEÓ)

Ha csak egy filmet néz meg Ukrajnáról, ez legyen az
Történelmi alapozás az ukrán államiság és nemzettudat kérdéséről.
Óriási sor állt az Uránia Nemzeti Filmszinház előtt.
Óriási érdeklődés fogadta a Baljós közelség című film premierjét – derült ki Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatójának közösségi oldalára feltöltött videóból. A videóban jól látható, hogy hatalmas, kígyózó sor alakult ki a mozi előtt.
Óriási sor az Uránia Nemzeti Filmszinház előtt, hamarosan kezdődik a Baljós közelség című film díszvetítése
– tette hozzá Szalai Zoltán.
Ahogy lapunk korábban megírta, a Baljós közelség című dokumentumfilm átfogó történelmi és politikai kontextusba helyezi az ukrajnai háborút. Egyrészt bemutatja az ukrán nemzettudat kialakulását, az orosz-ukrán viszony történelmi gyökereit, a szovjet korszak traumáit, másrészt a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét is bemutatja. A film a nacionalizmus erősödésére, a kisebbségi jogsérelmekre, a kényszersorozásokra és a háborúval összefüggő bűnözési kockázatokra is kitér.
