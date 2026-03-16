Kiosztották az Oscart: Magyarországon forgatott film is nyert, egy legendás színészt viszont csúnyán semmibe vettek

Magyar idő szerint hétfő hajnalban adták át a 98. Oscar-díjakat. A legtöbb díjat — köztük a legjobb filmért járót is — Leonardo DiCaprio új filmje, az Egyik csata a másik után vitte haza, noha a legtöbb jelölést — szám szerint 16-ot — a zenés-vámpíros horrorfilm, a Bűnösök kapta. Ezzel a fekete ikerpár történetét bemutató film rekordot is döntött: maga mögé utasította a Titanic, a Mindent Éváról és a Kaliforniai álom korábbi, 14 jelöléses Oscar-csúcsát is.

Érdekes dolog átnézni az idén Oscarra jelölt filmek listáját egyébként, mert bár szinte mindegyik a maga nemében kiváló volt, egyik sem emelkedett felül a többin minőségben – de mindegyikben akadt valami, amiben köröket vert a többire. A fent említett Bűnösök sok mindenben volt jó, amit jól jelez a 16 jelölés, például a technikai kivitelezést vagy a történetet illetően. Istenigazából kiemelkedő alakítás ugyan nem volt benne, de a legjobb zenét ehhez a filmhez írták. Az Egyik csata a másik után is egy szórakoztató görbe tükör volt a bevándorlásról, a politikáról és az ezek miatti extremizálódásról, no meg persze a család lényegéről. Ám azon túl, hogy sok szempontból Oscarra pozícionálták Paul Thomas Anderson és Leonardo DiCaprio új filmjét, Sean Penn karakterén kívül mintha nem lett volna benne más kiemelkedő dolog. Ugyanez igaz Guillermo del Toro Frankenstein-feldolgozására, ahol a smink és az effektek voltak zseniálisak;