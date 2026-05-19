A kínai kel ezúttal nem hozott szerencsét – vérre menő testvérdráma helyszíne lett Budapest

Az biztos, hogy ilyen különös helyen még nem jártam premier előtti vetítésen, és az is, hogy ilyen különös filmet is keveset láttam: a magyar–kínai Nem én vagyok nem különösebben jó alkotás, valamiért mégis képes maradandó nyomot hagyni. Az előbemutató helyszínének pedig nagyon is sok köze van ehhez. Egyrészről mert érdekes élmény egy óriási raktárban, műanyag székeken, az előzékenyen odakészített szerencsesütiket eszegetve mozizni, másrészről mert a Monori Center, illetve a Ganz–Mávag-telep nem csupán a budapesti kínai közösség központja, szíve,

konkrétan a cselekmény is itt játszódik.

Legalábbis a java része, hiszen ennek a tematikájában, képiségében is egyedi látásmódú munkának a fókuszában az áll, ki lehet törni a kisebbségi létből és – ennél jóval tágabban – le lehet-e vetni az évezredeken át megtartó hagyományok időként fojtogató rabigáját.