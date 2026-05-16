05. 16.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
nob magyar olimpiai bizottság főpolgármester karácsony gergely budapest

Karácsony Gergely elkötelezett támogatója lett a budapesti olimpiarendezésnek

2026. május 16. 14:14

Az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a – főleg közlekedést érintő – városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombati évi rendes közgyűlésén azt mondta, elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont.

Hozzátette: az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy 

ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a – főleg közlekedést érintő – városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van.

Magyarországra látogat a NOB elnöke

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke beszámolójában azt mondta, hogy a magyar versenyzők jól helytálltak a februári milánó-cortinai téli olimpián, amelyen a legjobb eredmény a műkorcsolya páros negyedik helyezése volt. Ezután bejelentette: a következő hónapban először látogat Magyarországra Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, abból az alkalomból, hogy június 11-13-án Budapest ad otthont az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének.

(MTI)

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala
 

 

Hotten Totta
2026. május 16. 17:25
Hát ja. A Fidesz megépített már mindent, ti meg véres szájjal stadionoztatok. Most meg learatnád a babért. Á hánynom kell tőletek.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 16. 17:16
» massivement6 2026. május 16. 15:20 Karácsony a főpolgi, Vitézyvel együtt a korrupt Fidesz ellen. Hogy vergődnek fidernyák honfitársaink...« Most már jó a stadionépítés. 🤣🤣🤣🤣
NewWorldOrder
2026. május 16. 17:01
#NOLIMPIA!
Dixtroy
2026. május 16. 17:00
Lefordítom: Ide a kicsi nonót a zsebembe.
