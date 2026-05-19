Az Egyesült Államok továbbra is szabad utat ad az orosz olajnak, rengeteg ország kap felmentést a szankciók alól

Lejárt az Egyesült Államok engedélye, drasztikus fordulat jön az orosz olaj ügyében
A jelenlegi helyzet az olajpiac történetének legnagyobb kínálati sokkja.
Hosszabbítás újra meg újra.
Az Egyesült Államok további harminc napra engedélyezte, hogy bizonyos „kiszolgáltatott” országok szankcióval sújtott, már tengeren lévő oroszországi kőolajat vásároljanak – jelentette be az amerikai pénzügyminiszter hétfőn.
Scott Bessent közölte, hogy
az átmeneti hozzájárulás a világ „legsérülékenyebb” országaira vonatkozik, amelyek annak révén hozzáférhetnek jelenleg tengeren lévő orosz kőolajhoz.
„Ez a hosszabbítás további rugalmasságot tesz lehetővé, az érintett országokkal pedig tovább dolgozunk az egyedi engedélyek kiadása érdekében” – olvasható a pénzügyminiszter közleményében. Kiemelte, hogy a lépés célja a nyersolaj piacának stabilizálása, valamint annak biztosítása, hogy az energiahordozó elérje az energiaimportnak leginkább kitett országokat.
A washingtoni intézkedést
elemzők egyfajta egyensúlyozás elemeként írják le,
ami egyik oldalon fenntartja a nyomást Oroszországon az onnan származó kőolajra vonatkozó szankción keresztül, a másik oldalon pedig megpróbálja mérsékelni az energiapiac fennakadásainak negatív hatásait a szegényebb és energiaimport-függő országokra.
(MTI)
Nyitókép: Alexei Danichev / POOL / AFP