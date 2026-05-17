05. 17.
vasárnap
orosz olaj olajpiac brent hormuzi - szoros Irán egyesült államok

Lejárt az Egyesült Államok engedélye, drasztikus fordulat jön az orosz olaj ügyében

2026. május 17. 06:42

A jelenlegi helyzet az olajpiac történetének legnagyobb kínálati sokkja.

2026. május 17. 06:42
A Portfolio arról ír, hogy a Trump-kormányzat hagyta lejárni azt a szankciós mentességet, amely lehetővé tette egyes orosz nyersolajszállítmányok megvásárlását, miközben az iráni háború és a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása komoly globális ellátási zavarokat okoz.

A lap a Bloomberg alapján hozzáteszi: 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

véget ért az a rövid időszak, amelyben Washington enyhített az orosz olajra vonatkozó szankciókon. 

Az amerikai adminisztráció márciusban adta ki az első felmentést, majd áprilisban a másodikat. Mindkettő kizárólag a már tankerekre rakodott orosz nyersolajra vonatkozott. Emlékeztetnek, hogy az intézkedés az európai szövetségesek körében komoly ellenérzéseket váltott ki, ők ugyanis a szankciókat kulcsfontosságúnak tartják az orosz olajbevételek elvágásában.

Hangsúlyozzák: az áprilisi esethez hasonlóan 

most sem zárható ki, hogy az ázsiai szövetségesek nyomása és az egyre szűkülő olajpiac ismét új felmentés kiadására készteti a kormányzatot.

A lap felhívja a figyelmet, hogy a Brent nyersolaj árfolyama az iráni háború kitörése óta meredeken emelkedett. Ez a drágulás magával húzta a benzin, a gázolaj és más finomított kőolajtermékek árát is. A Hormuzi-szoroshoz kötődő ellátási zavarok miatt egyes vásárlók, köztük az amerikai importőrök is, kénytelenek új beszerzési forrásokat keresni. 

A Nemzetközi Energiaügynökség a jelenlegi helyzetet az olajpiac történetének legnagyobb kínálati sokkjának nevezte

 – írják.

Nyitókép: YAMIL LAGE / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
B_kanya
2026. május 17. 07:15 Szerkesztve
Magyarorszag-elveszett 2026. május 17. 07:04 "No és ez a tiltás milyen világ egyetértéssel született meg? " Az USA vezet be intézkedéseket azon "harmadik" országok ellen, akik orosz olajat vesznek. Na, Orbán ez alól mentességet kért és kapott. Most mi lesz tiszások? Jön a "Hallod-e Donald eftás?!"
Magyarorszag-elveszett
2026. május 17. 07:04
No és ez a tiltás milyen világ egyetértéssel született meg? Hány ország közös szavazásának eredménye? Az oroszoknak semmiféle engedély nem kell az USA-tól és soha semmilyen tiltást nem fognak teljesíteni. Túl kéne már lépni a viálgcsendőr szerepén, mert úgy sem megy....
sanya55-2
2026. május 17. 06:54
Én elgondolkoznék rajta 1 hónapot, csak az EU miatt, mert náluk majd csak akkor esik le a fatantusz
