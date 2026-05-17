Lejárt az Egyesült Államok engedélye, drasztikus fordulat jön az orosz olaj ügyében

Nagyon kellemetlen üzenetet küldtek a perzsák a Kínát meglátogató Trumpnak
Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette, hogy számos kínai hajót átengedtek a stratégiai Hormuzi-szoroson.
A jelenlegi helyzet az olajpiac történetének legnagyobb kínálati sokkja.
A Portfolio arról ír, hogy a Trump-kormányzat hagyta lejárni azt a szankciós mentességet, amely lehetővé tette egyes orosz nyersolajszállítmányok megvásárlását, miközben az iráni háború és a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása komoly globális ellátási zavarokat okoz.
A lap a Bloomberg alapján hozzáteszi:
véget ért az a rövid időszak, amelyben Washington enyhített az orosz olajra vonatkozó szankciókon.
Az amerikai adminisztráció márciusban adta ki az első felmentést, majd áprilisban a másodikat. Mindkettő kizárólag a már tankerekre rakodott orosz nyersolajra vonatkozott. Emlékeztetnek, hogy az intézkedés az európai szövetségesek körében komoly ellenérzéseket váltott ki, ők ugyanis a szankciókat kulcsfontosságúnak tartják az orosz olajbevételek elvágásában.
Hangsúlyozzák: az áprilisi esethez hasonlóan
most sem zárható ki, hogy az ázsiai szövetségesek nyomása és az egyre szűkülő olajpiac ismét új felmentés kiadására készteti a kormányzatot.
A lap felhívja a figyelmet, hogy a Brent nyersolaj árfolyama az iráni háború kitörése óta meredeken emelkedett. Ez a drágulás magával húzta a benzin, a gázolaj és más finomított kőolajtermékek árát is. A Hormuzi-szoroshoz kötődő ellátási zavarok miatt egyes vásárlók, köztük az amerikai importőrök is, kénytelenek új beszerzési forrásokat keresni.
A Nemzetközi Energiaügynökség a jelenlegi helyzetet az olajpiac történetének legnagyobb kínálati sokkjának nevezte
– írják.
Ezt is ajánljuk a témában
Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette, hogy számos kínai hajót átengedtek a stratégiai Hormuzi-szoroson.
Nyitókép: YAMIL LAGE / AFP