Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
san diego gyilkosság lövöldözés mecset iszlám

Előre figyelmeztetett az elkövető édesanyja: egy mecsetnél gyilkoltak Amerikában, több embert agyonlőttek

2026. május 19. 06:57

Nehezen felfogható, ami az Egyesült Államokban történik hétről hétre.

2026. május 19. 06:57
null

Két támadó tüzet nyitott a kaliforniai San Diegóban egy mecsettel egybeépült iszlám központnál az ott tartózkodókra; a támadásban legkevesebb három ember meghalt – közölték helyi hatóságok hétfőn. Később arról is tájékoztattak, hogy 

szülői bejelentésre már a lövöldözés előtt keresték az elkövetőket, egy 17 és egy 18 éves fiatalt. A két támadó is meghalt.

Scott Wahl, San Diego rendőrfőnöke a helyi idő szerint kora este tartott második sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a lövöldözés előtt mintegy két órával az egyik tizenéves elkövető anyja bejelentést tett a rendőrségen. A nő közölte, hogy gyermeke, aki korábban öngyilkosságról beszélt, katonai terepruhába öltözve egy társával ismeretlen helyre távozott. Azt is elmondta, hogy eltűnt több, az otthonukban tartott fegyver, és az autójuk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A 17 és 18 éves fiatalok egy mecsettel egybeépült iszlám központnál nyitottak tüzet az ott tartózkodókra.

 A három halálos áldozat egyike egy biztonsági őr volt.

A rendőrparancsnok úgy fogalmazott, hogy a biztonsági őr fellépése életeket mentett és neki köszönhető, hogy a támadás nem vált még tragikusabbá.

Scott Wahl hangsúlyozta, hogy a körülmények alapján gyűlöletbűncselekményként kezelik az ügyet.

A hatóság képviselője azt is közölte, hogy a támadásról szóló bejelentést követően néhány percen belül a helyszínen voltak a rendőri egységek.

A rendőrök a mecset épületén kívül bukkantak rá a három áldozatra, 

a két támadó holttestét pedig néhány utcányira egy autóban találták meg, halálukat az előzetes vizsgálat szerint öngyilkosság okozta.

A támadás célpontja San Diego és környéke legnagyobb mecsetje volt; a hozzáépült iszlám központban iskola működött, amelynek diákjait biztonságban evakuálták.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: illusztráció. MTI/AP/KVUE

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lilyana2
•••
2026. május 19. 09:49 Szerkesztve
Egyáltalán! Miért nem marad mindenki a büdös valagán ott, ahova kitolták???!!! Kivételek lehetnek, de amikor tömegesen áramlanak valahova, az mindig zavart kelt és katasztrófális következményekkel jár! A természet is úgy csinálta, hogy a néger fekete, mert ahhoz a klímához igazodott, az északi fehér, mert ott kevesebb a fény.
Válasz erre
0
0
Kovács József
2026. május 19. 08:41
Meg lehet előzni ezeket a bűncselekményeket. Nem engedélyeznek mecseteket, iszlám központokat és nincs baj.
Válasz erre
0
0
pulsarito
2026. május 19. 07:37
Na ja, ha arabokat, négereket támadnak meg (ami nyilván nem helyes), az azonnal gyűlöletbűncselekmény! Ha fordítva arab vagy néger támad fehérekre allah akbározva, az elszigetelt eset, pszichológiai betegség stb. hányingert kapok ettől az ocsmány kettős mércétől!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!