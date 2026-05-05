Fekete hétvége Barcelonában: négy késelés, bandaháború és természetesen migrációs háttér

Fekete hétvégét élt át Barcelona és térsége, ahol egymást követték az erőszakos incidensek. A Remix beszámolója szerint 24 órán belül négy késelés történt, amelyek közül kettő halállal végződött, emellett lövöldözések és csoportos összecsapások is növelték a feszültséget.

Az első halálos támadás május 2-án történt Esplugues de Llobregat városában. Egy észak-afrikai férfi egy nagyméretű késsel halálra szúrt egy ázsiai nőt a Joan Miró utcában, nem messze a Sant Joan de Déu kórháztól. A támadás során egy 59 éves férfi is megsérült, miután megpróbálta megállítani az elkövetőt, kövekkel dobálva őt.