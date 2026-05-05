késelés támadás migráció lövöldözés Barcelona

Fekete hétvége Barcelonában: négy késelés, bandaháború és természetesen migrációs háttér

2026. május 05. 12:52

Rövid idő alatt több súlyos erőszakos bűncselekmény történt Katalónia fővárosában és környékén. Barcelonában négy késelés, több bandák közötti összecsapás és lövöldözések történtek, amelyek két halálos áldozatot is követeltek.

Fekete hétvégét élt át Barcelona és térsége, ahol egymást követték az erőszakos incidensek. A Remix beszámolója szerint 24 órán belül négy késelés történt, amelyek közül kettő halállal végződött, emellett lövöldözések és csoportos összecsapások is növelték a feszültséget.

Az első halálos támadás május 2-án történt Esplugues de Llobregat városában. Egy észak-afrikai férfi egy nagyméretű késsel halálra szúrt egy ázsiai nőt a Joan Miró utcában, nem messze a Sant Joan de Déu kórháztól. A támadás során egy 59 éves férfi is megsérült, miután megpróbálta megállítani az elkövetőt, kövekkel dobálva őt. 

A beszámolók szerint a támadó azt kiabálta, hogy „Allahu Akbar”, ugyanakkor a hatóságok jelenleg pszichiátriai vizsgálat alá helyezték, és a nyomozás részleteit szigorúan titokban tartják.

Barcelona: késelések és halálos incidensek

A második halálos késelés a barcelonai Raval negyedben történt néhány órával az első eset után. A hatóságok egy fiatalkorút tartóztattak le, miután egy férfit halálosan megkéseltek. A sérültet a helyszínen ellátták, majd kritikus állapotban kórházba szállították, ahol később belehalt sérüléseibe.

Az ügy hátterében egy feltételezett rablási kísérlet állhatott. 

Információk szerint az áldozat egy észak-afrikai bandához tartozott, amely egy csoportot vett célba, azonban a megtámadottak ellenálltak, üldözőbe vették az egyik támadót, elfogták, majd halálra szúrták.

Ezzel párhuzamosan további késes incidensek is történtek. 

L’Hospitalet de Llobregat városában két csoport csapott össze, amely során ketten megsérültek, egyikük súlyosan. Egy másik esetben a barcelonai Fórum területén egy fiatalkorút támadott meg egy késsel felfegyverzett csoport egy rendezvény után. Ezeknek az ügyeknek a részleteit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.

Lövöldözések és növekvő feszültség

A hétvége során nemcsak késes támadások, hanem fegyveres incidensek is történtek. Egy esetben egy bár előtt, az utcán legalább öt lövést adtak le kora reggel, azonban ebben az esetben nem történt sérülés. Az elkövetők az incidens után egy közeli vendéglátóhelyre menekültek, ezt követően a rendőrség nagy erőkkel vonult ki, és kiürítette az épületet.

Egy másik lövöldözés péntek este történt, amely során egy férfi súlyosan megsérült. Az elkövetőket ezekben az ügyekben egyelőre nem sikerült elfogni, a nyomozás továbbra is folyamatban van.

A rövid idő alatt történt eseménysorozat komoly visszhangot váltott ki. A több, egymástól független, mégis hasonló jellegű incidens nyomán ismét napirendre került a közbiztonság kérdése, különösen annak fényében, hogy egyes esetekben migráns hatterű elkövetők is érintettek voltak.

Nyitókép: Illusztráció/FRANCK FIFE / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. május 05. 15:46
Zajlik az élet, majd itt is, hagy örüljenek Butapestiek
csulak
2026. május 05. 14:33
hajra multikulti
h040183
2026. május 05. 13:47
Dehogy rázta meg! Elfordítják a fejüket, és leszegezik a tekintetünket. Mint minden birka. És itt is ez lesz, ezt várja el a Brüsszeli Szovjet. Ezt a teavearcú paprikajancsit meg nem azért csinálták, hogy gondolkodjon, hanem hogy végrehajtson!
q-q-ri-q
2026. május 05. 13:37
És Magyarország többsége erre vágyott...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!