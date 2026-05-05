Fekete hétvége Barcelonában: négy késelés, bandaháború és természetesen migrációs háttér

Rövid idő alatt több súlyos erőszakos bűncselekmény történt Katalónia fővárosában és környékén. Barcelonában négy késelés, több bandák közötti összecsapás és lövöldözések történtek, amelyek két halálos áldozatot is követeltek.
Fekete hétvégét élt át Barcelona és térsége, ahol egymást követték az erőszakos incidensek. A Remix beszámolója szerint 24 órán belül négy késelés történt, amelyek közül kettő halállal végződött, emellett lövöldözések és csoportos összecsapások is növelték a feszültséget.
Az első halálos támadás május 2-án történt Esplugues de Llobregat városában. Egy észak-afrikai férfi egy nagyméretű késsel halálra szúrt egy ázsiai nőt a Joan Miró utcában, nem messze a Sant Joan de Déu kórháztól. A támadás során egy 59 éves férfi is megsérült, miután megpróbálta megállítani az elkövetőt, kövekkel dobálva őt.
A beszámolók szerint a támadó azt kiabálta, hogy „Allahu Akbar”, ugyanakkor a hatóságok jelenleg pszichiátriai vizsgálat alá helyezték, és a nyomozás részleteit szigorúan titokban tartják.
A második halálos késelés a barcelonai Raval negyedben történt néhány órával az első eset után. A hatóságok egy fiatalkorút tartóztattak le, miután egy férfit halálosan megkéseltek. A sérültet a helyszínen ellátták, majd kritikus állapotban kórházba szállították, ahol később belehalt sérüléseibe.
Az ügy hátterében egy feltételezett rablási kísérlet állhatott.
Információk szerint az áldozat egy észak-afrikai bandához tartozott, amely egy csoportot vett célba, azonban a megtámadottak ellenálltak, üldözőbe vették az egyik támadót, elfogták, majd halálra szúrták.
Ezzel párhuzamosan további késes incidensek is történtek.
L’Hospitalet de Llobregat városában két csoport csapott össze, amely során ketten megsérültek, egyikük súlyosan. Egy másik esetben a barcelonai Fórum területén egy fiatalkorút támadott meg egy késsel felfegyverzett csoport egy rendezvény után. Ezeknek az ügyeknek a részleteit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.
A hétvége során nemcsak késes támadások, hanem fegyveres incidensek is történtek. Egy esetben egy bár előtt, az utcán legalább öt lövést adtak le kora reggel, azonban ebben az esetben nem történt sérülés. Az elkövetők az incidens után egy közeli vendéglátóhelyre menekültek, ezt követően a rendőrség nagy erőkkel vonult ki, és kiürítette az épületet.
Egy másik lövöldözés péntek este történt, amely során egy férfi súlyosan megsérült. Az elkövetőket ezekben az ügyekben egyelőre nem sikerült elfogni, a nyomozás továbbra is folyamatban van.
A rövid idő alatt történt eseménysorozat komoly visszhangot váltott ki. A több, egymástól független, mégis hasonló jellegű incidens nyomán ismét napirendre került a közbiztonság kérdése, különösen annak fényében, hogy egyes esetekben migráns hatterű elkövetők is érintettek voltak.
Nyitókép: Illusztráció/FRANCK FIFE / AFP