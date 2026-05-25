Leszólta a román nemzeti érdeket: egy hangfelvétel miatt mondott le a bukaresti kormány RMDSZ-es minisztere

Lemondott tisztségéről Demeter András, a bukaresti ügyvivő kormány kulturális minisztere, miután a román sajtóban nyilvánosságra került egy neki tulajdonított, vulgáris hangvételű hangfelvétel. Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor szerint a politikus kijelentései és „vállalhatatlan hangneme” hozzájárult a magyar közösség megbélyegzéséhez.

Demeter András a közösségi oldalán közzétett nyilatkozatában bocsánatot kért mindazoktól, akiket szavai akaratlanul megsérthettek vagy megalázhattak, valamint azoktól is, akik csalódottak benne.