Kellemetlen molinó várta Magyar Pétert Győrben

Hatalmas molinóval fogadták Magyar Pétert csütörtök este Győrben, amikor a Tisza Párt vezetője a városba érkezett. A révfalusi hídra kifeszített felirat a politikus nyilvánosságra került mondatait idézte, így már érkezése pillanatában látványos politikai üzenet fogadta – írta meg a Magyar Nemzet.

A történtek előzménye, hogy a Patriótához hangfelvétel jutott el Magyar Péterről, ami a lap értelmezése szerint azt mutatja, hogy a Tisza az egyik legfontosabb kérdésben vezeti félre a szavazókat. A felvételen a Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, „g*ci nagy háború lesz”. Mindez azért bír különös jelentőséggel, mert Magyar Péter és pártja a nyilvánosság előtt következetesen tagadja a háború jelentette veszélyt, és arról beszél, hogy „nincs háború”, valamint hogy senki sem akar háborúzni.