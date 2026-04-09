Gőzerővel épül a Tisza-narratíva Erdélyben: viták kereszttüzébe került a Transtelex

A Köztér egy részletes tényfeltárásban foglalkozott a Transtelex működésével, és azt állítja, hogy az egykori Transindex utódjaként létrejött portál ma már nem csupán erdélyi magyar médiumként működik, hanem egyre inkább a magyarországi politikai folyamatok közvetítőjévé vált. A portál tartalmaiban ugyanis egyre erőteljesebben és látványosabban jelentek meg a Tisza párt narratívái, ami különösen annak fényében volt figyelemre méltó, hogy a Transtelex független és objektív szerkesztőségként határozta meg magát.

A Transindex több mint húsz éven át az erdélyi magyar közélet egyik legfontosabb hírforrása volt, működése azonban 2022-ben megszakadt, amikor a szerkesztőség szinte teljes egésze felmondott politikai nyomásgyakorlásra hivatkozva. Ezt követően jött létre a Transtelex, amely a Telex szakmai támogatásával kezdte meg működését. Az indulás körülményei és finanszírozása ugyanakkor a mai napig nem teljesen átláthatóak.