04. 09.
csütörtök
Transtelex vita erdély narratíva Magyar Péter

Gőzerővel épül a Tisza-narratíva Erdélyben: viták kereszttüzébe került a Transtelex

2026. április 09. 19:57

Az utóbbi időben a portál tartalmaiban egyre erőteljesebben és látványosabban jelentek meg a Tisza Párt narratívái.

2026. április 09. 19:57
A Köztér egy részletes tényfeltárásban foglalkozott a Transtelex működésével, és azt állítja, hogy az egykori Transindex utódjaként létrejött portál ma már nem csupán erdélyi magyar médiumként működik, hanem egyre inkább a magyarországi politikai folyamatok közvetítőjévé vált. A portál tartalmaiban ugyanis egyre erőteljesebben és látványosabban jelentek meg a Tisza párt narratívái, ami különösen annak fényében volt figyelemre méltó, hogy a Transtelex független és objektív szerkesztőségként határozta meg magát.

A Transindex több mint húsz éven át az erdélyi magyar közélet egyik legfontosabb hírforrása volt, működése azonban 2022-ben megszakadt, amikor a szerkesztőség szinte teljes egésze felmondott politikai nyomásgyakorlásra hivatkozva. Ezt követően jött létre a Transtelex, amely a Telex szakmai támogatásával kezdte meg működését. Az indulás körülményei és finanszírozása ugyanakkor a mai napig nem teljesen átláthatóak.

A megszólaló egykori transindexesek közül többen úgy látják, hogy a Transtelex eltávolodott az eredeti, erdélyi fókusztól. 

A Köztér elemzése szerint egy adott időszak hírei között meghatározó arányban szerepeltek magyar belpolitikai témák, amelyek közül több a Tisza párt narratíváját tükrözte, miközben a romániai magyar közélethez kapcsolódó ügyek kisebb súlyt kaptak. A kritikák szerint a portál működése szorosan összefügg a Telexszel való kapcsolatával, amely az indulásban is kulcsszerepet játszott. Egyes értelmezések szerint a Transtelex ma inkább tartalmi beszállítóként működik, és kevésbé tekinthető autonóm erdélyi médiumnak. 

Ebben az olvasatban a portál egyfajta magyarországi politikai irányok közvetítője lett, amely az ottani közéleti vitákat és hangsúlyokat jeleníti meg az erdélyi nyilvánosságban. A megszólalók véleménye ugyanakkor nem teljesen egységes. Vannak, akik ezt tudatos politikai irányváltásként értelmezték mindezt, mások inkább a médiapiac átalakulásával és a finanszírozási környezet változásával magyarázzák. Kelemen Attila, RMDSZ képviselő szerint általános jelenség, hogy a romániai magyar média egy része betagozódott a magyarországi médiarendszerbe, ami torzítja a perspektívát és csökkenti a helyi ügyek súlyát.

A Transtelex azonban nemcsak beszámol a magyarországi politikáról, hanem annak egyes narratíváit is közvetíti, különösen a Tisza párt esetében.

Ez pedig felveti a kérdést, hogy a portál mennyiben tekinthető független médiumnak, és mennyiben válik egy politikai kommunikációs tér részévé. A jelenség azonban túlmutat egyetlen szerkesztőségen. A megszólalók szerint az erdélyi magyar közéletben egyre inkább háttérbe szorulnak a helyi viták, miközben a magyarországi politikai témák dominanciája folyamatosan erősödik. Ez hosszabb távon azzal járhat, hogy az erdélyi magyar nyilvánosság elveszíti saját fókuszát, és végleg egy külső politikai tér részévé válik.

Nyitókép forrása: kozter.hu

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
•••
2026. április 09. 20:37 Szerkesztve
Egy tyúkudvar s pár kappan! Minimális ésszel, de nagy ballibsi elkötelezettséggel!
Czurri
2026. április 09. 20:15
A Telex mióta is nem független és objektív?
neszteklipschik
2026. április 09. 20:11
Megvette Szarosgyuri őket. Végük van....
socialismo-e-muerte
2026. április 09. 20:11
Nálatok már jártak a Bűnvadászok? youtube.com/watch?v=v3F-l9vrmYw
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!