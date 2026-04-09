„Ez egy komoly beismerés” – reagált a miniszterelnök Magyar Péter kiszivárgott hangfelvételére (VIDEÓ)

Újabb hangfelvétel: „Geci nagy háborúra” készül Magyar Péter (VIDEÓ)
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.
A miniszterelnök szerint az a kérdés, hogy ki tudja kívül tartani Magyarországot a készülődő háborún?
Orbán Viktor miniszterelnök egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben Magyar Péter legújabb kiszivárgott hangfelvételére reagált, amiben a Tisza Párt elnöke szó szerint azt mondta, hogy „g*eci nagy háború lesz”.
Orbán Viktor szerint három nappal a választás előtt ez egy komoly beismerés, lehullt a lepel.
„Ők is tudják, amit mi már hónapok, évek óta mondunk, hogy Európa háborúra készül, és ebből háború lesz” – mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint ebből kell Magyarországnak kimaradnia.
Az a kérdés, és ez a választás tétje is: ki tudja kívül tartani Magyarországot ezen a készülődő háborún?
– mondta a miniszterelnök, majd hozzátette: „Szerintem mi vagyunk erre képesek, mert a Fidesz a biztos választás!”
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
