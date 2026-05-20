Visegrádtól több mint ezer kilométerre lévő országokkal bővítené ki a V4-et Magyar Péter

Az első hivatalos miniszterelnöki út: ezek a legfontosabb bejelentések Magyar Péter és Donald Tusk közös sajtótájékoztatójáról
A magyar kormányfő beszélt a V4-ek jövőjéről, az ukrajnai háborúról és az európai biztonságról.
A lengyel és a magyar kormányfő sajtótájékoztatója során többek között a visegrádi négyek szövetségének bővítése is felmerült.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt Varsóban tartott közös sajtótájékoztatót a lengyel és a magyar kormányfő, amelynek során szóba került a V4-ek jövője is.
Magyar Péter beszédének egyik központi eleme a visegrádi együttműködés és Közép-Európa szerepének erősítése volt. A miniszterelnök kijelentette: Magyarország partner lesz Lengyelországgal, Szlovákiával és Csehországgal a V4 „régi erejének, fényének és befolyásának” visszaállításában.
Hozzátette, támogatná a visegrádi együttműködés kibővítését is többek között a Magyarországtól több mint 1000 kilométerre fekvő skandináv országokkal, Ausztriával vagy a Nyugat-Balkán államaival.
