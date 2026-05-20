Az első hivatalos miniszterelnöki út: ezek a legfontosabb bejelentések Magyar Péter és Donald Tusk közös sajtótájékoztatójáról

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a varsói sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok hagyományosan nagyon jók voltak, ugyanakkor szerinte „drámai időszak” következett be az elmúlt években. A lengyel kormányfő Magyar Péter jelenlétében úgy fogalmazott, hogy az Orbán Viktor vezette időszak „nem csak Magyarország számára volt probléma”.

Magyar Péter a régiós összefogás újjáépítéséről beszélt Varsóban

Forrás: MTI/MTVA/Hegedüs Róbert

Tusk többször is méltatta Magyar Pétert, akit kitartó és elkötelezett politikusként jellemzett. A lengyel miniszterelnök arról is beszélt, hogy szerinte a magyar és a lengyel nemzet együttműködése ismét megerősödhet.