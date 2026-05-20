Az első hivatalos miniszterelnöki út: ezek a legfontosabb bejelentések Magyar Péter és Donald Tusk közös sajtótájékoztatójáról

Gigaüzleteket köthet Magyar Péter Lengyelországban – sajtóhír
Nem véletlen az sem, hogy mely miniszterek kísérték el a miniszterelnököt első külföldi útjára.
Varsóban tartott közös sajtótájékoztatót a lengyel és a magyar kormányfő, ahol szóba került Ukrajna, a V4-ek jövője és az európai biztonság is. Magyar Péter szerint Közép-Európa szerepét újra meg kell erősíteni, miközben Lengyelország fejlődése több területen is követendő példát jelenthet.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök a varsói sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok hagyományosan nagyon jók voltak, ugyanakkor szerinte „drámai időszak” következett be az elmúlt években. A lengyel kormányfő Magyar Péter jelenlétében úgy fogalmazott, hogy az Orbán Viktor vezette időszak „nem csak Magyarország számára volt probléma”.
Tusk többször is méltatta Magyar Pétert, akit kitartó és elkötelezett politikusként jellemzett. A lengyel miniszterelnök arról is beszélt, hogy szerinte a magyar és a lengyel nemzet együttműködése ismét megerősödhet.
A sajtótájékoztatón Donald Tusk kiemelte, hogy közös érdeküknek tartják a visegrádi együttműködés újjáépítését. A lengyel kormányfő szerint fontos lenne, hogy újra egy asztalhoz üljenek a térség vezetői. Tusk arról is beszélt, hogy Közép-Kelet-Európa szerepét ismét meg kell erősíteni Európában, és úgy véli, a régió országai közösen nagyobb befolyást gyakorolhatnak az uniós politikára. A lengyel miniszterelnök az energetikai együttműködésről is beszélt, hangsúlyozva, hogy Lengyelország szerinte teljesen függetlenné vált az orosz energiahordozóktól.
Mint mondta, készek együttműködni Magyarországgal az energetikai infrastruktúra fejlesztésében és a régió „autonómiájának” erősítésében.
Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban Donald Tusk kijelentette, hogy Lengyelország támogatja a tárgyalások felgyorsítását, ugyanakkor szerinte minden csatlakozó országnak ugyanazokat a szabályokat kell teljesítenie, mint korábban a tagállamoknak.
Magyar Péter beszédében többször is hangsúlyozta a lengyel–magyar történelmi kapcsolatok jelentőségét, és személyes emlékeket is felidézett lengyelországi útjairól. Arról beszélt, hogy gyermekkora óta fontos számára az ezeréves lengyel–magyar barátság, valamint kiemelte a második világháború idején Magyarországra menekült lengyelek történetét is.
A magyar miniszterelnök felidézte, hogy varsói látogatását azzal kezdték, hogy megkoszorúzták Henryk Sławik és idősebb Antall József emlékművét. Mint mondta, a két ember közösen mintegy harmincezer lengyel ember életét mentette meg a háború alatt.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy nem véletlenül Lengyelországba vezetett az első hivatalos miniszterelnöki útja. Elmondása szerint már a kampány idején eldöntötte, hogy amennyiben lehetősége lesz rá, Varsó lesz az első külföldi állomása. A beszéd egyik központi eleme a visegrádi együttműködés és Közép-Európa szerepének erősítése volt. Magyar Péter kijelentette, hogy Magyarország partner lesz Lengyelországgal, Szlovákiával és Csehországgal a V4 „régi erejének, fényének és befolyásának” visszaállításában.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem véletlen az sem, hogy mely miniszterek kísérték el a miniszterelnököt első külföldi útjára.
A magyar kormányfő szerint „Európa szíve ma Közép-Európában dobog”, ezért szerinte a térség országainak szorosabb együttműködésre van szükségük.
Hozzátette, támogatná a visegrádi együttműködés kibővítését is többek között a skandináv országokkal, Ausztriával vagy a Nyugat-Balkán államaival. Magyar Péter külön kitért Lengyelország fejlődésére is, amelyet több alkalommal példaként említett. Azt mondta, Varsóban és a Krakkó–Varsó vasútvonalon is látványos fejlesztéseket tapasztalt, amelyeket az uniós források hatékony felhasználásának tulajdonított. A magyar miniszterelnök szerint Magyarországnak is hasonló fejlődési pályára kellene állnia az infrastruktúra, az energiaellátás és a védelempolitika területén. Úgy fogalmazott, nem irigykedni kell más országok sikereire, hanem tanulni kell belőlük és együttműködni velük.
A sajtótájékoztatón Magyar Péter arról is beszélt, hogy a lengyel kormánnyal együttműködnek azoknak a korábbi lengyel politikusoknak az ügyében, akik ellen Lengyelországban eljárás folyik. Kijelentette, Magyarország kész segíteni abban, hogy az érintettek visszatérjenek Lengyelországba és ott feleljenek az igazságszolgáltatás előtt.
Az újságírói kérdésekre válaszolva Magyar Péter az orosz–ukrán háborúról, Ukrajna uniós csatlakozásáról és a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről is beszélt. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna az agresszió áldozata, és joga van megvédeni saját területi integritását.
Magyar Péter arról beszélt, hogy mielőbb hosszabb tűzszünetre és később olyan békemegállapodásra lenne szükség, amelyet a nemzetközi szereplők valóban garantálnak.
Felidézte, hogy 2024 nyarán humanitárius segélyt vitt Kijevbe, miután az oroszok lebombázták az egyik legnagyobb ukrán gyerekkórházat. A magyar miniszterelnök szerint természetes, hogy az európai országok között vannak véleménykülönbségek a háború kezelésének módjáról, ugyanakkor minden állam maga dönthet arról, milyen eszközökkel támogatja Ukrajnát.
Magyar Péter beszélt a kárpátaljai magyar kisebbség ügyéről is. Közölte, hogy technikai szintű egyeztetések kezdődtek az ukrán féllel a nyelvi és kulturális jogok rendezéséről. Azt is elmondta, hogy június elején Beregszászon találkozhat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
A magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását ahhoz kötné, hogy rendeződjön a kisebbségi jogok helyzete Kárpátalján.
Donald Tusk válaszában arról beszélt, hogy szerinte a régió biztonsági helyzete egyre komolyabbá válik, és a balti országokat is fenyegetés érheti. A lengyel miniszterelnök szerint Európának és a NATO-nak fel kell készülnie az esetleges provokációkra és a növekvő orosz aktivitásra. Tusk közölte, hogy Lengyelországban három embert tartóztattak le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy az oroszok érdekében szabotázsakciókra készültek, illetve dezinformációs tevékenységet folytattak az orosz–ukrán háború kapcsán. A lengyel miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok hosszabb ideje jelzi:
Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért, ezért szerinte erősíteni kell az európai védelmi képességeket és a hadseregeket.
Nyitókép: MTI/MTVA/Hegedüs Róbert