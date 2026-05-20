Bombát találtak Budapest XI. kerületében

Feltételezett világháborús robbanótest került elő a főváros XI. kerületében, a Ménesi úton, a tűzszerészművelet idejére a rendőrség az utat mintegy száz méter hosszban kiürítette és lezárta – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint

a feltételezett robbanóeszköz egy ingatlan alapozási munkái közben került elő, a Ménesi út 85/B szám alatt.

A rendőrség a tűzszerész-azonosítás idejére mintegy száz méter hosszban kiürítette és lezárta. A rendőrségi intézkedés érinti a Ménesi út 85/A., 87. és 102. szám alatti ingatlanokat.