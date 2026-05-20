Most érkezett: vörös riasztást adtak ki a NATO-tagállamban – bunkerekbe menekítették az ország vezetőit

A fővárosi repülőteret is lezárták.
Komoly készültséget rendeltek el kedden Litvániában, miután pilóta nélküli repülőgépeket észleltek a határ közelében. Az Ukrinform szerint a NATO-tag balti állam vezetése azonnal vörös riasztást adott ki Vilnius térségére,
a fővárosi repülőteret lezárták, az ország első számú vezetőit pedig óvóhelyre vitték.
A litván hadsereg és a NATO Baltic Air Policing missziója a reggeli órákban észlelte a drónokat, ezért a hatóságok a lakosságot is arra szólították fel, hogy keressenek fedezéket.
Biztonsági okokból bunkerbe kísérték Gitanas Nauseda államfőt, valamint a parlament elnökét és a miniszterelnököt is. A riasztást végül délelőtt feloldották, miután nem érkezett információ arról, hogy a drónok megsértették volna Litvánia légterét.
A fokozott készültség hátterében az áll, hogy az elmúlt hetekben több, Oroszország ellen indított ukrán drón is megjelent a balti térségben, egyes esetekben pedig becsapódások és károk is történtek.
