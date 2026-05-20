Most érkezett: vörös riasztást adtak ki a NATO-tagállamban – bunkerekbe menekítették az ország vezetőit

Komoly készültséget rendeltek el kedden Litvániában, miután pilóta nélküli repülőgépeket észleltek a határ közelében. Az Ukrinform szerint a NATO-tag balti állam vezetése azonnal vörös riasztást adott ki Vilnius térségére,

a fővárosi repülőteret lezárták, az ország első számú vezetőit pedig óvóhelyre vitték.

A litván hadsereg és a NATO Baltic Air Policing missziója a reggeli órákban észlelte a drónokat, ezért a hatóságok a lakosságot is arra szólították fel, hogy keressenek fedezéket.