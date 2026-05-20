vörös riasztás litvánia nato oroszország

Most érkezett: vörös riasztást adtak ki a NATO-tagállamban – bunkerekbe menekítették az ország vezetőit

2026. május 20. 12:32

A fővárosi repülőteret is lezárták.

2026. május 20. 12:32
Komoly készültséget rendeltek el kedden Litvániában, miután pilóta nélküli repülőgépeket észleltek a határ közelében. Az Ukrinform szerint a NATO-tag balti állam vezetése azonnal vörös riasztást adott ki Vilnius térségére, 

a fővárosi repülőteret lezárták, az ország első számú vezetőit pedig óvóhelyre vitték.

A litván hadsereg és a NATO Baltic Air Policing missziója a reggeli órákban észlelte a drónokat, ezért a hatóságok a lakosságot is arra szólították fel, hogy keressenek fedezéket.

Biztonsági okokból bunkerbe kísérték Gitanas Nauseda államfőt, valamint a parlament elnökét és a miniszterelnököt is. A riasztást végül délelőtt feloldották, miután nem érkezett információ arról, hogy a drónok megsértették volna Litvánia légterét.

A fokozott készültség hátterében az áll, hogy az elmúlt hetekben több, Oroszország ellen indított ukrán drón is megjelent a balti térségben, egyes esetekben pedig becsapódások és károk is történtek.

europész
2026. május 20. 15:52
Csivava műbalhé.Rettegjenek csak vagy száz évig.
Szabados49
2026. május 20. 15:38
Pillantsatok a térképre! Ukrajna bármely pontjáról indított drón orosz célpontra egyenes vonalban vezetve nem érintheti Litvániát. A másik lehetőség, hogy nem ukrán területről indították?
Treeoflife
2026. május 20. 15:02
Eddig egyike voltak, a legnagyobb pofájúaknak. Eddig nem tudták, hogy ennyire "picik" és ennyire gyengék?
cint04
2026. május 20. 14:57
az ukránok már megint a NATO-t támadják? ideje lenne felvenni őket legalább az EU-ba, jönne ide is az áldás. Bár Kassa már nem MO része...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!