Brüsszel bekeményít: finanszírozás nélkül maradhatnak az Oroszországot támogató országok

Egész Európát kioktatta a német külügyminiszter, szerinte Zelenszkijről kéne példát vennünk
Wadephul Ukrajnát tekinti példaértékűnek az energiaválság kezelésében.
Kaja Kallas szerint az EU-nak „stratégiaibbá” kell válnia a külföldi segélyek finanszírozásában.
Azok a fejlődő országok, amelyek támogatják Oroszországot vagy Iránt, a jövőben elveszíthetik az EU-s támogatásokat, miközben az európai vállalatok előnyben részesülhetnek a finanszírozási pályázatok során – emelte ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn, számolt be róla az Euractiv.
A brüsszeli uniós fejlesztési miniszteri találkozó előtt Kallas arról beszélt, hogy az EU-nak „stratégiaibbá” kell válnia a külföldi segélyek finanszírozásában, különösen a fokozódó geopolitikai rivalizálás és konfliktusok korszakában.
Ha egy partner Oroszországot vagy Iránt támogatja, akkor rugalmasnak kell lennünk, hogy ennek megfelelően alakíthassuk át az együttműködésünket”
– mondta a főképviselő, azt viszont nem részletezte pontosan, hogyan épülne be ez a fajta rugalmasság az uniós politikába.
„Ez egy nagyon kényes egyensúly… nem arról van szó, hogy mindent megvonunk, de szem előtt kell tartani, hogy Európának is vannak érdekei” – fogalmazott Kaja Kallas, majd hozzátette:
ha olyan projekteket támogatunk, amelyek végül a versenytársainkat erősítik, akkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogyan kezeljük ezt.”
A kijelentések akkor hangzottak el, amikor az EU vezetése a következő hétéves uniós költségvetés részeként dolgozza ki a blokk 300 milliárd eurós geopolitikai beruházási stratégiájának, a Global Gatewaynek a jövőjét.
Vitát váltott ki egy több mint 320 millió euró értékű, EU által támogatott szenegáli projekt is, amelyet várhatóan egy olyan vállalat nyerhet el, amely kapcsolatban áll a kínai kormánnyal, és amelyről korábban megállapították, hogy megsértette az EU külföldi támogatásokra vonatkozó szabályait.
Jozef Síkela, az EU fejlesztési biztosa szerint az európai preferenciát a jövőbeni uniós fejlesztési támogatásokba is be kellene építeni.
Egy olyan világban, ahol a beruházások, az infrastruktúra és az ellátási láncok a hatalom eszközeivé váltak, a külpolitika nem lehet érzelmi alapú”
– nyilatkozta a biztos hétfőn.
Az Euractiv kiemelte: az Európai Parlament több képviselője ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy nem szabad az uniós segélyeket kizárólag európai vállalatokhoz kötni, és az európai versenyképességet a szegénység felszámolása elé helyezni.
Maxime Prevot, Belgium külügyminisztere arra figyelmeztetett, hogy az EU nem hagyhatja magára a fejlődő országokat éppen akkor, amikor az Egyesült Államok csökkenti a támogatásait.
„Európa nem hagyhat maga után űrt… mert akkor mások foglalják el a helyét egy még inkább üzleti alapú megközelítéssel” – emelte ki a külügyminiszter.
