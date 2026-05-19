05. 19.
kedd
kaja kallas brüsszel európai unió támogatás oroszország

Brüsszel bekeményít: finanszírozás nélkül maradhatnak az Oroszországot támogató országok

2026. május 19. 17:55

Kaja Kallas szerint az EU-nak „stratégiaibbá” kell válnia a külföldi segélyek finanszírozásában.

Azok a fejlődő országok, amelyek támogatják Oroszországot vagy Iránt, a jövőben elveszíthetik az EU-s támogatásokat, miközben az európai vállalatok előnyben részesülhetnek a finanszírozási pályázatok során – emelte ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn, számolt be róla az Euractiv.

A brüsszeli uniós fejlesztési miniszteri találkozó előtt Kallas arról beszélt, hogy az EU-nak „stratégiaibbá” kell válnia a külföldi segélyek finanszírozásában, különösen a fokozódó geopolitikai rivalizálás és konfliktusok korszakában.

Ha egy partner Oroszországot vagy Iránt támogatja, akkor rugalmasnak kell lennünk, hogy ennek megfelelően alakíthassuk át az együttműködésünket”

 – mondta a főképviselő, azt viszont nem részletezte pontosan, hogyan épülne be ez a fajta rugalmasság az uniós politikába.

„Ez egy nagyon kényes egyensúly… nem arról van szó, hogy mindent megvonunk, de szem előtt kell tartani, hogy Európának is vannak érdekei” – fogalmazott Kaja Kallas, majd hozzátette:

ha olyan projekteket támogatunk, amelyek végül a versenytársainkat erősítik, akkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogyan kezeljük ezt.”

A kijelentések akkor hangzottak el, amikor az EU vezetése a következő hétéves uniós költségvetés részeként dolgozza ki a blokk 300 milliárd eurós geopolitikai beruházási stratégiájának, a Global Gatewaynek a jövőjét.

Vitát váltott ki egy több mint 320 millió euró értékű, EU által támogatott szenegáli projekt is, amelyet várhatóan egy olyan vállalat nyerhet el, amely kapcsolatban áll a kínai kormánnyal, és amelyről korábban megállapították, hogy megsértette az EU külföldi támogatásokra vonatkozó szabályait.

Jozef Síkela, az EU fejlesztési biztosa szerint az európai preferenciát a jövőbeni uniós fejlesztési támogatásokba is be kellene építeni.

Egy olyan világban, ahol a beruházások, az infrastruktúra és az ellátási láncok a hatalom eszközeivé váltak, a külpolitika nem lehet érzelmi alapú”

 – nyilatkozta a biztos hétfőn.

Az Euractiv kiemelte: az Európai Parlament több képviselője ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy nem szabad az uniós segélyeket kizárólag európai vállalatokhoz kötni, és az európai versenyképességet a szegénység felszámolása elé helyezni.

Maxime Prevot, Belgium külügyminisztere arra figyelmeztetett, hogy az EU nem hagyhatja magára a fejlődő országokat éppen akkor, amikor az Egyesült Államok csökkenti a támogatásait.

„Európa nem hagyhat maga után űrt… mert akkor mások foglalják el a helyét egy még inkább üzleti alapú megközelítéssel” – emelte ki a külügyminiszter.

Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
monuskaroly
2026. május 19. 20:19
Hitelből adnátok hitelt? Nem kéri azt már nagyon senki. A Kínai is ad és nem kell leszopni őket érte.
isler111
2026. május 19. 20:19
Miért kell az Eu politikusainak minden nap bebizonyítania hogy teljesen elmebetegek????
sanya55-2
2026. május 19. 20:10
Ukránok is orosz, véres gázt és gázolajat használnak, vagy még sem? És nyugat-Európa ? Kajla te egy f…z vagy , egyeztess előbb a többi idiötával
Canadian
2026. május 19. 19:56
Nem tudom miért van a gárda ennyire felháborodva. Tényleg nem kéne az ellenségeinknek minden évben segilykét adni. Ez a hülyeség netovábbja. Én tovább mennék: betiltanék minden segélyt amíg nincs költségvetési többlet és minden adósság elfizetve. Jelenleg minden nyugati ország kölcsön kért pénzt adományoz el mindenféle szar diktatúráknak. Ez idiótizmus.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!