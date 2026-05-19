Központi Nyomozó Főügyészségre került Havasi Bertalan feljelentése

Havasi Bertalan a közleményében csatolta a történtek rövid összefoglalását is:

Dr. Havasi Bertalan feljelentést tett dr. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke ellen, aki 2026. 05. 16. napon 10:00 és 11:00 közötti időben a 1013 Budapest, Dísz tér 1/2. sz. alatti helyen utasítást adott arra, hogy dr. Havasi Bertalan hivatalban dolgozó helyettes államtitkárt törvényes ok nélkül rendőri erővel kivezessék a minisztériumi épületből, ami azért hiúsult meg, mivel a feljelentő ennek hallatán önként távozott az épületből. A feljelentő szerint a feljelentett a fenti cselekményével hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélést követett el.

Az ügy mellett nem ment el szó nélkül Magyar Péter, a kormányfő az ellene tett feljelentésre reagálva azt mondta: