feljelentés havasi bertalan központi nyomozó főügyészség Magyar Péter miniszterelnök

Központi Nyomozó Főügyészségre került Havasi Bertalan feljelentése

2026. május 19. 16:40

A Magyar Péter elleni feljelentést az I. kerületi rendőrkapitányság vezetője tette át a főügyészséghez.

Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, melyet a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgál – tudatta az Index. Ismert, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke, a volt helyettes államtitkár szerint Magyar Péter miniszterelnök jogellenesen akarta rendőri erővel kivezettetni őt a Dísz téri minisztériumi épületből, ezután hivatali visszaélés miatt tett feljelentést hétfőn a miniszterelnök ellen. A feljelentéssel kapcsolatban Havasi kedden közleményt adott ki, amelyben arról ír: a feljelentése a Központi Nyomozó Főügyészségre került.

Mint fogalmazott, 

az I. kerületi rendőrkapitányság vezetője áttette a Magyar Péter elleni, hivatali visszaélés bűntettére vonatkozó feljelentésemet a Központi Nyomozó Főügyészséghez.

Havasi Bertalan a közleményében csatolta a történtek rövid összefoglalását is:

Dr. Havasi Bertalan feljelentést tett dr. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke ellen, aki 2026. 05. 16. napon 10:00 és 11:00 közötti időben a 1013 Budapest, Dísz tér 1/2. sz. alatti helyen utasítást adott arra, hogy dr. Havasi Bertalan hivatalban dolgozó helyettes államtitkárt törvényes ok nélkül rendőri erővel kivezessék a minisztériumi épületből, ami azért hiúsult meg, mivel a feljelentő ennek hallatán önként távozott az épületből. A feljelentő szerint a feljelentett a fenti cselekményével hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélést követett el.

Az ügy mellett nem ment el szó nélkül Magyar Péter, a kormányfő az ellene tett feljelentésre reagálva azt mondta: 

A kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik.

A portál felidézte, a kormányváltás dacára Havasi Bertalan továbbra is rendszeresen bejárt dolgozni a kabinetirodába, és bár nem kívánt Magyar Péter miniszterelnök alatt dolgozni, akkor azt mondta, nem fog felmondani. Lelkesedése olyannyira kitartott, hogy szombaton is megjelent a munkahelyén: a kabinetiroda tetőteraszán cigarettázva futott össze váratlanul Magyar Péterrel és az őt kísérő sajtóstábbal. „Jó, hogy itt vagyok, a miniszterelnök úr a gatyámnál fogva ki tud lógatni valamelyik zászlórúdra” – jegyezte meg Havasi, akit Magyar Péter tréfásan egy ottfelejtett Bibó Istvánhoz hasonlított.

A történtek után szombat délután megjelent a Magyar Közlönyben, hogy Havasi Bertalant azonnali hatállyal felmentették a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkári tisztségéből. 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

states-2
2026. május 19. 17:09
Hagyjuk a bohóckodást, nem gondolja komolyan senki, hogy ebben a Magyar Tébolydában bárki, rendőr, ügyész, bíró eljárást mer indítani a drogos pszichopata ellen. Itt egyszer s mindenkorra véget értek a hatalmi ága szétválasztása.
Nagyhuba1
2026. május 19. 17:09
Fel se merül, hogy valami is történni fog,valamilyen indokkal el fogják utasítani a nyomozást.Semki nem akarja majd magát kitenni vegzálásnak.
dimaggio
2026. május 19. 17:07
A feljelentőért majd hajnalban megy a fekete autó .
Ízisz
2026. május 19. 17:03 Szerkesztve
🧡🇭🇺 A legszőrnyűbb igazából az, hogy ezt a diktatórikus, bolsevik uralmat, hatalmat, megalázásokat, lenéző cinikus, arrogáns viselkedést, rágalmazást, gyűlölet szítását amit csinál m.p. mindenkivel szemben, totálisan élvezi!!! Ez az emberi faj legalja!!! ...és Magyarországra született!!! 💯🤮🤮🤮🤬👎❗
