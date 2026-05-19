Központi Nyomozó Főügyészségre került Havasi Bertalan feljelentése

A Magyar Péter elleni feljelentést az I. kerületi rendőrkapitányság vezetője tette át a főügyészséghez.
Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, melyet a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgál – tudatta az Index. Ismert, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke, a volt helyettes államtitkár szerint Magyar Péter miniszterelnök jogellenesen akarta rendőri erővel kivezettetni őt a Dísz téri minisztériumi épületből, ezután hivatali visszaélés miatt tett feljelentést hétfőn a miniszterelnök ellen. A feljelentéssel kapcsolatban Havasi kedden közleményt adott ki, amelyben arról ír: a feljelentése a Központi Nyomozó Főügyészségre került.
Mint fogalmazott,
az I. kerületi rendőrkapitányság vezetője áttette a Magyar Péter elleni, hivatali visszaélés bűntettére vonatkozó feljelentésemet a Központi Nyomozó Főügyészséghez.
Havasi Bertalan a közleményében csatolta a történtek rövid összefoglalását is:
Dr. Havasi Bertalan feljelentést tett dr. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke ellen, aki 2026. 05. 16. napon 10:00 és 11:00 közötti időben a 1013 Budapest, Dísz tér 1/2. sz. alatti helyen utasítást adott arra, hogy dr. Havasi Bertalan hivatalban dolgozó helyettes államtitkárt törvényes ok nélkül rendőri erővel kivezessék a minisztériumi épületből, ami azért hiúsult meg, mivel a feljelentő ennek hallatán önként távozott az épületből. A feljelentő szerint a feljelentett a fenti cselekményével hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélést követett el.
Az ügy mellett nem ment el szó nélkül Magyar Péter, a kormányfő az ellene tett feljelentésre reagálva azt mondta:
A kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik.
A portál felidézte, a kormányváltás dacára Havasi Bertalan továbbra is rendszeresen bejárt dolgozni a kabinetirodába, és bár nem kívánt Magyar Péter miniszterelnök alatt dolgozni, akkor azt mondta, nem fog felmondani. Lelkesedése olyannyira kitartott, hogy szombaton is megjelent a munkahelyén: a kabinetiroda tetőteraszán cigarettázva futott össze váratlanul Magyar Péterrel és az őt kísérő sajtóstábbal. „Jó, hogy itt vagyok, a miniszterelnök úr a gatyámnál fogva ki tud lógatni valamelyik zászlórúdra” – jegyezte meg Havasi, akit Magyar Péter tréfásan egy ottfelejtett Bibó Istvánhoz hasonlított.
A történtek után szombat délután megjelent a Magyar Közlönyben, hogy Havasi Bertalant azonnali hatállyal felmentették a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkári tisztségéből.
