Meghalt Scherer Péter

Több fontos területen lehet komoly változás.
Kedd délelőtt hunyt el a közkedvelt színész.
„Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt! Nyugodj békében Pepe! Álmodj szépet!” – adta hírül a B32 Galéria és Kultúrtér közösségi oldalán.
A 61 éves színész váratlan halálának körülményeiről egyelőre nem adtak tájékoztatást.
Kedd este 9 órától nyilvános virrasztást tartanak Scherer Péterért a B32 Galéria és Kultúrtéren. A szervezők a sajtó távolmaradását kérik.
Nem tudni róla, hogy súlyos, krónikus betegsége lett volna a színészlegendának. Scherer Péter haláláig aktív maradt a színpadon és a kamerák előtt is; mozifilmben legutóbb 2025-ben – a Szenvedélyes nők című vígjátékban – szerepelt.
Nyitókép: Cseke Csilla/MTI