Tragédia a somogyi szavazókörben

Felfüggesztették a szavazást nem sokkal 18 óra előtt a Somogy vármegyei Zákányban, miután összeesett egy választópolgár.

A rosszul lett szavazó életét a kiérkező mentők sem tudták megmenteni, nem sikerült újraéleszteni. A Sonline.hu azt írja: a választás tisztasága és az elhunyt iránti kegyelet jegyében az SzSzB a szavazást azonnal felfüggesztette. Az ilyenkor szokásos protokoll szerint a helyszínt biztosították, amíg a hatóságok elvégzik a szükséges intézkedéseket.