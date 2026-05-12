Itt valami nagyon nem stimmel: míg Magyar Péter azonnali utasítást küldött, az oroszok üzentek Kapitány Istvánnak

Megüzenték az oroszok Kapitány Istvánnak: ez lesz Paks II sorsa
A Roszatom-vezér a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt nyilatkozatára reagált.
Magyar Péter rendkívüli tájékoztatást kért a leköszönő miniszterektől, orosz reakció érkezett a Paks II. körüli nyilatkozatokra, közben pedig egy lengyel jogász arról beszélt, hogy külső digitális befolyás is segíthette a Tisza kampányát. Ezek a hírek mozgatták meg a leginkább a Mandiner olvasóit hétfőn.
A Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov reagált Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt kijelentésére, miszerint az új magyar vezetés felülvizsgálná a Paks II beruházás feltételeit. Az orosz állami atomenergetikai vállalat első embere Moszkvában arról beszélt: minden szükséges információt és magyarázatot meg tudnak adni a magyar félnek.
„A Roszatomnak páratlan tapasztalata van az atomerőművek exportépítésében. Mi értjük az ilyen projektek gazdaságát a legjobban a világon” – fogalmazott Lihacsov. Hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány illetékesei a kabinet megalakulása után megismerhetik a dokumentumokat, és minden kérdésükre választ kapnak. Az orosz fél szerint közös érdek, hogy a beruházás „a lehető leggyorsabban, a lehető legjobb minőségben és a legjobb áron” valósuljon meg.
Magyar Péter hivatalos dokumentumot tett közzé közösségi oldalán, amelyben soron kívüli tájékoztatást kér a leköszönő kabinet több tagjától. A miniszterelnök arra kíváncsi, milyen állami döntések és kötelezettségvállalások születtek 2026. május 9-én délután négy óra után.
Az utasítás tizennégy minisztert érint, köztük Szijjártó Pétert, Rogán Antalt, Pintér Sándort és Lázár Jánost is. A dokumentum szerint hétfő este tíz óráig kell írásban beszámolniuk az érintett időszak döntéseiről. Magyar Péter emellett azt is előírta, hogy az új kormány megalakulásáig csak előzetes miniszterelnöki jóváhagyással vállalhatnak új kötelezettségeket.
Jerzy Kwaśniewski lengyel ügyvéd, az Ordo Iuris intézet vezetője az Ellenpontnak beszélt arról, hogy szerinte a magyar választások ugyan szabályosan zajlottak, a kampány azonban komoly külső befolyás alatt állhatott. A jogász szerint különösen az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló szabályozása és a közösségi platformok működése vet fel kérdéseket.
Kwaśniewski azt állította, hogy a Facebook algoritmusai tudatosan foghatták vissza a jobboldali tartalmak elérését, miközben Magyar Péter oldalának aktivitása „statisztikai anomáliát” mutatott. „Egy olyan párt vezetője számára, amely másfél évvel ezelőtt alig létezett egy kevesebb mint tízmilliós országban, ez a statisztikai anomália csak egyetlen elfogadható magyarázatra mutat: algoritmikus erősítésre” – fogalmazott. Szerinte a Facebook rendszerei „aktívan támogatták” Magyar Pétert a kampány során.
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI