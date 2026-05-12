Itt valami nagyon nem stimmel: míg Magyar Péter azonnali utasítást küldött, az oroszok üzentek Kapitány Istvánnak

Magyar Péter rendkívüli tájékoztatást kért a leköszönő miniszterektől, orosz reakció érkezett a Paks II. körüli nyilatkozatokra, közben pedig egy lengyel jogász arról beszélt, hogy külső digitális befolyás is segíthette a Tisza kampányát. Ezek a hírek mozgatták meg a leginkább a Mandiner olvasóit hétfőn.

Moszkva üzent Kapitány Istvánnak

A Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov reagált Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt kijelentésére, miszerint az új magyar vezetés felülvizsgálná a Paks II beruházás feltételeit. Az orosz állami atomenergetikai vállalat első embere Moszkvában arról beszélt: minden szükséges információt és magyarázatot meg tudnak adni a magyar félnek.